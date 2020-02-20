Отважный Аркадий

История мальчишки, который прошел всю войну и встретил победу в Кенигсберге.

В этом году мы отмечаем важную историческую дату - 75 лет Великой Победе. И, к сожалению, встретить этот день смогут, увы, не все, кто сражался за Родину, трудился в тылу или мучился в концлагере. С каждым годом этих людей становится все меньше.

Наш еженедельник снова запускает специальную рубрику «Навстречу победе». Мы будем рассказывать истории людей, которые, так или иначе, имели отношение к Великой Отечественной войне.

ПОБЕГ

Аркадий ЩЕРБАКОВ окончил пять классов школы в деревне Шешурга, Тужинского района, Кировской области. После этого работал в колхозе, зарабатывал трудодни - один трудодень - это 5-6 килограммов ржи или овса.

В один из дней Аркадий помогал ремонтировать трактор, подавал ключи, закручивал гайки. Время шло к обеду. Вдруг его вызвали в правление колхоза.

На крыльце парень встретил колхозного счетовода, тот курил самокрутку и с прищуром смотрел на подходившего к нему паренька.

- Что, Аркашка, добегался, и до тебя добрались, - сказал счетовод и стряхнул пепел.

Когда юноша вошел в правление, за столом сидел председатель.

- Из района пришла разнарядка отправить одного человека на учебу в училище ФЗО, и мы решили отправить тебя, - сказал председатель. - Будешь учиться на плотника. Отправляем тебя на шесть месяцев. А потом вернешься домой и будешь работать в колхозе, такие специалисты нам нужны. Вот, бери направление и иди собирайся. Завтра отправляешься.

Всем учащимся, конечно же, хотелось домой, но преподаватели училища долго объясняли, что для нашей Родины необходимы рабочие на строительстве новых и нужных стране объектов. Даже угрожали, что кто не поедет или сбежит, то того как уклониста могут посадить...

Конечно же, поначалу Щербакову было тяжело. Но постепенно он втянулся в учебу. И быстро пролетели дни учебы, и прошло шесть месяцев. Вскоре всех окончивших училище отправили на различные стройки страны, а юного Аркадия в числе таких же, как он, направили в Новосибирскую область на строительство завода и жилья.

Вместе с Щербаковым работали его земляки из Кировской области. Они часто собирались вместе и делились впечатлениями о происходящем как на стройке, так и в стране. У многих из них на фронт уже ушли их отцы и старшие братья. И они все тоже рвались на фронт. В один из дней ребята решили бежать, всего шесть человек.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Из Новосибирска Щербаков добирался больше месяца, от голода и истощения чуть не умер. В это время в городах на станциях часто проводились облавы для выявления немецких шпионов и диверсантов. В одну из таких облав попали мальчишки. Пытались уйти, но одного из них застрелили.

Когда Аркадий добрался до дома, на нем были кожа да кости.

Домой Аркадий пришел поздним вечером, родные не узнали его, настолько он был изможден. Он был страшно голоден. Но мать не дала ему кушать, боялась, что умрет. Поэтому сварила вкрутую два яйца, порезала их мелко-мелко и сама из рук понемногу его кормила и заставляла запивать еду горячим чаем. После этого уложила спать, а сама просидела у кровати до утра. Плакала и молилась за двух сыновей, которые уже воевали на фронте, и за третьего, судьба которого была неизвестна. Здесь же, в избе, спали еще двое детей: дочь Рая и сын Василий.

Шла жестокая война, и о будущем страшно было думать и матери оставалось только плакать и молить бога, чтобы все остались живы.

Вскоре в районный отдел НКВД пришел формуляр о групповом побеге со стройки. Участковый приехал к Щербакову и сказал, что для него предусмотрено наказание в виде тюремного заключения. Но при всем при этом после длительных разговоров и уговоров нашелся еще один вариант - добровольно уйти на фронт. 17 августа 1942 года в 17 лет Щербаков отправился защищать Родину. Сначала попал на формирование, а потом под Великие Луки. Там шли в это время ожесточенные бои. Но к лету 1943 года его направили на переформирование и обучение в военно-пересыльный пункт Московского ГВК. Прибыли они в часть 28 июля 1943 года.

Обучение было жестким и тяжелым, по существу муштра. Солдаты были худыми, голодными и изможденными. Здесь молодой Щербаков сильно простыл и заболел, его положили в госпиталь с диагнозом грипп, а его часть была отправлена на фронт без него. После выздоровления Аркадий попал на Ленинградский фронт, в 26 Сталинскую стрелковую дивизию в подразделение связи. Потом был направлен под город Ржев, где шли ожесточенные бои, здесь его отец попал под бомбежку, и его контузило. Их дивизия после боев была отправлена на отдых и пополнение.

6 апреля 1945 года после мощной артиллерийской подготовки и сильных ударов авиации начался штурм Кенигсберга, в котором принимал участие и Щербаков, за что после был представлен к медали. Еще одну награду «За Отвагу» он получил за свою смелость и профессиональные навыки. В тот день, 6 апреля 1945 года, под сильным огнем противника молодой боец в течение 7 минут устранил повреждения на линии связи. Во время налета вражеской авиации линия связи во многих местах порвалась, Щербаков за 15 минут устранил пять повреждений. А 8 апреля он под огнем противника устранил четыре повреждения за 10 минут.

День Победы 9 мая Щербаков встретил в поверженном Кенигсберге.

Кристина ЗВОН

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