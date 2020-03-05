Ремонтные мытарства. Обнинские пенсионеры нарвались на гастарбайтеров-аферистов

Сегодня нанять рабочих для проведения всевозможных ремонтных работ - вообще не проблема. Можно найти их по объявлению, а можно съездить на Киевское шоссе, где они часами стоят в ожидании потенциальных работодателей. Другое дело, понравится ли хозяевам выполненный ими ремонт? Вот это уже большой вопрос.

НАШЛИ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ

На днях к нам в редакцию пришла пожилая жительница Обнинска Ольга Васильевна, проживающая в доме № 106 по проспекту Маркса. Адрес мы указали верно, а вот имя пенсионерки по ее просьбе изменили. Потому что женщина сильно напугана и переживает, что «банда мигрантов», как она их назвала, начнет ей мстить.

- Мы с мужем долго копили деньги на ремонт квартиры. В кои веки решили привести ее в порядок. Стали искать рабочих и наткнулись на нужное объявление. Позвонили, договорились, к нам пришли двое приезжих мужчин. Долго убеждали нас, что все сделают качественно и недорого. Запросили с нас 130 тысяч рублей, - рассказала женщина.

В эту стоимость, как она пояснила, входила поклейка обоев в комнате, ремонт ванной, туалета и кухни. А натяжные потолки супруги решили заказать в одной компетентной фирме, которая специализируется на этих видах работ.

- Мы послушали этих мужчин, подумали и согласились, - продолжила свой рассказ Ольга Васильевна. - И только они ушли, как к нам снова постучали в дверь, Открываем - стоит незнакомый парень, тоже мигрант. Он заявил нам, чтобы мы не связывались с предыдущими визитерами. Дескать, работу будет выполнять именно он, а те двое являются лишь посредниками между хозяевами и рабочими. Парень назвался Адамом и предложил нам взаимодействовать с ним напрямую. Потому что так для нас будет дешевле. С его слов, посредник, к примеру, заплатит рабочим сто тысяч, а тридцать заберет себе. Мы снова посовещались с мужем и согласились.

Далее Адам порекомендовал позвонить посреднику и отказаться от его услуг, а затем связаться с ним, что пенсионеры и сделали. Он тут же пришел к ним уже со своим напарником. Ольга Васильевна попросила паспорт нового знакомого, тот показал его, и выяснилось, что зовут его вовсе не Адам. Но этот факт ее не сильно смутил, и пенсионерка передала на руки мигранта деньги на покупку стройматериалов.

НАНИМАТЬ ЛУЧШЕ ПРОВЕРЕННЫХ ЛЮДЕЙ

А дальше у пожилых жителей Обнинска начались проблемы. За 10 литров грунтовки и четыре пакета шпатлевки с них потребовали почти восемь тысяч рублей. Бывшая школьная учительница Ольга Васильевна безропотно отдала их в руки гастарбайтеров. Правда, попросила их расписаться об этом в своей тетрадке.

- Это уже потом знакомые мне сказали, что приобретенные ими товары стоят на порядок дешевле, но мужчины предоставили мне чеки. Хотя я теперь понимаю, что нам они принесли лишь малую часть от общего объема приобретенных товаров. Ведь ремонт они делают не только у нас, - догадалась пенсионерка.

Таким же образом, шаг за шагом, пожилые люди отдали рабочим более 16 тысяч рублей. И все бы ничего, если бы поклеенные обои не вздулись практически сразу же. Выяснилось, что они даже старые обои сняли со стены не полностью. «Специалисты» трудились из рук вон плохо.

Супруги тут же отказались от их дальнейших услуг, но отданные так называемым строителям деньги они не могут вернуть по сей день. Ольга Васильевна написала заявление в полицию, но там ей сказали, что повода для возбуждения уголовного дела нет.

А в чем теперь по закону можно обвинить мигрантов? Деньги они брали, но ведь и стройматериалы принесли. Да и работу выполнили, хоть и отвратительно. Повода для возбуждения уголовного дела действительно нет. Хотя, как считает Ольга Васильевна, этот самый Адам, которого вызвали в ОМВД, поначалу сильно испугался.

- Он позвонил мне и предложил вернуть пять тысяч рублей в обмен на то, что я заберу свое заявление. Я согласилась, но на встречу, о которой мы договорились, он так и не пришел. Видимо, рассчитывал, что я сначала заберу заявление, - рассказала она.

Но, как нам разъяснила известный обнинский юрист Олеся АНТОНОВА, выход из этой ситуации все-таки есть. Супругам необходимо обратиться в суд.

- Наше гражданское право допускает свободу договора, а это значит, что стороны могут без нотариального заверения составить трудовой договор, который на суде будет иметь силу. Также будут иметь силу и расписки о получении денежных средств. Если факты передачи денег зафиксированы письменно, то с этими документами уже можно обращаться в суд, - проинформировала Олеся Антонова.

Собираются ли пенсионеры обращаться в суд, пока неизвестно. Но, рассказывая свою историю, Ольга Васильевна очень хотела, чтобы она стала уроком для всех жителей наукограда.

Инна ЕМЕЛИНА

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