В каких «атомных» проектах могут принять участие жители Обнинска?

В прошлом номере мы рассказывали о социальных проектах, в которых могут принять участие города атомного присутствия. В роли организаторов выступает Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (АТР АЭС) «Росатома». Фонд объявил об открытии конкурсов на реализацию социальных проектов в «атомных» городах.
В предыдущем выпуске нашего еженедельника мы рассказали только о нескольких конкурсах. Но важно донести информацию и об остальных проектах, в которых смогут поучаствовать наши неравнодушные горожане.
Напомним, главной темой в этом году является 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, а также 75-летний юбилей атомной промышленности.
КОНКУРС ДЕТСКИХ ФОТОГРАФИЙ «В ОБЪЯТИЯХ ПРИРОДЫ»
Участниками этого конкурса могут стать дети в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Региональный отборочный этап проводится с 10 февраля по 10 марта 2020 года.
По итогам рассмотрения жюри, авторы двух лучших фоторабот, занявших 1 и 2 места от каждой из принявших участие в конкурсе территорий, будут награждены поездкой на организованный Фондом с 20 по 30 июня Экологический детский форум в Республике Беларусь.
«ЖУРАВЛИКИ МИРА»
Конкурс посвящен 75-летию атомной отрасли России и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, а также Международному дню борьбы за запрещение ядерного оружия.
Номинации:
- «Журавль символ мира» (изготовление поделок, оригами)
- «Мы за мир» (флешмоб ко Дню годовщины бомбардировки Хиросимы и Нагасаки).
- «Гимн памяти» (исполнение песни «Журавли» на слова Р.Гамзатова).
- «Урок памяти» (видеоурок для учащихся 4-5 классов, посвященный 75-летию атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки).
Прием заявок - с 1 марта по 15 мая 2020 года. Проведение мероприятий - с 6 по 9 августа 2020 г.
Победители и призеры этого конкурса получат приз в денежном эквиваленте, причем, весьма внушительный. Так, например, победители получат по 30 тысяч рублей, серебряные призеры по 150 тысяч, а участникам, занявшим третье место, полагается приз в размере 50 тысяч рублей (точно?).
Денежное вознаграждение перечисляется на счет общественной организации, указанной победителем, и может быть использовано для проведения культурных и патриотических мероприятий в соответствии с утвержденной Фондом сметой.
«ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ. АТОМНЫЙ КОНТЕКСТ»
Конкурс реализуется по нескольким направлениям:
- обеспечение экологической безопасности АЭС (на всех циклах жизнедеятельности);
- влияние комплекса проводимых АЭС экологических мероприятий на экологическую обстановку в муниципальных образованиях - территориях расположения;
- экологическая востребованность АЭС, как подтвержденная альтернатива выработки и использования энергии из невозобновляемых энергоресурсов, загрязняющих окружающую среду.
К участию в конкурсе допускаются лица старше 16 лет.
Призовой фонд, надо сказать, тоже весомый:
- приглашение на Международный экологический форум «Чистая энергия. Атомный контекст»;
- присуждение грантов на продолжение исследовательской работы: 100 тыс. рублей за первое место; 50 тыс. рублей за второе место; 30 тыс. рублей за третье место по каждому из направлений.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до первого сентября текущего года.
«ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА АТОМНЫХ ГОРОДОВ»
Суть данной акции заключается в организации сбора фронтовых писем и информации об их авторах в городах расположения АЭС. По итогам собранных материалов будет выпущен сборник фронтовых писем. Данная документальная литература займет место на полках библиотек учебных заведений.
Завершение предпечатной подготовки и печать тиража - до 1 апреля.
«ЧЕЛОВЕК С ФРОНТА»
Этот проект подразумевает «живые» выступления конкурсантов на городских мероприятиях и проведение выставок фоторабот с 15 февраля по 20 марта 2020 года:
- чтение стихов о Великой Отечественной войне или стихов, отражающих переживания военного времени,
- создание фотографий на тему «Великая Отечественная война» или стилизованные под съемку 1941-1945 гг. (ретро),
- исполнение музыкальных произведений о Великой Отечественной войне или произведений, отражающих переживания военного времени под аккомпанемент.