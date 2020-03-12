Сергей Волотовский: «Мы уважаем выбор наших жителей»

Сегодня обнинская муниципальная управляющая компания МП «УЖКХ» несет огромную нагрузку по обслуживанию городского жилого фонда. В настоящее время в ее управлении находятся 138 многоквартирных домов. И большинство из них - самые проблемные в наукограде. О том, как удается справляться с этой непростой задачей, мы побеседовали с директором предприятия Сергеем ВОЛОТОВСКИМ.



ОПЫТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ КАЧЕСТВО

- Сергей Васильевич, в управлении МП «УЖКХ» самое большое количество домов. Не сказывается ли это на качестве труда Ваших подчиненных? В чем секрет умения работать с такими объемами?

- Начну с того, что в этом году нашему предприятию исполнилось 25 лет. Опыт, накопленный нашими сотрудниками, позволяет обеспечить эффективность выполняемых работ, независимо от их объема. Качественное управление таким количеством домов возможно только при условии сильной команды. На предприятии трудится немало профессионалов. Также помогает сочетание выполнения наиболее важных задач силами своих компетентных сотрудников и привлечение проверенных подрядных организаций для основного объема работ при обслуживании домов.

- Как у сотрудников МП «УЖКХ» складываются взаимоотношения с жителями?

- По нашему общему мнению, наличие Советов домов - это своеобразный фундамент, на котором строится работа нашей компании. Данный фактор значительно упрощает взаимодействие между управляющей организацией и жителями, поэтому мы всегда готовы помочь в проведении собраний по избранию жильцов в такие выборные органы. Там, где существуют Советы домов, имеет место тесное сотрудничество с управляющей компанией не только по конкретной проблеме, а в целом по всему жилому объекту. Избранные председатели этого органа становятся настоящими хозяевами своего дома. С ними планируются работы на год, они принимают выполненные работы, часто помогают УК в борьбе с задолженностью жителей. В других домах работать сложнее. Одному собственнику кажется наиболее важным ремонт в его подъезде, другому - ремонт кровли, панельных швов или труб в подвале. Так что отношения у сотрудников МП «УЖКХ» с жителями домов складываются по-разному.

- Среди жителей домов, которые обслуживает МП «УЖКХ», есть желающие уйти в другую управляющую организацию?

- Приведу статистику. Мы управляем домами пятый год, с 2015 года. За этот период времени к нам добавились 77 домов, а ушли от нас 5. Мы уважаем выбор наших жителей, в том числе в случае их обоснованного решения.

«МЫ ПРИНИМАЕМ ЭТОТ ВЫЗОВ»

- Как решаются вопросы с проблемными домами? С теми же общежитиями, где у жильцов большие долги и при этом жилой фонд в ужасном состоянии?

- Это наша первостепенная задача. Понимая, что бывшие общежития не интересны другим управляющим организациям, мы принимаем этот вызов. Это наша социальная ноша и отказаться от нее мы не можем. Большинство таких домов «пришли» к нам по результатам открытого конкурса, где мы были единственным участником. В любом случае, получив очередной проблемный дом в управление, стремимся привести в порядок инженерные коммуникации - постепенно устраняем поломки в работе системы отопления и водоснабжения, проводим ремонты кровель, очистку подвалов от многолетних завалов мусора и санитарную обработку. Естественно, денежных средств на косметику в подъездах, как правило, не хватает. В том числе из-за значительных долгов самих жителей. Весь прошлый год мы активно работали по взысканию задолженности, но долги продолжают накапливаться. Тем не менее, проводим плановую замену газовых плит в общих кухнях, почтовых ящиков, в некоторых бывших общежитиях смогли сделать ремонт входных групп. К сожалению, часто вся красота быстро сходит на «нет» - сами проживающие исписывают стены, ломают почтовые ящики. Есть такое выражение: «Делай, что должно и будь, что будет». В какой-то мере оно применимо к этой ситуации.

- В прошлом году в МУК «перешел» проблемный дом № 19 по улице Победы, где в сентябре 2018 года рухнул балкон и погибли люди. Вашей компании удалось привести это жилое здание в порядок? Есть ли опасение, что там опять разрушится какой-нибудь балкон?

- После принятия в управление этого дома нами было организовано там многочисленное количество обходов, где оценивалось состояние каждого элемента здания. В настоящее время все ограждения балконов закреплены, установлены почтовые ящики (их там, к слову, не было никогда) - и восстановлено остекление мест общего пользования. Но этот дом, как и предыдущие, требует много ремонта. За короткий период времени это сделать невозможно, и работы будут выполняться поэтапно - в плановом порядке.

«АВАРИЙКА» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

- На что сегодня ваша компания делает упор в работе? Что в приоритете?

- В 2020 году основные усилия хотим направить на работу с активными жителями. В настоящее время в 45 наших домах уже сформированы Советы, и наша цель - создание их во всех наших МКД. В приоритете - оперативность взаимодействия между управляющей компанией и жителями, в том числе с помощью современных средств связи. Не менее важно, как и у любой управляющей компании, обращать внимание на обеспечение безопасных условий проживания жителей в своих домах. Это работы по установке и наладке ТРЖ, диагностике газовых труб, ремонту балконов. Количество замененных изношенных трубопроводов измеряется ежегодно километрами. Например, за 2019 год заменено более 1,8 километра трубопроводов в нашем мжилищном фонде.

- В структуру вашего предприятия входит еще и аварийно-диспетчерская служба. Как часто жители звонят туда необоснованно? Ложных вызовов много? Приведите, пожалуйста, пример.

- Аварийная служба хорошо знает свою работу. Так называемые «ложные» вызовы, конечно, бывают, но к счастью, их не так много: 5-10 в месяц. Подобные звонки отвлекают сотрудников АДС от истинных аварийных ситуаций, где на самом деле люди ждут оперативной помощи. В качестве примера: в последнее время один из жителей уже неоднократно вызывал и продолжает вызвать «аварийку» в свою квартиру с жалобой на шум в батареях. Данный факт ни разу не подтвердился, но житель стоит на своем. Так и ездим - проверяем.

- Недавно был случай, когда работникам АДС пришлось устранять аварию в системе водоотведения из-за халатности нанятых жильцами рабочих, которые делали ремонт в одной из квартир дома № 3 по улице Комарова. Там кого-нибудь наказали? Ведь ваши специалисты, получается, тратили свое время, средства, силы, а виноваты были другие.

- «Аварийка» - это не та служба, которая имеет право наказывать. Она должна вовремя выполнить необходимую работу. С такими жильцами должна разбираться управляющая компания.

- Сокращается ли число должников за жилищно-коммунальные услуги?

- Работа с неплательщиками ведется системно, но их количество, к сожалению, не уменьшается.

- Планирует ли МП «УЖКХ» принять в управление новые дома?

- В настоящее время мы рассматриваем такую возможность. К нам хотят «перейти» еще несколько домов.

- Спасибо за беседу!

Беседовала

Инна ЕМЕЛИНА

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