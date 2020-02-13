Музей кукол переехал и стал частью уникального телепроекта

Сегодня по адресу Пирогова, 14 красуется новый детский сад. А еще несколько лет назад на этом месте стояло обветшалое здание, в котором располагался музей кукол - учреждение, уникальное не только в нашем регионе, но и чуть ли не во всей стране.

Ввиду запланированного строительства дошкольного учреждения несколько лет назад встал вопрос о переезде музея. Основательница и хранительница этого кукольного дома Лилия АБРАМЫЧЕВА даже предположить не могла, куда же переедут все экспонаты и продолжит ли музей свое существование в принципе. И он продолжил. Куклы обрели новый дом - свои площади музею предоставила местная телекомпания «СИНВ». В итоге родился новый проект - тоже уникальный по своей природе.

Сегодня музей кукол Лилии Абрамычевой занимает два помещения в здании телекомпании. Здесь собрано более 1000 экспонатов, причем самых разных, начиная от коллекции российских правителей (от Рюриковичей до наших дней) и прообразов России и заканчивая сказочными персонажами. Самые «старые» куклы родом из сороковых годов.

Музей кукол Лилия Ильинична начинала создавать еще со своим мужем. Кукол покупали, находили, кто-то отдавал им за ненадобностью. Многих экспонатов Абрамычева создавала сама - придумывала образ и воплощала его в реальность.

Однажды куклами, а именно коллекцией правителей, которая была однажды представлена в Третьяковской галерее, заинтересовались в верхах. Абрамычевой даже предлагали передать их, но она отказалась. Кстати, этот музей является обладателем «Пальмовой ветви». А сейчас ведется работа по включению учреждения в реестр объектов исторического наследия.

Сегодня в музее проводятся различные тематические встречи, уроки творчества и, конечно, экскурсии. К примеру, недавно, как рассказала Лилия Ильинична, в роли гида выступал пятилетний мальчик, который, заинтересовавшись военной экспозицией, изучил самостоятельно определенный материал и вызвался сам провести экскурсию. И ему это успешно удалось.

Но что самое интересное - благодаря переезду музея под крыло телевизионщиков, родился новый уникальный проект.

- В целях нравственно-патриотического воспитания детей и молодежи мы решили создать инновационный проект - детский канал «Луконя», который сегодня доступен всем пользователям кабельного телевидения. В ближайшем будущем его можно будет найти и в интернете. Канал предлагает своим зрителям любимые советские мультфильмы и авторские программы, направленные на всестороннее воспитание и развитие подрастающего поколения, - рассказывает генеральный директор телекомпании «СИНВ» Александр МАКАРОВ.

Долгосрочные циклы уже начали осуществляться по следующим тематикам: детям о художниках, об истории России, об армии и флоте, о культуре здоровья, о Святой Руси.

А специальный информационный проект «Новости глазами детей» позволит привлечь детей и подростков к жизни родного Калужского региона.

Соединив привлекательную для юной аудитории мультипликационную часть с актуальной и познавательной информацией о жизни и увлечениях других ребят нашего города и региона, а также добавив беседы об истории, культуре, здоровье и многом другом, детский канал «Луконя» станет уникальным ТВ-продуктом.

Дарья ГУМЕРОВА

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