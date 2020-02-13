13.02.2020

На базе агентства городского развития открылись курсы для безработных



Уже на протяжении нескольких лет в Обнинске функционирует Автономная некоммерческая организация - «Агентство городского развития - Обнинский бизнес-инкубатор  (АНО «АГРО»), которая была создана городской администрацией.

Главные направления деятельности Агентства лежат в рамках одной из приоритетных задач развития города Обнинска, прописанной в Стратегии развития города до 2025 года, -  «Обнинск - город, удобный для жизни». И сегодня данное предприятие с успехом двигается в стратегически обозначенном направлении. К примеру, недавно на базе Агентства открылись специальные курсы для безработных. Подробно об этом нам рассказала директор АНО «АГРО» Елена ПОПЛАВСКАЯ.

Важнейшим аспектом комфортной городской среды, очевидно, является наличие в городе возможностей для жителей города повысить свою квалификацию или переобу-читься новой специальности.

- На базе Агентства как бизнес-инкубатора систематически проводятся семинары и тренинги для субъектов малого и среднего предпринимательства, граждан, желающих организовать собственное дело. Однако основная часть жителей города, как и везде, - работники по найму, - рассказывает Поплавская. Чтобы помочь встроиться жителям города в современный темп жизни и быстроменяющуюся конъюнктуру на рынке занятости, Агентство городского развития привлекло на свою базу предприятие, специализирующееся на курсах дополнительного образования, - учебный центр «Универсаль». Основной контингент обучаемых в «Универсале» - безработные по направлению из Центра Занятости и требующая особого внимания и деликатности социальная группа граждан - предпенсионного возраста.

Как рассказывает директор центра «Универсаль» Елена Захарова, он был создан еще в 2015 году. Основное его предназначение - это образовательная деятельность. На сегодняшний день предприятие работает сразу по не-скольким направлениям. А именно:

за время ведения образовательной деятельности было обучено в 2018 году 49 человек,  в 2019 году - 120 человек.

Попасть на курсы могут граждане разных категорий. Например: по направлению из центра занятости сюда записываются безработные, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, женщины, находящиеся в декретном отпуске.

Также слушателями курсов становятся сотрудники различных предприятий города.

Кроме того, центр «Универсаль» оказывает дополнительные услуги разного обра-зовательного профиля:

- мастер-классы по правополушарному рисованию;

- консультации соматиполога;

- консультации по выполнению учебных и научных работ;

- консультации по организации и ведению бухгалтерского учета для субъектов мало-го бизнеса;

- консультирование по направлениям курсов;

- изготовление иллюстративной продукции(в цифровом виде);

- поздравления в стихах.

Стоит отметить, что «Универсаль» открылся в сложный год, когда в Обнинске закрылся «Центр профориентации». Однако благодаря поддержке Агенства городского развития, новая учебная организация смогла выйти на рынок и занять там свою нишу. Сегодня центр  успешно сотрудничает как с центрами занятости, муниципальными организациями, так и с коммерческими предприятиями.

Особенностью центра является индивидуальное обучение и обучение в малых группах, а также краткосрочность курсов. Краткосрочность курсов объясняется принципами андрагогики - науки по обучению взрослых. Иными словами, взрослый человек сам стремится узнать как можно больше, быстрее и качественнее, поэтому и времени на обучение уходит гораздо меньше.

Короткие сроки обучения обеспечиваются и наличием самостоятельных занятий и домашних заданий.  В результате обучающиеся выявляют свои слабые места и после устраняют их на занятиях с преподавателем, лучше усваивают последующий материал.

Плюсы малых групп (3-5 человек) в том, что преподаватель уделяет больше внимания каждому обучающемуся, и время обучения сокращается, так как устраняются непро-изводительные потери времени. Таким образом, быстрее усваивается материал, у обучающихся не остается ощущения напрасно потраченного времени.

Малые группы дают возможность установить удобный график обучения, который обсуждается на первом занятии таким образом, чтобы максимально учесть пожелания каждого. А это - меньше пропусков занятий по причине несовпадения их графика с режимом обучающихся и максимально комфортное вписывание обучения в их обычный распорядок.

Кристина ЗВОН

Курсы дополнительного образования (с выдачей по окончании сертификата о прохождении курсов):

  • Уверенный пользователь ПК
  • Пользователь ПК (базовый уровень)
  • Пользователь ПК (для пенсионеров)
  • Офис-менеджер
  • Основы делопроизводства
  • Основы бухгалтерского учета
  • Кадровое делопроизводство
  • Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw
  • 3DsMax, SketchUp
  • 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и управление персоналом, 1С:Управление торговлей

Курсы повышения квалификации (с выдачей по окончании удостоверения о по-вышении квалифкации установленного образца):

  • Оператор ЭВМ и ВМ (Пользователь ПК), кадровое делопроизводство, менеджер по персоналу
  • Современные технологии школьного и дошкольного образования
  • Медиация в системе образования школы с учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО
  • Формирование мотивации к учебе у школьников
  • Применение инновационных технологий в процессе формирования креативного мышления у детей дошкольного и младшего школьного возраста
  • Гигиена труда педагога и предупреждение профессионального выгорания
  • Организация научно-исследовательской работы в школе и многое другое

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