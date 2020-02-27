Они готовы защищать не на словах, а на деле!

В День защитника Отечества в Обнинске прошли традиционные соревнования по ММА

Каждый год, 23 февраля, в волейбольной школе Александра САВИНА встречаются настоящие бойцы - здесь проходят традиционные соревнования по смешанным единоборствам. Чемпионат и Первенство по ММА собирает лучших спортсменов Калужской области, которые сражаются за лидерство на ринге до пота и крови.

Часто смешанные единоборства называют боями без правил, однако, это всего лишь распространённое заблуждение. При всей внешней схожести, ставить эти виды спорта на один уровень все-таки нельзя. Бои без правил - это, по сути, банальная мясорубка. А вот ММА - уже боевое искусство. Соревнования по смешанным единоборствам имеют чёткий свод правил, нарушение которых приводит к дисквалификации бойца. Правила призваны оградить спортсменов от наиболее опасных приёмов, защитить их здоровье.

Несмотря на это, данный вид спорта считается довольно молодым на территории нашего региона и Обнинска, в частности, он пользуется большой популярностью. В ММА приходят все больше ребят, которые впоследствии показывают серьезные результаты. А потому федерация уделяет большое внимание этому спорту.

В торжественной церемонии открытия Чемпионата и Первенства по ММА приняли участие глава местного Самоуправления Владимир ВИКУЛИН, президент Федерации ММА Калужской области Виктор ДРОЗДОВ, вице-президент региональной Федерации ММА Вячеслав НАРУКОВ, исполнительный директор Федерации смешанных боевых единоборств Калужской области Артём АЛЕКСЕНКО, главный тренер Сборной России по ММА Геннадий КАПШАЙ и другие официальные лица.

Сразиться за лидерство на ринге собрались более 50 спортсменов со всего региона - разных возрастов и разной весовой категории. Около половины участников представляли наш город Обнинск, причем, на весьма достойном уровне. К примеру, отличился воспитанник тренера Глеба СОЛОМОНОВА Владимир МОРОЗОВ. Спортсмен признался, что, преимущественно, занимается грэпплингом и джиу-джитсу, а в качестве бойца ММА он вышел на ринг впервые. И надо сказать, что Владимир выступил достойно, отстояв несколько боев.

- Это сильный вид спорта - для настоящих мужчин. Было тяжело, не ожидал, что сразу достанется такой топовый боец, - признался Владимир.

Стоит отметить, что соревнования выдались очень зрелищными и собрали полные трибуны зрителей. Все бойцы продемонстрировали отличные навыки. Однако многие бои на первых секундах заканчивались нокаутом. На протяжении всех соревнований у ринга дежурили медики, чья помощь понадобилась многим спортсменам - некоторые даже не могли покинуть «поле боя» самостоятельно.

Напомним, что с осени прошлого года в Обнинске начала свою деятельность «Академия ММА». Сегодня школа работает сразу по нескольким направлениям - борьба, кикбоксинг, смешанные единоборства и другие направления, в том числе и для девочек. Тренируют воспитанников академии опытные мастера боевых искусств - специалисты высшей категории, а возглавляет ее главный тренер Сборной России по смешанным единоборствам Геннадий Капшай, который заявил, что двери этой спортивной школы открыты для всех, и здесь занятие по душе себе сможет найти каждый.

Инициатива открытия в Обнинске комплекса по смешанным единоборствам принадлежит известному меценату и предпринимателю Виктору Дроздову и вице-президенту региональной федерации ММА, президенту Обнинской торгово-промышленной палаты Вячеславу Нарукову.

Виктор Дроздов Вячеслав Наруков

Кстати, помимо проведения тренировок и различного рода соревнований, на базе комплекса также организована стажировка тренеров и судей. Кроме этого, академия станет центром повышения квалификации для медиков, которые в перспективе будут работать непосредственно во время проведения соревнований по ММА.

Дарья ГУМЕРОВА

Другие статьи из рубрики «Грани спорта»