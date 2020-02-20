Об экс-­депутате Тaтьяне Котляр сняли фильм, героем которого стал Влaдимир Светлаков

На днях о правозащитнице Татьяне КОТЛЯР вышел фильм, снятый Юлией ВИШНЕВЕЦ в рамках проекта радио «Свобода». Его успели посмотреть уже многие жители Обнинска, и мнения разошлись.

МНЕНИЯ РАЗОШЛИСЬ

В общем-то, и в самом фильме высказывания прохожих на улице были разными. Татьяна Михайловна зарегистрировала у себя в квартире около одной тысячи иностранных граждан. Это мигранты из Средней Азии, Закавказья, Молдавии, беженцы из Украины и русскоязычные граждане, приехавшие в Калужскую область по программе переселения соотечественников. Все они без регистрации по месту пребывания не имели возможности проживать, работать и учиться на территории России и нашего региона.

- Я делала то, чего не делало государство. Я в течение 20 лет помогаю людям и защищаю права тех, кто в этом нуждается, - сказала Татьяна Михайловна.

В 2017 году суд признал ее виновной в фиктивной регистрации 167 человек, но освободил от наказания по причине истечения срока давности. Казалось бы, человек делает благое дело, но почему-то многим оно кажется не таким уж безобидным.

- Почему беженцы едут именно в Обнинск? - задается вопросом пенсионерка Вера Игнатьевна. - У нас в Калужской области есть деревни и поселки, где жилье на порядок дешевле. Почему не туда?

Такого же мнения и мама пятиклассника Егора - Олеся.

- Наши городские школы и без того переполнены. Люди стоят в очередях в детские сады. Конечно, наши дети без садиков и школ не остаются. Но все-таки, если бы приезжих было меньше, и очередей не было бы, - уверена молодая женщина.

А 23-летний фрезеровщик Даниил сетует на то, что мигранты занимают на предприятиях города рабочие места, которые могли бы получить местные жители. Да и заработные платы, по мнению парня, в такой ситуации не растут, а, наоборот, падают.

- Если на одну вакансию претендуют сразу 10-15 человек, то зарплата автоматически снижается, - возмущается Даниил.

При этом, если одни считают Татьяну Михайловну чуть ли не святой, то другие открыто сомневаются в ее бескорыстии.

«Я БЫЛ В ПОЛНОЙ НЕОЖИДАННОСТИ»

Кстати, героем фильма стал и директор городской школы № 4 - депутат Обнинского Горсобрания Владимир СВЕТЛАКОВ.

- Я был в полной неожиданности, когда ко мне нагрянула съемочная группа с десяток человек. С фотоаппаратами и видеокамерами. Хотя вопрос был элементарный - прием детей в школу. Я действовал согласно закону. Регистрация у этой семьи была, и поэтому в школу детей приняли. Зарегистрировала их у себя Котляр. Оснований отказать им у меня не было, - прокомментировал Владимир Борисович.

- А как учатся эти девочки из Армении? Ведь в данном фильме родители говорили, что у себя на родине они были отличницами, - поинтересовались мы.

И выяснилось, что в обнинской школе требования на порядок выше. Со слов Владимира Светлакова, учатся приезжие школьницы средне.

- Особо не блистают, - сказал Светлаков.

На практике Владимира Борисовича были и другие случаи, когда регистрация имела место, а ребенок совершенно не владел русским языком.

- Когда родители уже несколько лет жили и работали в России, а ребенок жил и учился в соседней республике - у бабушки. И вот в какой-то момент они решили забрать его к себе, а он по-русски не говорит. В таких случаях я прошу сначала подготовить ребенка. Ну, и смотрю, есть ли место в классе. Все-таки 25 человек - это норма, которую установила в свое время СЭС. И ее никто не отменял, - отметил Светлаков.

А сам фильм со своим участием он пока не смотрел. Но был заинтригован.

А в это время В ОБНИНСКЕ УСТАНОВЛЕНА ЕЩЕ ОДНА «РЕЗИНОВАЯ» КВАРТИРА В наукограде расследуется еще одно уголовное дело о так называемой «резиновой» квартире. Как сообщает полиция, ранее судимый местный житель 1988 года рождения фиктивно зарегистрировал у себя, в жилом доме на проспекте Ленина, 35 иностранных граждан. Данный факт был выявлен сотрудниками отдела по вопросам миграции территориального органа внутренних дел. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что мигранты по месту регистрации не проживали. Таким образом, в действиях гражданина были усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». По версии силовиков, за фиктивную постановку с иностранных граждан мужчина брал денежное вознаграждение в размере 500 рублей. По завершению расследования уголовное дело будет передано в суд. Инна ЕМЕЛИНА

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