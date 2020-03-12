Переселение из брусчаток пока под вопросом

Жители микрорайона «Мирный» считают, что им все время не везет. Общественный транспорт к ним не ходит, до центра города добираться далеко, а обещанное переселение из их старых брусчатых домов в новые что-то тоже стопорится.

ЖИТЕЛИ НАХОДЯТСЯ В НЕВЕДЕНИИ

В нашу редакцию обратилась жительница дома № 8 по улице Чехова Марина Михайловна и призналась, что уже не верит в то, что когда-нибудь переедет в новую квартиру в нормальном благоустроенном доме.

Напомним, что в «Мирном» всего 11 брусчатых домов. Аварийными они не признаны, но их планируют снести уже много лет.

- Я об этом впервые услышала еще лет 20 тому назад, - рассказывает Марина Михайловна.

Она признается, что, как и многие ее соседи, завидует тем, кому удалось попасть в так называемую первую волну переселения. В построенный двадцатиэтажный дом на Кутузова, 23. Было запланировано возвести три таких дома, но, как потом стало известно, застройщик обанкротился.

- Причем ранее нам даже предоставили право выбора квартир в запланированных домах. И мы, жильцы, уже облюбовали себе квартиры: кто - во втором доме, кто - в третьем. Только вот по сей день так и проживаем в своих брусчатках.

Сетует женщина и на то, что в свое время, лет 20 тому назад, чиновники убедили ее в необходимости приватизировать свою квартиру на Чехова. Иначе, как она информирует, пообещали, что жилье она сможет получить только во вторичном жилом фонде.

- А потом выяснилось, что в первый двадцатиэтажный дом переселили как раз-таки тех, у кого квартиры были муниципальными, а не наоборот, - рассказывает Марина Михайловна.

С приватизированной же квартирой процесс переселения для самого жильца усложняется. Потому что за «лишние» предоставленные квадратные метры ему придется уже доплачивать из своего кармана.

НИКАКОЙ КОНКРЕТИКИ

- И все бы ничего, но у нас самый высокий в городе тариф за ремонт и содержание жилья - 30 рублей за квадратный метр. При этом крыша в нашем доме давно протекает, а капремонт в этом году нам никто не обещает. Сказали, что, возможно, он будет в 2021 году. И то не факт, - продолжает жаловаться женщина.

По мнению Марины Михайловны, брусчатки далеко задвинули в очереди по капремонту, потому что изначально их все-таки хотели сносить. И, как нам удалось выяснить, эти планы все еще актуальны.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства города Ольга ЛАПИНА проинформировала, что двадцатиэтажек на Кутузова должно было быть построено даже не три, а целых шесть.

- С застройщиком действительно не повезло, - сказала Ольга Ивановна. - Но будет объявлен еще один аукцион по выбору нового застройщика.

Когда именно это случится, Лапина сказать не смогла. Но заверила нас, что сотрудники Обнинской городской администрации обладают более конкретной информацией.

Однако и в мэрии ничего конкретного не сказали. Специалист Отдела развития инженерной инфраструктуры Наталья Никольская проинформировала, что в настоящее время ведется организационная работа по подготовке аукциона, который планируют провести во втором квартале 2020 года. Возможно, аукцион состоится. А может быть и нет. Никто точно сказать не может. Так что вопрос о строительстве домов и переселении жителей поселка «Мирный» опять повис в воздухе.

Инна ЕМЕЛИНА

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