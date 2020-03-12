Обнинские родители столкнулись с фактами педикулеза в детских садах

Казалось бы, в наше время средства гигиены не являются дефицитным товаром, но такая проблема, как педикулез, до сих пор актуальна. Причем даже в первом наукограде России, о чем сообщили нам родители детей, посещающих некоторые детские сады города.

ВШЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАХОДИЛИ

Речь шла о дошкольных учреждениях «Палех» и «Теремок». Именно там родители столкнулись с вышеупомянутой проблемой.

- Моя внучка заразилась от другого ребенка, и для нашей семьи это было шоком. С вопросами гигиены у нас все обстоит строго. Ребенка мы купаем ежедневно, моем голову девочке тоже почти каждый день. А тут такое! - эмоционально говорила обратившаяся к нам бабушка одной из воспитанниц.

Надо отметить, что в обоих детских садах информацию о случаях педикулеза подтвердили. Заведующая дошкольным учреждением № 2 «Палех» Наталья ВАНЮШКИНА пояснила, что случаи заноса вшей в группы не могут быть исключены, хотя проводятся все необходимые профилактические мероприятия, чтобы этого не допустить. Каждый понедельник малышей проверяет медработник, проводятся разъяснительные беседы с родителями, соблюдаются все необходимые нормы гигиены в группах и так далее. И все равно случаи педикулеза в садике были.

Примерно то же самое рассказала нам заведующая детским садом № 14 «Теремок» Олеся ПОЛИКАРПОВА. Ребят еженедельно осматривают, родителей информируют.

- Массового заражения в нашем садике не было, но один-два случая все-таки место имели, - призналась Олеся Анатольевна.

ЛУЧШЕ ОБРИТЬ НАЛЫСО

Не стала отрицать все эти факты и начальник Управления общего образования Обнинска Татьяна ВОЛНИСТОВА.

- Да, отдельные случаи были, но нельзя говорить о массовом поражении детей педикулезом. Чаще всего заболевание проявляется сезонно: весной и осенью. Если у какого-либо ребенка обнаруживают вшей, тут же в детский сад вызывают родителей, которым дают разъяснение, как и чем избавиться от насекомых. А малыша отправляют с родителями домой до полного излечения. Вся группа потом тщательно проверяется: вводится ежедневный «утренний фильтр». Проводится обработка специальными средствами от вшей постельного белья и кроватки, где спит ребенок в дошкольном учреждении. Посещение детского сада разрешается только после предоставления справки от педиатра либо другого специалиста, что ребенок здоров, - рассказала Татьяна Валерьевна.

Эпидемиологи уверяют, что вины сотрудников детского сада в заражении ребенка вшами практически нет: ведь воспитатели, как и родители, могут сразу не заметить на голове малыша маленькую букашку. Поэтому полностью оградить чадо от заражения педикулезом невозможно. В этой ситуации может помочь только своевременное обнаружение проблемы. И для этого в наших садиках делается все необходимое.

Правда, в случае заражения лечить ребенка родители обязаны за свой счет. Даже если вшей он подхватил не во дворе, а именно в дошкольном учреждении.

Кстати, самый простой и дешевый способ вывести этих паразитов - обрить голову малыша налысо. Для мальчика не проблема походить пару недель в таком виде. С девочками все, конечно, сложнее. Главное - при стрижке родителям самим не заразиться. От этого ведь никто не застрахован.

Инна ЕМЕЛИНА

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