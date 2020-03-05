Безрассудство и никакой мистики! В «ленинских» авариях виноваты сами жертвы?

Очередное ДТП произошло на днях на новом участке проспекта Ленина. Авария стала логическим завершением ночных гонок, которые любители скорости с регулярной периодичностью устраивают в этом районе. Непонятно, чем мотивированы эти заезды, и почему у инициаторов отсутствует элементарное чувство самосохранения, но аварии здесь случаются далеко не в первый раз.

ПЬЯНЫЙ ГОНЩИК

Жителям дома №221 на проспекте Ленина скучать не приходится. Уж очень этот участок дороги привлекает внимание стритрейсеров. Лязг тормозов и рев мотора - это нормальное звуковое явление для данного района. Чем думают «шумахеры», непонятно. Но результаты таких заездов говорят сами за себя.

На этой неделе в дежурную часть поступило сообщение об очередной аварии. Полицию вызвали местные жители, которые сообщили, что недалеко от дома №221 на проспекте Ленина неизвестные устроили уличные гонки. К моменту, когда прибыл наряд ДПС, гонки закончились, а один из автомобилей лежал кверху дном. Его водитель находился рядом - из салона его достали очевидцы. Они же пояснили полицейским, как произошла авария.

Водители двух авто, «Тойоты» и, предположительно, «БМВ», устраивали гонки по проспекту Ленина. Оба ехали из центра в сторону Кривского. Виктор- так зовут водителя «Тойоты» - не успел вовремя затормозить и между бетонными ограждениями, через газон, вылетел на закрытый участок проспекта Ленина. Однако его это не остановило: он доехал до конца дороги, развернулся и на высокой скорости поехал обратно. Но в темноте не заметил газовую трубу, лежавшую на дороге.

В результате удара автомобиль перевернулся на крышу. Водитель не пострадал. Состояние Виктора вызвало вопросы у сотрудников полиции: ему предложили пройти медицинское освидетельствование. Сначала он согласился сделать это в больнице, но позднее отказался...

Теперь Виктору грозит денежный штраф и лишение водительских прав на срок до двух лет. А разбитая «Тойота» отправилась на штрафстоянку.

И если в этом случае уличные гонки обошлись без летального исхода, то в двух других случаях все закончилось куда более печально.

НЕЛЕПАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ?

Новую дорогу - продолжение проспекта Ленина - открыли в прошлом году. Однако за сравнительно небольшой временной срок там уже произошло несколько ДТП. Причем, зачастую, на этой дороге собираются именно «залетные» граждане, которые приезжают в Обнинск за порцией адреналина из соседних районов. Первая трагедия произошла здесь в июне прошлого года. Двое мотоциклистов из Малоярославца устроили соревнования. В результате, уже через несколько секунд после старта оба гонщика, мчавшиеся на бешеной скорости, вылетели на обочину. Один от полученных травм скончался на месте, второму повезло - он выжил. Вторая трагедия произошла осенью прошлого года.

Двое молодых людей (водитель и пассажир) на огромной скорости ехали по проспекту Ленина и влетели в бетонное ограждение, которое было специально установлено на том участке до полного окончания строительства дороги. Сделано это было ради того, чтобы лишить любителей скорости возможности устраивать ночные гонки, на которые неоднократно жаловались местные жители.

Однако для юноши Дениса эта бетонная преграда стала последней в его жизни - молодой человек в результате столкновения погиб. Второй парень с многочисленными травмами был госпитализирован.

Новость о трагедии разлетелась по всему Интернету. И пока одни жалеют парня, выражая соболезнования родным и близким, другие цинично утверждают, что его гибель - это закономерность, следствие человеческой глупости и безрассудства.

Какой магнит тянет любителей драйва на эту дорогу, где произошло уже несколько аварий? Ответ на этот вопрос, на самом деле, прост. Положа руку на сердце, надо признаться, что дело тут вовсе не в дорогах и уж тем более не в злом роке. Вся проблема в головах тех, кто решается на такие бездумные поступки. Зачем идти на такие риски? Ради куража и драйва? И тем более, как можно садиться за руль в пьяном виде? Ответ на эти вопросы, думается, каждый найдет для себя сам.

Дарья ГУМЕРОВА

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