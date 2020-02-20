До 20 миллионов рублей на цифровые проекты

Фонд содействия инновациям объявил очередные конкурсы.

Уже несколько лет Фонд содействия инновациям (ФСИ) реализует программы инновационного развития, направленные на создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний, коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.

В настоящее время открыт прием заявок на новые конкурсы в рамках Национальной программы «Цифровая экономика». Об этом рассказала директор департамента поддержки инновационных предприятий и проектов АИРКО Алина ЦЕПЕНКО.

Вопросам цифрового развития российской экономики сейчас уделяется огромное внимание. Цифровизация - это глобальный тренд и глобальный вызов современности. В прошлом году Фонд содействия инновациям активно включился в реализацию национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», была разработана и запущена новая линейка программ, адресованных широкому кругу ИТ-разработчиков.

- Это программы грантовой поддержки российских ИТ-компаний, которые разрабатывают и внедряют новые программные продукты, платформы и ИТ-решения, конкурентоспособные на российском и на глобальном рынке. Получить грант на разработку цифрового продукта могут как зрелые, давно и успешно работающие на рынке компании (программы «Развитие-Цифровые технологии» и «Развитие-Цифровые платформы»), так и начинающие стартапы, у которых пока есть только идея. Важно, чтобы в результате получился актуальный и востребованный на рынке продукт, а сама компания получила стимул к росту и развитию благодаря его внедрению, - объясняет Алина Цепенко.

Программа «Развитие - Цифровая экономика» ориентирована на поддержку предприятий, которые имеют положительную деловую репутацию и опыт продаж наукоемкой продукции на рынке, но ощущают необходимость проведения дополнительных НИОКР. Гранты в размере до 20 миллионов рублей предоставляются на разработку новых продуктов, которые в дальнейшем позволят повысить эффективность бизнеса, создать и освоить новые рынки сбыта.

Программа реализуется с целью ускорения технологического развития Российской Федерации, увеличения количества компаний, осуществляющих технологические инновации, создания сквозных цифровых технологий на основе отечественных разработок, внедрения цифровых технологий и платформенных решений.

В настоящее время идет прием заявок на получение грантов сразу по нескольким направлениям:

1. Конкурс «Развитие-Цифровые технологии» открыт до 10 марта 2020г. На грант в размере до 20 млн. рублей могут претендовать малые предприятия, реализующие инновационные проекты по разработке и внедрению сквозных цифровых технологий. Приоритетными направлениями исследований здесь являются искусственный интеллект; технологии виртуальной и дополненной реальностей; новые производственные технологии; интернет вещей, робототехника и сенсорика; технология связи 5G; спутниковая связь; системы распределенного реестра; квантовые вычисления; квантовые коммуникации; квантовая сенсорика и метрология.

2. Конкурс «Развитие - Цифровые платформы» открыт до 30 марта 2020г. Этот конкурс направлен на отбор и поддержку проектов по разработке цифровых платформ и технологий для них. Цифровые платформы в первую очередь должны алгоритмизовать взаимодействие, повышать эффективность взаимодействия и обеспечивать взаимовыгодность отношений участников платформы. ИТ-компании, которые разрабатывают подобные решения могут получить грант в размере до 20 млн рублей и тем самым значительно ускорить сроки разработки и вывода продукта на рынок.

В отличие от конкурсов по программе «Развитие», конкурс «Старт - Цифровые платформы» адресован начинающим компаниям-стартапам не старше двух лет. Более того, подать заявку на этот конкурс могут и физические лица, которые только планируют создать собственный технологический бизнес. Проект также должен быть направлен на разработку и последующее внедрение цифровых платформ и технологий, а сама идея содержать научную новизну и решать актуальную рыночную проблему. На эти цели от Фонда содействия инновациям можно получить грант в размере до 3 млн рублей. Дополнительное софинансирование проекта не требуется. Прием заявок на конкурс «Старт - Цифровые платформы» открыт до 6 апреля.

Агентство инновационного развития, как региональное представительство ФСИ, готово помочь и проконсультировать всех желающих подать свои заявки на конкурсы по направлению «Цифровая экономика». Квалифицированную консультацию можно получить и по вопросам участия в других программах Фонда». Подать заявку можно в режиме онлайн через автоматизированную систему по адресу https://online.fasie.ru/.

Кристина ЗВОН

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