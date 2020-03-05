Там можно снимать фильм ужасов!

Жительница Энгельса, 23 провела жуткую экскурсию по дому, в котором она живет.



Еще несколько лет назад общежития первого наукограда потеряли свой «общажный» статус и переквалифицировались в обычные многоквартирные дома. Правда, по факту ничего не изменилось: та же самая разруха, грязь, тараканы, вонь и полный хаос. Всем этим сегодня может «похвастаться» практически каждое общежитие Обнинска.

Мы уже неоднократно рассказывали про состояние этой категории жилого фонда. Вспомнить хотя бы материал, написанный по результатам экскурсии, которую провел журналист нашего издательства по «общагам» на улице Мира - если вкратце, тот этот район можно назвать самым настоящим гетто.

Впрочем, мало чем отличается и общежитие на Энгельса, 23.

К себе в гости нас пригласила местная жительница Лидия ЕГОРОВА. Женщина всего лишь пару лет назад переехала в общежитие на Энгельса, 23. И до сих пор не может прийти в себя и смириться с тем ужасом, который она наблюдает ежедневно.

Мы бы не стали сгущать краски, если бы не увидели все своими глазами. Если честно, то даже сложно как-то упорядоченно описать весь здешний колорит: облезлые стены, по которым течет содержимое канализационных труб - оно же растекается и по полу, который частично представляет собой куски разодранного и заляпанного многолетнего линолеума, а частично - голый бетон. Освещение, если его можно так назвать, здешний антураж делает лишь еще больше устрашающим - тусклая лампочка постоянно мигает.

Складывается ощущение, что ремонта это здание не видело со времен своей постройки. Но внешний хаос - это не единственное, что тревожит пенсионерку Лидию Васильевну.

- Комнату, предназначенную для уборщицы и дворника, то ли арендовала, то ли купила молодая женщина. И она там устраивает черт знает что - хулиганит и варит наркотики. Я уже вызывала участкового, но результат нет. Обращалась в управляющую компанию - там пояснили, что сделать тоже ничего не могут, - рассказывает Егорова. - Я не могу жить в таких условиях! И я не понимаю, за что я должна платить - за какой капремонт?!

Женщина призналась, что она устала ждать помощи в Обнинске. А потому решила пойти выше и написала письмо Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ. Обратит ли внимание известный политик на просьбу обнинской пенсионерки, покажет лишь время.

Ну а мы, между тем, решили напрямую обратиться к директору МП «УЖКХ» Сергею ВОЛОТОВСКОМУ, в чьем ведении находится конкретный дом. Он в свою очередь пояснил, что общежитие досталось муниципальной управляющей компании по конкурсу от другой УК, которая, как показывает практика, вообще не переживала относительно судьбы обитателей дома и не собиралась хоть как-то приблизить скотские условия проживания к более- менее человеческим.

Под управлением МП «УЖКХ» общежитие находится около двух лет. И директор управляющей компании Сергей ВОЛОТОВСКИЙ уверяет, что за это время в доме было проведено немало работ. Хотя почему-то результатов пока не видно, по крайней мере, невооруженным взглядом.

Но Сергей Волотовский уверяет, что работы ведутся, пусть и не слишком оперативно (как всегда, не хватает средств). К примеру, в прошлом году, как пояснил директор УК, в этом общежитии начали менять канализационную систему - медленно, но верно, как говорится.

- Трубы не меняли никогда. А мы взялись - это, конечно, очень дорого, но делать это надо, - комментирует Волотовский. - Понимаете, в этом доме не был никакого ремонта уже несколько десятков лет. Конечно, невозможно сразу все наладить. Но мы делаем эту работу. На самом деле, сегодня в любом общежитии можно найти что-то ужасное.

Дарья ГУМЕРОВА

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