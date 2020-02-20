Карина Башкатова дала первую пресс ­ конференцию в статусе врио мэра

Сразу на второй день после вступления в должность врио главы администрации Карина БАШКАТОВА встретилась с журналистами. Естественно, требовать каких-либо гарантий в решении того или иного вопроса с человека, которому только что передали полномочия мэра, наверное, не совсем правильно. Однако ознакомиться с намерениями нового сити-менеджера, чтобы понять его принципы управления, все-таки хочется. Поэтому вопросов у представителей СМИ нашлось немало, причем совершенно разного характера.

Беседа началась с нотки официоза. Ну а как же не спросить нового управленца о самом главном - какие проблемы наукограда он планирует решать в первую очередь. Может, что-то отойдет на второй план (например, дороги), потому что новый градоначальник разглядел какой-либо вопрос и посерьезней? На самом деле, нет. Каких-либо кардинальных изменений в период своего правления Карина Сергеевна пока не планирует. Из ее ответа стало ясно, что она намерена идти путем, проторенным своим наставником - Владиславом ШАПШОЙ, который теперь исполняет губернаторские полномочия.

В качестве одной из главных проблем, решением которой нужно продолжать заниматься, Башкатова отметила, естественно, нашу родную КБ № 8. Правда, и здесь врио главы администрации надеется на помощь экс-мэра.

- Эту проблему Владислав Валерьевич даже озвучил на встрече с президентом. И я думаю, что сейчас в лице временно исполняющего обязанности главы региона он продолжит вести работу в данном направлении. Насколько мне известно, в ближайшее время он встретится с Вероникой СКВОРЦОВОЙ, - высказалась Башкатова.

Но журналистов такой ответ не совсем удовлетворил.

- Как проблемы КБ № 8 намерены решать лично вы? - продолжили они.

- Я надеюсь, что в скором времени заработает электронная очередь, которая позволит решить ряд вопросов с записью к врачам. В бюджете города, как и в прошлом году, заложены средства для доплаты врачам скорой помощи и врачам приёмного отделения, грант на эти цели выиграла КБ№8. Кроме того, те проекты диспансеризации, которые были после первого «десанта врачей», тоже остаются. Все планы и все шаги, которые осуществлялись совместно с администрацией города и КБ№8, будут продолжаться, - ответила Карина Башкатова.

Что же касается кадровых изменений, то их пока не предвидится.

- У нас в администрации работает сплоченная команда, - пояснила Башкатова.

Что касается места ее заместителя, чьи обязанности она выполняла ранее, то пока оно остается вакантным.

Впрочем, как стало понятно из ответов Карины Сергеевны, каких-либо грандиозных планов у нее нет. Например, систему взаимодействия с представителями СМИ, отлаженную опять же Владиславом Шапшой, она менять не намерена. Журналисты поинтересовались, что, по мнению Башкатовой, она хотела бы изменить в нашем городе - может, есть что-то, что ей не нравится определенно?

- Ловлю себя на мысли, что нет ничего такого, что мне не нравится в нашем городе, а выдумывать я не хочу, - заявила она.

Да и вообще, похоже, что принципы Башкатовой во многом совпадают с принципами Владислава Валерьевича. К примеру, она призналась, что тоже любит ходить пешком, поэтому намерена периодически курсировать по городу.

- Это позволяет заметить те проблемы, которые не заметны, когда передвигаешься на машине, - считает врио главы.

Карина Сергеевна в принципе оказалась дамой спортивной: увлекается бадминтоном, бегает, занимается йогой. Заговорив об увлечениях нового мэра, журналисты плавно перешли и к ее личной жизни.

- Скажите, а как вы отметили назначение на новую должность? В кругу семьи? - поинтересовались журналисты.

- Нет. Брат мой живет в Калуге, я не за мужем, и детей у меня нет. Поэтому я могу много времени уделять своей работе, - прокомментировала Башкатова.

- То есть вы готовы работать 24/7? - тут же подхватили акулы пера.

- Нет, 24/7 я работать не готова, потому что у меня тоже есть личное время - книги, спорт, отдых.

А вот останется ли Карина Сергеевна в кресле мэра надолго или нет, станет известно только после депутатских выборов. Поскольку, как пояснила она сама, логично, что утверждать нового мэра должен обновленный состав городского Собрания.

Дарья ГУМЕРОВА

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ПОДДЕРЖАЛ КАНДИДАТУРУ КАРИНЫ БАШКАТОВОЙ

За плечами у Карины Сергеевны большой опыт работы в городской управе Калуги и в администрации губернатора. Довелось ей трудиться и с нынешним депутатом Государственной думы Александром АВДЕЕВЫМ. Мы попросили его прокомментировать назначение Башкатовой.

- В свете последних кадровых перестановок хотелось бы отметить, что Калужской области очень повезло с такими управленцами. Мои поздравления Владиславу Валерьевичу! А Карина Сергеевна - настоящий профессионал, и она прошла непростую школу, работая под руководством тогдашнего городского головы Калуги Максима АКИМОВА. Она переняла многие его полезные навыки. В том числе - современные подходы к вопросам управления городским хозяйством, умение эффективно и тесно взаимодействовать с жителями, с городской общественностью. Карина Сергеевна умеет находить компромиссы и правильно выстраивать взаимоотношения с коллективом. Ей довелось быть правой рукой двух будущих на тот момент губернаторов - Николая ЛЮБИМОВА (ныне губернатор Рязанской области) и Владислава ШАПШИ. Считаю, что профессиональные навыки Карины Сергеевны вполне соответствуют уровню руководителя, - считает Александр Александрович.

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