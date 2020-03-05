Жители Малоярославецкого района недовольны работой почты

Работа почты продолжает вызывать недоумение и массу вопросов. Мы уже неоднократно писали о равнодушном отношении сотрудников этой структуры к простым гражданам, но, к сожалению, мало что меняется.

КТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ РАСПИСАЛСЯ?

Обратившаяся к нам жительница Малоярославецкого района Екатерина З. рассказала, что из-за халатности сотрудников Ерденевского отделения почтамта чуть не проворонила письмо из Мирового суда.

- У меня недоразумение с банком, который, на мой взгляд, необоснованно завысил штрафы за «просрочку». Но я готова доказывать это в суде. Поэтому предполагала, что исковое заявление по почте придет. И ежедневно дважды - утром и вечером - проверяла свой почтовый ящик. И вот 4 марта мне пришло письмо из Мирового суда. Вскрыв его, я узнала, что на подачу Возражения на вынесенное решение мне предоставили 10 дней. А на штампе конверта стояла дата: 26 февраля. То есть судебное письмо пришло на почту аж 26-го, но мне принесли только через неделю, - возмущается Екатерина.

Но и это не самое неприятное. Как оказалось, письмо было отправлено с уведомлением, о чем говорил штемпель на конверте. Это подтвердили потом и в Мировом суде. А уведомление, как известно, предполагает личную подпись получателя письма. Поэтому вручать такую депешу почтальоны обязаны лично в руки. Но они этого делать не стали. Просто бросили конверт в почтовый ящик.

- Вот мне теперь интересно, а кто расписался в документе вместо меня? Я-то свою подпись нигде не ставила, - задается вопросом Екатерина.

ВИНОВНЫХ НАКАЖУТ

Надежда КОНОВАЛОВА - начальник обнинского почтамта, в структуру которого входит и малоярославецкий почтамт, - услышав наш рассказ, была очень удивлена. Она пообещала, что «по данному факту проведут служебное расследование и виновные в несвоевременной доставке почты будут наказаны».

- Это хорошо еще, что у меня в запасе оставались два дня, и я успела подготовить Возражение. А если бы письмо бросили в ящик числа 9-го, то точно бы не успела. И кто бы тогда был виноват? Смогла бы я доказать в суде, что виной всему почта? Вряд ли, - считает Екатерина.

Инна ЕМЕЛИНА

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