«Атомные» города могут принять участие в конкурсе социальных проектов

Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (АТР АЭС) «Росатома» объявил об открытии конкурсов на реализацию социальных проектов в «атомных» городах.
Директор Агентства городского развития Обнинска Елена ПОПЛАВСКАЯ рассказала о направлениях объявленных конкурсов. Активным жителям первого наукограда предлагают принять участие в проектах с целью сделать наш город еще комфортнее и краше. Об условиях некоторых из них расскажем в этом номере.
В этом году конкурсы посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию атомной промышленности России.
«АТОМНЫЙ ПЕГАСИК»
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Елена Поплавская
Основные направления данного литературного конкурса - два тематических трека: «75 лет Мира» и «Мирный атом». Для каждого из треков предусмотрены по три основных номинации и одна специальная для всех:
- «Лучший рассказ»,
- «Лучшее поэтическое произведение»,
- «Лучшие иллюстрации»,
- «Лучший учитель литературы и русского языка страны Росатом».
Участников конкурса оценивают по двум возрастным категориям: 9-12 лет и 13-17 лет.
Победители примут участие в «Литературной смене» детского лагеря в Калининградской области. Результатом деятельности «Литературной смены» станут подготовленные к печати детские произведения. Ведущие работы войдут в сборник литературных произведений с иллюстрациями победителей номинации конкурса «Лучшие иллюстрации»,а их авторы получат по пять экземпляров книг. Лучший учитель также получит памятную статуэтку проекта, диплом и денежный приз.
Окончание срока приёма работ авторских произведений участников и начало работы конкурсной комиссии - с 01 по 15 мая.
«АТОМ-КУТЮР»
Конкурс учрежден Фондом содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» и проводится при поддержке Агентства Стратегических инициатив при Президенте Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом», филиалов Концерна - действующих и строящихся атомных станций, РГУ им. А.Н. Косыгина, Культурно-просветительского фонда «Магия моды», МОО «Ассоциация Высокой моды и прет-а-порте», администраций муниципальных образований расположения атомных станций России, администраций зарубежных городов-побратимов из Беларуси, Венгрии, Финляндии.
Ключевыми задачами конкурса стали поиск и поддержка талантливых детей в области дизайна, развитие их способностей; предоставление возможностей для общения с известными российскими и зарубежными дизайнерами, модельерами, деятелями искусства; проведение мастер-классов, профориентация.а также разработка юными дизайнерами коллекции «Одежда мира» для работников атомной отрасли и членов их семей.
Конкурс «Атом-кутюр» реализуется по четырем базовым номинациям, а также в рамках 11 номинаций от профессионалов fashion-индустрии и организаторов конкурса.Участники создают эскизы детской и молодежной одежды, выражая свое авторское видение облика ребенка или подростка.
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Базовые номинации:
- «Одежда мира: рабочий атом»
- «Одежда мира: деловой атом»
- «Одежда мира: праздничный атом»
- «Одежда мира: наш ответ взрослым
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Номинации от профессионалов fashion-индустрии и организаторов конкурса:
- «Одежда мира: мамино платье»
- «Кукла мира» (в рамках конкурса кукол,учреждается дизайнером Ланой ЛЕТТА)
- «Ремесла мира»
- «Наследие»
- «Атомный дизайнер»
- «Атомное колье» (в рамках конкурса ремесел)
- «Атомная неделя моды»(учреждается организаторами Недели Моды в Москве)
- «Международный уровень»
- «Я с Вас беру пример»(учреждается АО «Концерн Росэнергоатом», номинация для преподавателей, чьи дети станут победителями проекта).
В номинации «Народный голос»победителем станет один участник от каждой территории, за которого отдадут наибольшее количество голосов жители атомных городов путем открытого голосования (учреждается Фондом «АТР АЭС»).
В номинации «Одень звезду» дети разрабатывают сценический костюм для популярного артиста эстрады, театра и кино,который про демонстрирует его во время Недели Моды в Москве.
Коллекции по эскизам победителей коллекции будут изготовлены в городах - участниках проекта за счет средств проекта. Отбор ателье для пошива будет производиться членами конкурсной комиссии по заявкам кураторов проекта на местах.
Для победителей конкурса учреждается призовой Фонд:
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- поездка в г. Москву на Творческую сессию для победителей,
- уникальные лекции от дизайнеров, модельеров, деятелей искусства,
- экскурсия в РГУ им. А.Н. Косыгина с авторскими лекциями по тематике конкурса,
- посещение тематических музеев,
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- посещение показов Недели моды в Москве,
- мастер-классы от обладателей уникальных и почти забытых техник народных ремёсел,
- памятные награды (статуэтка, грамота),
- экскурсии по г. Москве.
Всем победителям Конкурса предоставляется возможность участвовать в показе коллекции одежды, изготовленной на основе эскизных рисунков победителей, и выставке кукол, изготовленных победителями, в октябре 2020 года в рамках Недели Моды в Москве.
Также учреждено множество призов от экспертов конкурса, в том числе поездка в Париж или в Милан на Неделю моды.
Участники конкурса выступят в двух возрастных группах: от10 до13 и от14 до17 лет.
Проект реализуется в несколько этапов, первый из которых (изготовление эскизных рисунков) пройдет с 21 февраля по 30 апреля 2020 г.
«МУЛЬТИКЛИПАЦИЯ»
На Конкурс принимаются работы юных аниматоров, создавших мультфильмы в техниках:
- предметной анимации (возможно использование любых изображений: из бумаги, картона, пластилина, природных материалов, ткани, LEGO и др.);
- компьютерной анимации (возможна авторская отрисовка героев и фонов с последующим анимированием в специализированных компьютерных программах).
Номинации Конкурса:
- «Мой город, моя улица, мой дом»
- «ГТО на «5» и можно погулять!»
- «Атомные истории»
- «Я горжусь своей страной»
- «Доброта - это когда...»
Участники конкурса-дети и подростки от 5 до 17 лет. Конкурс проводится с 21 февраля по 30 июня 2020 года.
Победители Конкурса будут приглашены на Фестиваль мультипликации и кинематографии в рамках «Созвездия атомных городов» в городе Нововоронеж, где познакомятся с известными мультипликаторами и кинематографистами, получат полезные советы и наберутся опыта у профессионалов киноиндустрии и мультипликации.
Информация о проведении Конкурсов размещается на официальном сайте Фонда «АТР АЭС» и на портале Концерна www.rosenergoatom.ru. Также подробные Положения о всех конкурсах можно получить в Агентстве городского развития Обнинска (тел: 39-9-56-44).