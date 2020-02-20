Сергей Воронежский рассказал о криминогенной обстановке и преимуществах работы в органах

Еще одна важная встреча, на которой на этой неделе побывали журналисты, - пресс-конференция начальника ОМВД Сергея Воронежского. Главный полицейский города рассказал о том, каким был минувший год, на каком уровне сегодня находится раскрываемость преступлений и какие привилегии получают те, кто решил надеть полицейские погоны.

Согласно словам главного полицейского, количество преступлений в Обнинске по сравнению с 2018 годом сократилось, а вот раскрываемость увеличилась. Всего в прошлом году в первом наукограде было зарегистрировано 2187 преступлений, а в позапрошлом их число было равно 2527. В частности, снизилось количество грабежей, убийств и разбоев. К примеру, в 2018 году в Обнинске произошло 16 случаев убийства, в прошлом - 2.

Большая работа проводится и по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В прошлом году была пресечена деятельность семи преступных организованных групп, занимающихся сбытом наркотических средств, - всего в руки правоохранителей попались более 20 человек, и было раскрыто 158 преступлений!

А вот количество краж возросло более чем на 30%. Причем за легкой наживой в Обнинск приезжают гости из других населенных пунктов, даже из Московской области. Такие граждане таким образом зарабатывают себе на жизнь. Они выносят из магазинов продукты, а после их перепродают. Особой популярностью пользуются сливочное масло, кофе и алкоголь. При этом это именно кражи - не стоит их путать с грабежами. Последняя категория преступлений предусматривает совершенно другие санкции. Кражей можно считать тот случай, если, например, вора попытались остановить сотрудники того или иного магазина, но он оказал сопротивление и убежал. Кстати, охранники, как пояснил Воронежский, не имеют полномочий применять физическую силу - это могут делать только правоохранители.

По-прежнему преобладают в Обнинске и случаи мошенничества. Сергей Воронежский в очередной раз напомнил о самых распространенных схемах, по которым действуют любители легкой наживы. Как правило, это звонки лжесотрудников банков, визиты «соцработников», интернет-мошенники. Один из самых распространенных сценариев называется «ваш сын попал в полицию, заплатите, и мы его отпустим».

- В первую очередь надо подумать о том, что вас толкают на совершение преступление, - вынуждают дать взятку! Сначала на это стоит обратить внимание. Законопослушные граждане в таких случаях должны сразу сообщать в правоохранительные органы. Да и в конце концов можно всегда позвонить своим детям, внукам. А то случается и так, что бабушка перевела деньги за внука, а внука-то у нее и нет - есть только внучка! - рассказывает Воронежский. - Зато мнительные граждане звонят нам, когда им где-то на улице вручили памятку «Как не стать жертвой мошенников», - звонят и спрашивают, мол, а это точно нам полицейские дали эту памятку?

Воронежский также рассказал о том, насколько выгодно и перспективно сегодня идти работать в органы.

- Во-первых, зарплаты у всех полицейских идут от 30 000 рублей. Далее она зависит от должности, выслуги лет и так далее. Кроме того, мы предлагаем нашим сотрудникам бесплатное (!) обучение в вузах, предоставляем большой отпуск, оплачиваем командировки и компенсируем расходы по аренде жилья на сумму до 25 тысяч рублей!

Сегодня службу в Обнинске несут 290 человек с учетом вольно-наемных сотрудников. Дефицит испытывает преимущественно подразделение участковых.

Дарья ГУМЕРОВА

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