Обнинск посетил полномочный представитель президента Игорь Щеголев

На этой неделе Калужскую область и Обнинск, в частности, посетил полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь ЩЕГОЛЕВ. Встречал высокопоставленного гостя врио губернатора региона Владислав ШАПША.

Одним из объектов, который продемонстрировали Щеголеву, стал Институт атомной энергетики. Основной целью было знакомство с местными лабораториями.

Так, Игорю Щеголеву был продемонстрирован инновационный научно-технический центр, где студенты занимаются реализацией своих проектов. Полномочного представителя президента познакомили также с центром фармацевтического обучения и компетенции.

Кроме этого, ректор МИФИ и заместитель главы региона Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ рассказали о ходе реализации проекта «Атомное Сколково». Технологическим ядром ИНТЦ станут «цифровые технологии», которые могут быть использованы для решения задач в медицине, ядерной отрасли, при разработке и изготовлении новых материалов.

Частью инфраструктуры ИНТЦ станет технопарк в Обнинске. Планируется, что управление объектами центра и все бизнес-процессы будут базироваться на цифровых технологиях. К территории ИНТЦ будет примыкать территория нового государственного архива Российской Федерации, где процессы обработки и хранения данных будут реализованы на основе цифровых технологий.

На данный момент все необходимые документы поданы в Министерство экономического развития, а также переданы бумаги, отражающие готовность Госкорпорации «Росатом» к активному участию в строительстве и развитии «Атомного Сколково» в Обнинске. Теперь поданную заявку будут рассматривать представители правительственных кабинетов. По мнению представителей региональной власти, «Атомное Сколково» станет одной из главных точек роста Калужской области.