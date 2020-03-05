Владимир Жарский: «Радует возможность помогать людям»

В нашем регионе успешно воплощается в жизнь национальный проект «Демография». И первое, что сегодня предлагает государство молодым родителям - это социальные гарантии. Подробнее рассказать о них мы попросили начальника Управления социальной защиты населения города Обнинска Владимира ЖАРСКОГО.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ВЫРОС

- Владимир Алексеевич, с этого года введено большое количество новых социальных выплат. В основном, они касаются пособий на детей?

- Да, именно так. Внесены изменения в Закон Калужской области «О материнском (семейном) капитале». В нашем регионе с 1 января текущего года он установлен в размере 50 тысяч рублей на второго ребенка и в размере 100 тысяч - на третьего и каждого из последующих детей. Очень важно, что отменили ограничение, в соответствии с которым действие данного закона распространялось на лиц, проживающих на территории Калужской области не менее одного года.

- Насколько важно при оформлении материнского капитала то, в каком регионе изначально был зарегистрирован ребенок?

- Сейчас это уже важно. Дело в том, что с 1 января текущего года право на получение материнского капитала будут иметь лица, зарегистрировавшие ребенка в органах записи актов гражданского состояния Калужской области. А для тех, чьи дети были рождены до 31 декабря 2019 года, материнский капитал предоставляется нами при условии постоянного или преимущественного проживания не менее года на территории нашего региона до исполнения ребенку одного года.

- А существуют ли какие-то условия по срокам его оформления?

- Да. Эта выплата предоставляется, если обращение за ее назначением со всеми необходимыми документами последовало не позднее одного года со дня рождения (усыновления) ребенка.

НЮАНСЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПОСОБИЙ НА ПЕРВЫХ, ВТОРЫХ И ТРЕТЬИХ ДЕТЕЙ

- Оформляют ли в вашем управлении пособие на детей до семи лет? К нам недавно обратилась мамочка из соседнего Боровского района, которая рассказала, что там документы на оформление пока не принимают - ссылаются на отсутствие закона.

- Данный закон действительно еще не вышел. Он в стадии обсуждения. И обсуждать его планируют до 1 июля текущего года. А пока согласно Федеральному закону пособие на первого ребенка могут получать родители детей, родившихся или усыновленных с 1 января 2018 года. Но при условии, если размер среднедушевого дохода семьи за последние 12 месяцев не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Калужской области за II квартал 2019 года - 23 834 рубля. Размер же ежемесячной выплаты в 2020 году составил величину прожиточного минимума для детей, установленный в Калужской области за II квартал 2019 года - 10 839 рублей.

- До какого возраста детей родители могут претендовать на эти деньги?

- Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка назначается на срок до достижения малышом возраста одного года. По истечении этого срока гражданин должен подать новое заявление о назначении указанной выплаты со всеми необходимыми документами. Заявление подается сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет. В случае, если малыш достиг возраста полутора лет в 2019 году, необходимо подать новое заявление со всеми необходимыми документами для назначения выплаты до двух, а затем до трех лет.

- И в этом случае тоже предоставляются конкретные сроки для подачи документов в Управление соцзащиты?

- Разумеется. Выплата в связи с рождением первенца предоставляется, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня появления малыша на свет. В случаях, когда ребенку уже больше одного года, она осуществляется со дня обращения за ее назначением.

- С какими вопросами граждане обращаются чаще всего?

- Основные вопросы, с которыми граждане обращаются к нам, связаны с назначением пособий на детей, компенсационных выплат и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оформлением справок многодетного родителя, предоставлением земельных участков многодетным семьям.

В последнее время граждане чаще всего интересуются, как оформить ежемесячное пособие на второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет. Уточню, что его размер составляет четыре тысячи рублей. А назначено оно может быть в случае, если в отношении второго ребенка не было использовано право на получение ежемесячной выплаты в связи рождением (усыновлением) второго ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Данное изменение вступает в силу с 1 июля 2020 года.

ПОВЕЗЛО С КОЛЛЕКТИВОМ

- Многие граждане не знают, что имеют право претендовать на ежегодное пособие для малоимущих. Поясните, пожалуйста, кто имеет право его получать? И как часто?

- Такое пособие выдается в соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 24 декабря 2019 года №03-61 «О порядке предоставления адресной социальной помощи гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в городе Обнинске, в 2020 году». Данный вид помощи предоставляется один раз в календарном году малоимущим семьям (одиноким гражданам), имеющим среднедушевой доход в семье ниже прожиточного минимума, установленного в Калужской области.

- Практика показала, что в Обнинском Управлении соцзащиты, в отличие от многих районных отделов, с гражданами общаются очень вежливо. Это специфика наукограда или Вам приходится проводить для этого определенную работу с подчиненными?

- В какой-то мере на отношение наших сотрудников к гражданам влияет тот факт, что мы живем в первом наукограде страны. При этом в Управлении социальной защиты населения сложился коллектив неравнодушных и отзывчивых сотрудников, понимающих людей и готовых помочь в решении возникающих проблем.

- Владимир Алексеевич, что самое трудное в Вашей работе и что больше всего радует в ней?

- Самое сложное - это всегда быть в курсе часто меняющегося законодательства, своевременно разъяснять гражданам всю информацию об этих изменениях. А больше всего радует возможность помогать людям, обратившимся к нам со своими проблемами и вопросами.

- Спасибо за беседу!

Беседовала

Инна ЕМЕЛИНА

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