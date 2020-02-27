«Атомные» города могут принять участие в конкурсе социальных проектов

Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (АТР АЭС) «Росатома» объявил об открытии конкурсов на реализацию социальных проектов в «атомных» городах.

Директор Агентства городского развития Обнинска Елена ПОПЛАВСКАЯ рассказала о направлениях объявленных конкурсов. Активным жителям первого наукограда предлагают принять участие в проектах с целью сделать наш город еще комфортнее и краше. Об условиях некоторых из них расскажем в этом номере.

В этом году конкурсы посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию атомной промышленности России.



«АТОМНЫЙ ПЕГАСИК»

Елена Поплавская

Основные направления данного литературного конкурса - два тематических трека: «75 лет Мира» и «Мирный атом». Для каждого из треков предусмотрены по три основных номинации и одна специальная для всех:

- «Лучший рассказ»,

- «Лучшее поэтическое произведение»,

- «Лучшие иллюстрации»,

- «Лучший учитель литературы и русского языка страны Росатом».

Участников конкурса оценивают по двум возрастным категориям: 9-12 лет и 13-17 лет.

Победители примут участие в «Литературной смене» детского лагеря в Калининградской области. Результатом деятельности «Литературной смены» станут подготовленные к печати детские произведения. Ведущие работы войдут в сборник литературных произведений с иллюстрациями победителей номинации конкурса «Лучшие иллюстрации»,а их авторы получат по пять экземпляров книг. Лучший учитель также получит памятную статуэтку проекта, диплом и денежный приз.

Окончание срока приёма работ авторских произведений участников и начало работы конкурсной комиссии - с 01 по 15 мая.

«АТОМ-КУТЮР»

Конкурс учрежден Фондом содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» и проводится при поддержке Агентства Стратегических инициатив при Президенте Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом», филиалов Концерна - действующих и строящихся атомных станций, РГУ им. А.Н. Косыгина, Культурно-просветительского фонда «Магия моды», МОО «Ассоциация Высокой моды и прет-а-порте», администраций муниципальных образований расположения атомных станций России, администраций зарубежных городов-побратимов из Беларуси, Венгрии, Финляндии.

Ключевыми задачами конкурса стали поиск и поддержка талантливых детей в области дизайна, развитие их способностей; предоставление возможностей для общения с известными российскими и зарубежными дизайнерами, модельерами, деятелями искусства; проведение мастер-классов, профориентация.а также разработка юными дизайнерами коллекции «Одежда мира» для работников атомной отрасли и членов их семей.

Конкурс «Атом-кутюр» реализуется по четырем базовым номинациям, а также в рамках 11 номинаций от профессионалов fashion-индустрии и организаторов конкурса.

Базовые номинации: - «Одежда мира: рабочий атом» - «Одежда мира: деловой атом» - «Одежда мира: праздничный атом» - «Одежда мира: наш ответ взрослым Номинации от профессионалов fashion-индустрии и организаторов конкурса: - «Одежда мира: мамино платье» - «Кукла мира» (в рамках конкурса кукол,учреждается дизайнером Ланой ЛЕТТА) - «Ремесла мира» - «Наследие» - «Атомный дизайнер» - «Атомное колье» (в рамках конкурса ремесел) - «Атомная неделя моды»(учреждается организаторами Недели Моды в Москве) - «Международный уровень» - «Я с Вас беру пример»(учреждается АО «Концерн Росэнергоатом», номинация для преподавателей, чьи дети станут победителями проекта).

Участники создают эскизы детской и молодежной одежды, выражая свое авторское видение облика ребенка или подростка.

В номинации «Народный голос»победителем станет один участник от каждой территории, за которого отдадут наибольшее количество голосов жители атомных городов путем открытого голосования (учреждается Фондом «АТР АЭС»).

В номинации «Одень звезду» дети разрабатывают сценический костюм для популярного артиста эстрады, театра и кино,который про демонстрирует его во время Недели Моды в Москве.

Коллекции по эскизам победителей коллекции будут изготовлены в городах - участниках проекта за счет средств проекта. Отбор ателье для пошива будет производиться членами конкурсной комиссии по заявкам кураторов проекта на местах.

Для победителей конкурса учреждается призовой Фонд:

- поездка в г. Москву на Творческую сессию для победителей, - уникальные лекции от дизайнеров, модельеров, деятелей искусства, - экскурсия в РГУ им. А.Н. Косыгина с авторскими лекциями по тематике конкурса, - посещение тематических музеев, - посещение показов Недели моды в Москве, - мастер-классы от обладателей уникальных и почти забытых техник народных ремёсел, - памятные награды (статуэтка, грамота), - экскурсии по г. Москве.

Всем победителям Конкурса предоставляется возможность участвовать в показе коллекции одежды, изготовленной на основе эскизных рисунков победителей, и выставке кукол, изготовленных победителями, в октябре 2020 года в рамках Недели Моды в Москве.

Также учреждено множество призов от экспертов конкурса, в том числе поездка в Париж или в Милан на Неделю моды.

Участники конкурса выступят в двух возрастных группах: от10 до13 и от14 до17 лет.

Проект реализуется в несколько этапов, первый из которых (изготовление эскизных рисунков) пройдет с 21 февраля по 30 апреля 2020 г.

«МУЛЬТИКЛИПАЦИЯ»

На Конкурс принимаются работы юных аниматоров, создавших мультфильмы в техниках:

- предметной анимации (возможно использование любых изображений: из бумаги, картона, пластилина, природных материалов, ткани, LEGO и др.);

- компьютерной анимации (возможна авторская отрисовка героев и фонов с последующим анимированием в специализированных компьютерных программах).

Номинации Конкурса:

- «Мой город, моя улица, мой дом»

- «ГТО на «5» и можно погулять!»

- «Атомные истории»

- «Я горжусь своей страной»

- «Доброта - это когда...»

Участники конкурса-дети и подростки от 5 до 17 лет. Конкурс проводится с 21 февраля по 30 июня 2020 года.

Победители Конкурса будут приглашены на Фестиваль мультипликации и кинематографии в рамках «Созвездия атомных городов» в городе Нововоронеж, где познакомятся с известными мультипликаторами и кинематографистами, получат полезные советы и наберутся опыта у профессионалов киноиндустрии и мультипликации.

Информация о проведении Конкурсов размещается на официальном сайте Фонда «АТР АЭС» и на портале Концерна www.rosenergoatom.ru. Также подробные Положения о всех конкурсах можно получить в Агентстве городского развития Обнинска (тел: 39-9-56-44).

Кристина ЗВОН

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