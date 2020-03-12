Михаил Сергеев рассказал о положительной динамике работы КБ №8 и обозначил перспективы

В прошлом году у руля Клинической больницы №8 встал новый руководитель - Михаил СЕРГЕЕВ. С тех пор прошло еще немного времени, однако работы проведено уже немало. В КБ однозначно наблюдается положительная динамика. О том, какие работы

и мероприятия были проведены в стенах медицинского

учреждения, рассказал Михаил Алексеевич.

Если говорить откровенно, то за последние несколько лет работы Клинической больницы №8, никаких серьезных изменений не происходило. Менялось руководство, но система оставалась практически неизменной. Да, безусловно, главный отпечаток накладывает принадлежность учреждения к ФМБА, а это значит, что сам город не имеет полномочий повлиять на его развитие.

Положительная динамика началась в прошлом году. Во-первых, решилась одна из главных проблем, которая длилась годами: наконец-то была отлажена работа скорой помощи - увеличилось количество бригад.

Кроме того, в стенах больницы заработал кабинет неотложной помощи, еще один в ближайшем времени откроется в детской поликлинике, либо в Старом городе.

Немало работы было проделано в Хирургическом отделении: проведен ремонт Электронного оптического преобразователя (мобильный рентген), также отремонтирован многоразовый сшивающий аппарат. В итоге, за прошлый год хирургами было проведено 1650 плановых и 942 экстренных операций.

Также были произведены крупные закупки. Например, в Клинической больнице появился новый современный наркозно-дыхательный аппарат, анализатор билирубина для новорожденных, лапароскопические хирургические и урологические стойки, следящие мониторы, два флюорографа, мобильный аппарат ультразвуковой диагностики и многое другое.

Знаковым событием стала установка МРТ, СКТ и ангиографа.

Ангиограф расширяет возможности диагностики и лечения сосудов разных органов. Благодаря новому комплексу, жителям региона станет доступно лечение периферических артерий, сосудов головного мозга, почек и легких, можно будет проверить сосуды для профилактики инфаркта и инсульта.

Реанимационное отделение увеличилось на четыре койко-места,а штат сотрудников пополнили новые специалисты: в том числе, в КБ пришли новые травматолог, кардиолог и педиатр, а в ближайшем будущем к работе приступит детский ЛОР и гастроэнтеролог. Кстати, записаться на прием к тому или иному специалисту уже совсем скоро можно будет посредством электронной очереди..

Самым масштабным событием минувшего года, безусловно, стала массовая диспансеризация, которой Обнинск еще не видел. На помощь местным медикам приехали 47 специалистов ФМБА! В итоге, обследование прошли 11 173 человека, в том числе 4470 детей. Выявлено 5031 заболевание, а в клиники ФМБА направление на лечение у высококвалифицированных специалистов получили 1342 пациента.

Кстати, в рамках празднования 75-летия Великой Победы дополнительная диспансеризация будет проведена для ветеранов.

Если говорить о планах по развитию Клинической больницы №8, то здесь Михаил Сергеев отметил увеличение объемов стационарной и амбулаторной служб, внедрение новых методов хирургической помощи (новые виды лапароскопических и артроскопических операций, внедрение рентгенохирургических методов диагностики и лечения), а также улучшение качества и доступности медицинской помощи.

Дарья ГУМЕРОВА

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