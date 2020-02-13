Кинофестиваль «Встреча»: посвящается матери

В Обнинске с 21 по 25 февраля состоится уже пятнадцатый Международный Православный Сретенский кинофестиваль «Встреча». Это мероприятие с каждым годом становится все более масштабным.

А о том, что зрителей ждет в этом году, мы побеседовали с президентом кинофестиваля, членом Общественного совета по правам ребенка при президенте РФ, монахиней Софией (ИЩЕНКО).

ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

- Матушка София, на кинофестиваль «Встреча» привозят и присылают свои фильмы режиссеры со всего мира. А какова площадка их показа? Она же не ограничивается только Обнинском?

- До определенного времени показы проходили только в наукограде. А когда этот ежегодный кинофестиваль проходил у нас уже в пятый раз, мы начали транслировать фильмы и в других городах Калужской области. Но основная площадка находится все-таки в Обнинске. И конкурсная программа демонстрируется только здесь

- Какие нововведения ждут зрителей в этом году? Мы слышали, что будут показывать фильмы для детей. Это так?

- Фильмы для детей на нашем кинофестивале будут демонстрироваться уже третий год. Потому что три года тому назад президент Владимир ПУТИН объявил «Десятилетие детства». И мы решили все эти десять лет посвящать кинофестиваль семье во всех ее проявлениях. Первый из них, который проходил в 2018 году, посвящался семье - «Семья России - Краса России». В 2019 году фестиваль посвящался отцовству и имел слоган «Отец. Отцовство. Отечество». А в этом году мы посвящаем фестиваль материнству - «Матушка. Мать. Родина-мать». Такова концепция нашего проекта на 2020 г. Но в этом году невозможно обойтись без темы Победы - «Победа в Великой Отечественной войне». И поэтому старались выбирать для показа фильмы и о войне, и о роли женщины в войне. Благодаря большому количеству присланных в этом году фильмов, а их около трехсот, нами создана интересная конкурсная программа. А также программа для мини-фестиваля детского семейного кино «Кинодом». Возможность создания этого фестиваля предоставил нам Фонд президентских грантов, который третий год поддерживает этот проект.

- То есть планируются еще и мероприятия для детей?

- Целый цикл мероприятий. И не только для детей, но и для родителей, для педагогов, подростков, молодежи. Такая творческо-педагогическая программа. Мы будем помогать родителям в освоении языка кино, предлагать методики просмотра кино с детьми и его обсуждения. В рамках кинофестиваля для всех категорий его участников пройдут мастер-классы, семинары, круглые столы.

- Заинтересованность со стороны родителей во всем этом есть?

- Безусловно, есть. Мы ведь работаем со всеми школами города, которые информируют родителей о нашем кинофестивале. Многие папы и мамы заинтересованы в том, чтобы их дети смотрели качественные фильмы, нацеленные на духовно-нравственное воспитание зрителя.

НА ПОРОГЕ ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

- Уже известно, что в рамках кино-фестиваля будет проходить тематическая выставка картин. Как она будет называться и где ее покажут?

- Называться она будет «Красота материнства», а ее открытие состоялось в Музее истории города Обнинска 12 февраля и будет продолжаться до 26 февраля.. Выставка передвижная, и она объедет целый ряд городов нашего региона. Чтобы их жители тоже приняли участие в кинофестивале. Вот только недавно к нам «вернулась» экспозиция другой выставки кинофестиваля, посвященной семье. Целых два года ее возили по городам, районным центрам, поселкам, и везде она была очень востребована.

- Сколько стран в этом году представят на кинофестивале свои фильмы?

- 18 стран мира. Приедут лично, конечно, не все зарубежные режиссеры. Участница из США очень хотела приехать, но поездка для нее оказалась затратной. И с ней мы будем связываться по скайпу. Из Швеции будут участники, из Ирана, из Ирака.

- Фестиваль православный, но мусульманские страны тоже хотят в нем участвовать?

- Конечно, цель и задача этого мероприятия - показ православного образа жизни средствами киноискусства. Но если фильмы представляют общечеловеческие ценности, то для нас они очень важны.

- Вы, как президент кинофестиваля, уже просматривали киноработы. Каковы общие впечатления?

- Много прекрасных фильмов. Я до сих пор под впечатлением от двух анимационных работ из Ирана. Один мультфильм - об отношении человека к войне, а второй, очень трогательный, называется «Мама» - о женщине во время войны. Причем он совсем коротенький, идет буквально три минуты, но за это короткое время создатели мультфильма сумели донести до зрителя очень важные мысли.

- Матушка София, какие еще мероприятия пройдут в рамках кинофестиваля?

- В этом году у нас впервые состоится конференция федерального уровня - выездное заседание Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ. Тема этого мероприятия связана с кино, и на нем будут присутствовать известные деятели кинематографа. Название конференции: «Актуальные вопросы возрождения детско-юношеского кино в Российской Федерации».

- Вы уже получаете поздравления с началом кинофестиваля?

- Да, и в этом году свое приветствие нам направил президент Владимир Путин, чем мы очень гордимся. Ждем на показы фильмов жителей и гостей Обнинска. Проходить они будут в двух кинотеатрах - «Синема Де Люкс» в ТРК «Триумф Плаза» и в Центре досуга на улице Энгельса, 2а. Желаем всем зрителям нашего фестиваля приятного просмотра!

Беседовала

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Событие»