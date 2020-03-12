В Обнинске наградили лучших спортсменов

Обнинск можно назвать не только городом науки, но и городом спорта. Более того, сегодня некоторые называют его спортивной столицей Калужского региона. И это неспроста. Здесь работает множество секций и профессиональных учреждений, воспитывающих настоящих звезд.



На сегодняшний день в первом наукограде свою деятельность осуществляют пять спортивных школ, четыре из которых - олимпийского резерва: СДЮСШОР Ларисы ЛАТЫНИНОЙ (гимнастика) - СДЮСШОР Александра САВИНА (волейбол) - ДЮСШ «ДЕРЖАВА» - СДЮСШОР «КВАНТ».

К слову, последняя школа сегодня может похвастаться самым широким списком секций. В настоящее время здесь проводится набор детей по 14 направлениям: адаптивная физкультура, бадминтон, баскетбол, бокс, борьба (самбо, дзюдо), легкая атлетика, лыжные гонки, пулевая стрельба, теннис, тяжелая атлетика, фитнес-аэробика, футбол, художественная гимнастика, шахматы.

В прошлом году в Обнинске открылась Академия по смешанным единоборствам. Здесь проходят занятия по нескольким спортивным направлениям. В их числе: смешанные единоборства, самбо, тайский бокс и вольная борьба. К слову, посещать тренировки смогут как дети, так и взрослые.

Но самое важное, что спортсмены Обнинска показывают отличные результаты, причем далеко не только на уровне города или региона. Многие смогли достигнуть больших высот. Взять хотя бы боксера Алексея ЕГОРОВА, шахматистку Анну АФОНАСЬЕВУ, «пляжниц» Марию БОЧАРОВУ и Марию ВОРОНИНУ, которых сегодня называют «Наши Маши». И это лишь начало списка спортивных звезд первого наукограда.

Каждый год спортсменов Обнинска чествуют в городском Дворце культуры в рамках традиционного праздника «Спортивное созвездие». За достигнутые успехи им вручают грамоты, дарят подарки и говорят слова благодарности. Также отмечаются спортсмены, которым присвоено звание «Мастер спорта России», победители и призёры состоявшихся чемпионатов, первенств и кубков, воспитавшие их тренеры.

Целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни и широкое приобщение к занятиям физической культурой и спортом, а также доведение информации до жителей города о достигнутых результатах наших спортсменов.

В этом году «Спортивное созвездие» вспыхнуло 12 марта. На сцену ГДК вышли 150 спортсменов - теми, кем сегодня по праву гордится Обнинск и Калужская область. Это боксеры, футболисты, пловцы, волейболисты, гимнасты, дзюдоисты и многие другие.

В рамках мероприятия зрители смогли увидеть показательные выступления тех, в честь кого и проводится этот праздник.

Дарья ГУМЕРОВА

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