Вирус не пройдет?

Не во всех обнинских школах и детсадах принимают дополнительные меры профилактики ОРВИ.

Число зараженных коронавирусом растет. По последним данным Минздрава КНР, от новой инфекции скончались 2774 человека, а зараженных уже более 78 тысяч 400 человек. В связи с этим медики призывают к соблюдению строжайшей гигиены. И мы решили выяснить, какие меры в этом направлении принимаются в обнинских школах и детских садах.

С РОДИТЕЛЯМИ ПРИХОДИТСЯ ПРОВОДИТЬ БЕСЕДЫ

Коронавирус до нас, к счастью, пока не добрался. Зато из-за превышения числа заболевших ОРВИ в школах наукограда в этом году пришлось закрывать на карантин отдельные классы в начальной школе. Как проинформировала начальник управления общего образования города Татьяна ВОЛНИСТОВА, эти меры принимались в «Державе», а также в школах №№ 6 и 16.

- Уровень заболеваемости ОРВИ в школах составляет 8,6%, а в дошкольных учреждениях - 8%. Но для текущего времени года эти показатели являются нормой. В настоящее время карантинные мероприятия в учебных заведениях закончились. А в детских садах Обнинска в обязательном порядке воспитателями проводится утренний фильтр. Малышам измеряют температуру, осматривают горло. Если возникает подозрение на то, что ребенок болеет, его тут же отправляют в медицинский кабинет, в садик приглашают родителей и ребенка отправляют домой, - рассказала Татьяна Валерьевна.

Правда, как она заметила, нередко в таких ситуациях родители конфликтуют с воспитателями, пишут жалобы в управление образования. Но им разъясняют, что такие меры - не капризы педагогов, а необходимость, ведь инфекцию нужно купировать, чтобы она не распространялась.

И с родителями школьников по этому поводу приходится проводить беседы. Детей часто отправляют на занятия с первыми признаками респираторных инфекций. Взрослые идут на это по разным причинам: нельзя пропустить важную контрольную работу, надо исправить оценку в конце четверти, надо принять участие в каком-то проекте и так далее. А в итоге - уже заболевший ученик заражает целый класс.

А ГДЕ-ТО РАБОТАЮТ СТАНДАРТНО

Со слов Татьяны Волнистовой, во всех учебных заведениях наукограда должна проводиться санитарная обработка в соответствии с существующими нормами и правилами. И все необходимые для этого моющие и чистящие средства там имеются.

- У нас есть информация, что в Малоярославце для санитарной обработки целую школу закрывали на какое-то время. А в Обнинске такая работа проводилась? - поинтересовались мы и у руководителя управления общего образования.

- Вся школа обрабатывается в том случае, если имеет место вспышка эпидемии какого-либо заболевания. Но у нас в городе таких фактов нет, они в принципе редки, - ответила Волнистова.

Директор четвертой школы Владимир СВЕТЛАКОВ проинформировал, что в его учебном заведении порога эпидемии ОРВИ нет. Однако дополнительные меры профилактики инфекции там принимаются.

- Технический персонал протирает ручки дверей, парты, подоконники, стены специальными гигиеническими средствами. Школа закупила для своих работников маски. Детей заставляют чаще мыть руки.

- Перед входом в столовую стоит дежурный учитель, и он контролирует, чтобы с невымытыми руками за стол никто не садился. А в туалетах проводится дополнительная дезинфекция. Если ранее ее проводили всего один раз в день, то сейчас - три раза.

К сожалению, не все директора обнинских школ настроены на борьбу с инфекцией так же решительно, как Владимир Борисович. К примеру, директор городской гимназии Александр СУХАРЕВ на наш вопрос о дополнительных мерах профилактики ответил весьма лаконично: «Дезинфекция проводится стандартно». Причем сами принимаемые меры он так и не смог назвать - ограничился общей фразой.

Однако сейчас ситуация требует выхода из рамок стандарта. Дополнительные меры гигиены сегодня необходимы как воздух. И хочется, чтобы все это поняли до того, как может стать уже поздно.

Инна ЕМЕЛИНА

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