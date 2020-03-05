В каких «атомных» проектах могут принять участие жители Обнинска?

В прошлом номере мы рассказывали о социальных проектах, в которых могут принять участие города атомного присутствия. В роли организаторов выступает Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (АТР АЭС) «Росатома». Фонд объявил об открытии конкурсов на реализацию социальных проектов в «атомных» городах.

В предыдущем выпуске нашего еженедельника мы рассказали только о нескольких конкурсах. Но важно донести информацию и об остальных проектах, в которых смогут поучаствовать наши неравнодушные горожане.

Напомним, главной темой в этом году является 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, а также 75-летний юбилей атомной промышленности.

КОНКУРС ДЕТСКИХ ФОТОГРАФИЙ «В ОБЪЯТИЯХ ПРИРОДЫ»

Участниками этого конкурса могут стать дети в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Региональный отборочный этап проводится с 10 февраля по 10 марта 2020 года.

По итогам рассмотрения жюри, авторы двух лучших фоторабот, занявших 1 и 2 места от каждой из принявших участие в конкурсе территорий, будут награждены поездкой на организованный Фондом с 20 по 30 июня Экологический детский форум в Республике Беларусь.

«ЖУРАВЛИКИ МИРА»



Конкурс посвящен 75-летию атомной отрасли России и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а также Международному дню борьбы за запрещение ядерного оружия.

Номинации:

- «Журавль символ мира» (изготовление поделок, оригами)

- «Мы за мир» (флешмоб ко Дню годовщины бомбардировки Хиросимы и Нагасаки).

- «Гимн памяти» (исполнение песни «Журавли» на слова Р.Гамзатова).

- «Урок памяти» (видеоурок для учащихся 4-5 классов, посвященный 75-летию атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки).

Прием заявок - с 1 марта по 15 мая 2020 года. Проведение мероприятий - с 6 по 9 августа 2020 г.

Победители и призеры этого конкурса получат приз в денежном эквиваленте, причем, весьма внушительный. Так, например, победители получат по 30 тысяч рублей, серебряные призеры по 150 тысяч, а участникам, занявшим третье место, полагается приз в размере 50 тысяч рублей (точно?).

Денежное вознаграждение перечисляется на счет общественной организации, указанной победителем, и может быть использовано для проведения культурных и патриотических мероприятий в соответствии с утвержденной Фондом сметой.

«ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ. АТОМНЫЙ КОНТЕКСТ»

Конкурс реализуется по нескольким направлениям:

- обеспечение экологической безопасности АЭС (на всех циклах жизнедеятельности);

- влияние комплекса проводимых АЭС экологических мероприятий на экологическую обстановку в муниципальных образованиях - территориях расположения;

- экологическая востребованность АЭС, как подтвержденная альтернатива выработки и использования энергии из невозобновляемых энергоресурсов, загрязняющих окружающую среду.

К участию в конкурсе допускаются лица старше 16 лет.

Призовой фонд, надо сказать, тоже весомый:

- приглашение на Международный экологический форум «Чистая энергия. Атомный контекст»;

- присуждение грантов на продолжение исследовательской работы: 100 тыс. рублей за первое место; 50 тыс. рублей за второе место; 30 тыс. рублей за третье место по каждому из направлений.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до первого сентября текущего года.

«ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА АТОМНЫХ ГОРОДОВ»

Суть данной акции заключается в организации сбора фронтовых писем и информации об их авторах в городах расположения АЭС. По итогам собранных материалов будет выпущен сборник фронтовых писем. Данная документальная литература займет место на полках библиотек учебных заведений.

Завершение предпечатной подготовки и печать тиража - до 1 апреля.

«ЧЕЛОВЕК С ФРОНТА»

Этот проект подразумевает «живые» выступления конкурсантов на городских мероприятиях и проведение выставок фоторабот с 15 февраля по 20 марта 2020 года:

- чтение стихов о Великой Отечественной войне или стихов, отражающих переживания военного времени,

- создание фотографий на тему «Великая Отечественная война» или стилизованные под съемку 1941-1945 гг. (ретро),

- исполнение музыкальных произведений о Великой Отечественной войне или произведений, отражающих переживания военного времени под аккомпанемент.

Кристина ЗВОН

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