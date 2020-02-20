В Обнинске состоялся первый этап конкурса по выбору пассажирских перевозчиков

В свое время в наукограде очень много было сделано для решения проблемы общественного транспорта. Однако есть еще в городе микрорайоны, куда не мешало бы пустить автобусы или маршрутки. Имеются и другие вопросы, связанные с данной темой. И об этом наш корреспондент побеседовала с начальником управления потребительского рынка, транспорта и связи администрации города Анной ЕРЕМИНОЙ.

ВАЛИДАТОРЫ УЖЕ ПОЯВИЛИСЬ

- Анна Валерьевна, конкурс по выбору пассажирских перевозчиков состоялся. Какие изменения он внес в городские маршруты? Кроме того, что «двойки» и «тройки» стали заезжать в ЖК «Олимп».

- Хотелось бы уточнить: конкурс состоялся пока только по одному маршруту - № 17. Победителем определено муниципальное предприятие МП «ОПАТП». Этот маршрут связывает привокзальную площадь, проспект Ленина, проспект Маркса и ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Им пользуются и иногородние студенты, которые прибывают в город железнодорожным транспортом и пригородными автобусами, а также он очень удобен для жителей и гостей Обнинска в случае, если необходимо доехать до автобусных остановок по проспекту Ленина и Маркса: «Поликлиника», «МТРК «Триумф Плаза»», «Фантазия»».

Семнадцатый маршрут был разработан на основе шестого и должен был его заменить. С 18 февраля шестой был отменен и исключен из реестра муниципальных маршрутов. А с 1 января семнадцатый уже осуществляет движение по установленному расписанию. И на сегодняшний день нареканий на его работу нет. Им пользуются не только студенты и преподаватели ИАТЭ, но и горожане, которым нужно доехать с Привокзальной площади или с остановок по проспекту Ленина до остановок по проспекту Маркса: «Плаза», «Фантазия», «Дом для дома».

Что касается остановок ЖК «Олимп», то в данном случае мы изменили существующие маршруты № 2 и № 3.

- Некоторые наши микрорайоны опять остались без маршрутного сообщения. В частности, «Мирный» и «Циолковский». Будут ли решаться эти проблемы?

- Как я уже сказала, конкурс пока проведен только по одному маршруту. И на сегодняшний день есть «пятерка», которая обслуживает микрорайон «Мирный». Ну, а маршруты, которые будут охватывать ЖК «Циолковский», еще прорабатываются.

- Анна Валерьевна, когда в маршрутках и автобусах города установят валидаторы?

- В транспортных средствах МП «ОПАТП» валидаторы установлены уже сейчас, и пассажиры могут оплачивать проезд любым доступным способом. Например, картой. А вот на остальных маршрутах это произойдет после определения пассажироперевозчика по новым условиям. Например, номер 17 вышел на маршрут уже с валидаторами и системой Глонасс. Это было прописано в условиях муниципального контракта. Такие же условия будут и в муниципальных контрактах по всем остальным маршрутам.

НАРУШИТЕЛЕЙ ВЫЯВЛЯЮТ И НАКАЗЫВАЮТ

- Многие водители не выдерживают необходимый интервал движения. В частности, не так давно пассажиры жаловались, что минут пятнадцать пришлось ждать маршрутку номер 13. С чем это связано? И как с этим бороться? Вы кого-нибудь за это уже наказали?

- Транспортное средство может сойти с рейса по причине поломки. Мы фиксируем все обращения жителей, в том числе и поступающие посредством социальных сетей. Выходим на проверочные мероприятия, выявляем нарушения и направляем в Управление государственного автодорожного надзора (УГАДН) для рассмотрения и привлечения к административной ответственности. Это ведомство по предоставленной нами информации о нарушениях привлекает пассажироперевозчиков к административной ответственности. Конечно, вернуть то транспортное средство, которое не дождались пассажиры, мы не сможем, но контроль должен быть, и жалобы без внимания не остаются. Кроме того, пассажироперевозчики уведомляются о результатах проверок и ситуацию исправляют.

- Сколько было проведено проверок в этом году?

- С начала текущего года нами проведено 24 проверочных мероприятия на предмет соблюдения интервала и схемы движения маршрутными транспортными средствами, осуществляющими пассажироперевозки по регулярным муниципальным маршрутам города Обнинска. Из них пять проверок состоялись в вечернее время. Выявлено 13 нарушений. Информация и материалы о них уже направлены в УГАДН.

По четырем нарушениям Управление государственного автодорожного надзора вынесло пассажироперевозчикам предупреждения. Остальные материалы находятся на рассмотрении. В целом же проверки проводятся по графику и по обращениям граждан. И мы стараемся проводить не разовые мероприятия, а системные, чтобы понять ситуацию. Бывает и так, что жалоба поступила, выходим, а нарушения нет. И это как раз тот случай, когда или транспортное средство сломалось, или водитель заболел.

Уже подготовлен план проведения проверочных мероприятий совместно с ГИБДД и УГАДН. На февраль-март запланировано восемь проверок соблюдения интервала движения и предоставления услуг на маршрутах в целом, в вечернее время.

- Куда-то пропали маршруты № 4. Их стало очень мало. В чем причина?

- По информации, предоставленной Межрайонной ИФНС России № 6 по Калужской области, общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «АвтоСеть», обслуживающее регулярный муниципальный маршрут № 4, было ликвидировано за неуплату налогов. Осуществлять пассажирские перевозки это предприятие не имеет право, договор с ним был расторгнут.

- Что, на Ваш взгляд, дал первый этап проведенного конкурса по выбору перевозчиков? Каковы его положительные моменты?

- Подводить итоги еще рано. Ведь это пока только первый конкурс. Но мы уже видим, что контроль транспортных средств мы можем осуществлять не только с выходом на маршрут, но и по системе Глонасс. Соблюдается четкое расписание, которое знают пассажиры, появилась возможность безналичной оплаты проезда.

- Спасибо за беседу!

Подготовила

Инна ЕМЕЛИНА

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