В Обнинске завершился православный Сретенский кинофестиваль «Встреча»

Как мы уже писали, с 21 по 25 февраля в наукограде проходил Пятнадцатый Международный Сретенский православный кинофестиваль «Встреча». Торжественное открытие и закрытие этого мероприятия проходило в Доме ученых, где собралось много высоких гостей.

И ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Перед собравшимися выступали полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь ЩЕГОЛЕВ, главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь КНЯЗЕВ. митрополит Калужский и Боровский Климент, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША, исполняющий обязанности главы администрации города Карина БАШКАТОВА, президент кинофестиваля монахиня София (ИЩЕНКО) и многие другие. Все они говорили о том, что кино должно воспитывать в людях лучшие качества, призывать к добру, к уважению семейных ценностей. Очень важно, что уже третий год подряд на этом кинофестивале демонстрируются фильмы для детей.

На церемонии открытия мероприятия впервые в его истории прозвучали слова приветствия от Президента РФ Владимира ПУТИНА. Это серьезный знак признания обнинского кинофорума. Послание от Президента зачитал Игорь Князев.

В этом году тема кинофестиваля - «Матушка. Мать. Родина-мать»- продолжает развитие проекта «Десятилетие детства в искусстве кино».

- Фильмы для детей на нашем кинофестивале будут демонстрироваться уже третий год. Три года тому назад президент Владимир Путин объявил Десятилетие детства. И мы решили все эти десять лет посвящать кинофестиваль семье во всех ее проявлениях. Первый из них, который проходил в 2018 году, посвящался семье - «Семья России - Краса России». В 2019 году фестиваль посвящался отцовству и имел слоган «Отец. Отцовство. Отечество». А в этом году мы посвящаем фестиваль материнству. Такова концепция нашего проекта на 2020 год. Но в этом году невозможно обойтись без темы Победы - «Победа в Великой Отечественной войне». И поэтому старались выбирать для показа фильмы и о войне, и о роли женщины в войне. Благодаря большому количеству присланных в этом году фильмов( а их около трехсот), нами создана интересная конкурсная программа,а также программа для мини-фестиваля детского семейного кино «Кинодом». Возможность создания этого фестиваля предоставил нам Фонд президентских грантов, который третий год поддерживает этот «проект в проекте», - отметила в своем выступлении матушка София.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Владислав Шапша высказался о важности показа на православном кинофестивале фильмов о Великой Отечественной войне.

- Вот уже пятнадцатый раз открывается этот замечательный фестиваль. В то время, когда в сердцах все меньше места для любви и все больше жестокости, есть люди, которые собираются в этом зале и от всего сердца радуются общению! Есть люди, которые умеют снимать фильмы об очень глубоких чувствах людей. Друзья, я всех нас поздравляю с тем, что мы еще остались людьми! В этом году мы будем отмечать юбилей Великой Победы, она очень дорогой ценой нам досталась, и поэтому наша с вами задача - сделать так, чтобы эта память никогда не померкла! Моему поколению повезло: мы могли напрямую от своих дедов слышать рассказы о войне, имели возможность общаться с участниками тех событий. Но, к сожалению, ветераны от нас уходят, и у наших детей такой возможности уже меньше, - отметил Владислав Валерьевич.

На церемонии открытия в торжественной обстановке были вручены благодарственные письма от организаторов фестиваля его благотворителям, активным участникам и партнерам.

- Спасибо матушке Софии за то, что Обнинск имеет возможность вот уже 15 раз встречаться с этим кинофестивалем, с режиссерами из разных уголков нашей страны и со всего мира. Мы рады тем фильмам, которые вы привозите. Это фильмы, которые несут добро, гуманность и патриотизм. Спасибо вам за это! Желаю вам творческих успехов, и чтобы этот фестиваль продолжался, - так приветствовала фестиваль и его президента Карина Башкатова.

Матушка София тепло поблагодарила партнеров и спонсоров фестиваля, в том числе и издательский дом «Мак-Медиа», за сотрудничество и содействие в организационных вопросах.

ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ

В этом году кинофестиваль «Встреча» проводился одновременно в 14 городах Калужской области. Лучшие фильмы духовно-нравственной направленности увидели более 25 тысяч человек. Всего в оргкомитет прислано более 300 фильмов из 18 стран мира. Для сравнения - в предыдущем фестивале участвовали авторы из 16 стран. В конкурсную программу отобрано 73 игровых, документальных и анимационных фильмов,во внеконкурсную - 52 фильма.

Обращаясь к участникам и организаторам кинофестиваля, Игорь Щеголев отметил: «Пятнадцать лет - это серьезный этап, возраст зрелости. За эти годы фестиваль доказал свою востребованность и жизнеспособность. Это действительно уникальное событие. Оно зародилось задолго до того, как в повестке дня появились национальные проекты, но оно полностью им созвучно».

Игорь Олегович пожелал организаторам успешного продолжения своей деятельности на благо жителей страны. Призом полномочного представителя президента России в Центральном Федеральном округе был отмечен фильм «Поколение Зубров» режиссера Сергея ВАРИЦКОГО, призом губернатора региона - фильм «Русские в Ливане» режиссера Андрея СУДИЛОВСКОГО.

Лучшими фильмами кинофестиваля стали: игровой-- «Побег из Москвабада» Дарьи ПОЛТОРАЦКОЙ, документальный - «Не уходи отсюда» Владимира САМОРОДОВА и Марины ТРУШ, анимационный - иранский «Клубок» Малихе ГОЛАМЗАДЕ, короткометражный игровой - белорусская картина «Франка» Митрия СЕМЕНОВА-АЛЕЙНИКОВА, телевизионный - «Митрополит Климент. Путь ко Христу» калужской телерадиокомпании «Ника». Специальным призом жюри награжден фильм «Лорик» совместного производства Армении, России, Сербии, Швейцарии, Швеции и Кипра.

Зрители признались, что хороших впечатлений им теперь хватит надолго.

Инна ЕМЕЛИНА

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