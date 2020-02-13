В Малоярославецком районе врачи частной практики ходят по домам

Мы привыкаем к тому, что бесплатных услуг у нас становится все меньше. В том числе, все больше приобщаемся к платной медицине. Но врачи Малоярославецкого района пошли еще дальше: они начали оказывать помощь гражданам прямо на дому.

ОФТАЛЬМОЛОГ­НАДОМНИК РАЗВЕШАЛ ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ДВЕРЯХ

В это, конечно, трудно поверить, но факт остается фактом. На днях с подобным предложением к местным жителям обратился некий офтальмолог. Этот специалист расклеил в ряде населенных пунктов, прямо на входных дверях многоквартирных домов, объявления с информацией о том, что он проверяет зрение по вызову - для дальнейшего изготовления очков.

Наши журналисты связались с ним по указанному номеру телефона, и молодой человек пояснил, что готовые очки у него стоят 600 рублей, и их изготовление по заказу - 1800 рублей. Но можно ли в принципе заниматься подобной практикой на дому? Этот вопрос мы задали исполняющему обязанности главного врача КБ № 8 Михаилу СЕРГЕЕВУ.

- Доверять такому специалисту не стоит, - прокомментировал Михаил Алексеевич. - Лично я категорически против оказания медицинских услуг на дому. Если возникли проблемы здоровья, лучше обращаться в государственное учреждение, где окажут помощь официально. К тому же лицензия на подобную деятельность выдается с указанием в ней конкретного места работы врача, - отметил руководитель КБ № 8.

«НЕ ИМЕЕТ ПРАВА»

Депутат Обнинского городского Собрания, врач и преподаватель медицинской кафедры ИАТЭ НИЯУ МИФИ Владимир ПЕТРОВ также пояснил, что лицензия на осуществление медицинской деятельности привязывается к конкретному адресу. Поэтому действия малоярославецкого специалиста можно назвать незаконной.

- Лечебную деятельность он осуществлять не имеет права, - отметил Владимир Александрович.

Однако нам стало известно, что кое-кто из жителей, прочитавших эти объявления, уже связывался с их автором и собирается воспользоваться его услугами. При этом у людей даже не возникает мысли о том, что при неправильном подборе очков можно нанести значительный вред своему зрению. В таком случае нарушается работа глазных мышц, что может привести к развитию косоглазия. Помимо того, что такой дефект выглядит достаточно неэстетично, он вызывает сильный дискомфорт. Так что за медицинскими услугами на дому гоняться точно не стоит.

Инна ЕМЕЛИНА

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