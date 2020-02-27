МП «Водоканал» ведет борьбу за качество воздуха

В настоящее время в городе активно обсуждается тема ремонтных работ на очистных сооружениях. Горожан постоянно держат в курсе дела и информируют по этому поводу. И уже известно, что к концу марта проблема будет решена.

РЕМОНТ РОТОРНЫХ ВОЗДУХОДУВОК В САМОМ РАЗГАРЕ

Как пояснил заместитель главного инженера МП «Водоканал» Илья ВОЛОДИЧЕВ, на очистных сооружениях канализации продолжаются работы по ремонту роторных воздуходувок Kaeser. Суть работ заключается в замене вышедших из строя элементов оборудования, в том числе и самой главной части воздуходувок - механических блоков. Ремонтные комплекты изготавливались в Германии индивидуально под оборудование, установленное в МП «Водоканал».

Об этом ранее информировал на заседании Обнинского городского Собрания и заместитель главы администрации города по вопросам городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН. Чуть больше недели назад он рассказывал, что торги по закупке четырех агрегатов и запасных частей оборудования воздуходувок новой линии очистки проведены. Часть этого оснащения уже получена. Ожидается поставка оставшегося оборудования, основные агрегаты которого уже находятся на территории России. В марте планируется произвести его монтаж. После наладочных работ будет осуществляться последовательное переключение нагрузки со старой линии очистки на новую, с восстановлением активного ила. По словам Вячеслава Вячеславовича, к концу первого весеннего месяца процесс очистки восстановится, и новая линия продолжит работу в нормальном режиме.

К КОНЦУ МАРТА РАБОТЫ БУДУТ ЗАКОНЧЕНЫ

А на этой неделе Илья Володичев уточнил, что перед началом работ совместно с представителями ООО «Кезер Компрессорен ГмбХ» было проведено обследование поврежденных машин. Одной из целей данного обследования являлось повышение надежности работы воздуходувной станции. Для этого было решено доработать приточные окна всасывающих трубопроводов и установить дополнительную считывающую аппаратуру и предохранительные устройства в виде датчиков температуры и давления.

В настоящее время уже переоборудованы приточные окна и выполнена большая часть работ на первых двух машинах. На этой неделе на предприятие привезли механические блоки для еще двух машин, а также дополнительные части для доработки воздуходувок.

Ремонт проводится совместными силами представителей фирмы-производителя и сотрудников МП «Водоканал», что позволяет сохранить качество работ и при этом снизить их конечную стоимость.

После завершения монтажа запасных частей, также совместно, будут выполнены наладка и обкатка воздуходувок, что позволит запустить их в работу с соблюдением всех требуемых условий.

Инна ЕМЕЛИНА

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