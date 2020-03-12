Представители Обнинского кластера образования провели расширенное заседание

В сентябре 2017 года в первом наукограде была учреждена Ассоциация научно-исследовательских и образовательных организаций «Обнинский кластер науки и образования». Его основная цель - это объединение юридических лиц, имеющих отношение к педагогической, научно-исследовательской и инженерно-технологической деятельности, готовых к участию в реализации проектов, направленных на повышение образовательного, научно-технологического и социально-культурного уровня граждан.

На сегодняшний день членами кластера являются АО «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области» (АИРКО), ООО «Модель Спектр», МАН «Интеллект будущего», ЧОУ ВО «Среднерусский гуманитарно-технологический институт» (СГТИ).

За два года организациями-партнерами проведено большое количество мероприятий, задачей которых является повышение значимости высшего образования в молодежной среде и привлечение к научно-исследовательской деятельности молодых ученых и педагогов. А с недавнего времени «Обнинский кластер науки и образования» возглавила Вера ИВОЛГИНА.

10 марта члены Правления Ассоциации научно-исследовательских и образовательных организаций «Обнинский кластер науки и образования» провели расширенное заседание, в рамках которого обсудили вопросы, связанные с формированием и развитием инновационно-образовательной экосистемы города Обнинска.

В заседании приняли участие представители Агентства инновационного развития Калужской области, администрации города, образовательных организаций. Напомним, что АИРКО выступает системным интегратором инновационных процессов в регионе, управляет инфраструктурными проектами инновационного развития, координирует реализацию дорожных карт НТИ, выступает в роли Представительства Фонда содействия инновациям, выполняет функции специализированной организации по управлению территориальными инновационными кластерами.

Участники заседания обсудили дорожную карту развития ИОЭ на 2020 год. Одним из ключевых направлений стало создание рабочей группы для организации, проведения и мониторинга мероприятий, направленных на развитие инновационно-образовательной экосистемы Обнинска. В состав рабочей группы войдут представители городской администрации, ведущих научных, инновационных и образовательных организаций, институтов развития Калужской области.

Важные направления дорожной карты - это развитие сообщества наставников, педагогического и родительского сообществ. Так, в августе нынешнего года Обнинский кластер науки и образования проведет Региональную школу наставников, которая является совместным проектом Академии наставников Сколково и Кружкового движения НТИ. Управление общего образования и учебно-методический центр организуют в конце марта Учительские чтения. В середине апреля по инициативе Медиахолдинга «Все из первых рук» планируется проведение городского родительского собрания.

В рамках проведения коммуникационных мероприятий и программ повышения квалификации педагогов МАН «Интеллект будущего» и ИАТЭ НИЯУ МИФИ в течение года проводят образовательные форумы и курсы для преподавателей.

По направлению расширения инфраструктурных возможностей и содействия в реализации проектов молодежного научно-технического и инновационного творчества проводятся Фестивали, проектные школы, конференции, экскурсии на предприятия города, начнет свою работу Распределенный детский технологический парк и Кванториум, оказывается поддержка молодежным проектам (организаторы мероприятий: Обнинский кластер науки и образования, АИРКО, городская администрация, Медиахолдинг «Все из первых рук», Академия «Технолаб», ЦМИТ «Модель Спектр», Управление общего образования, ИАТЭ НИЯУ МИФИ).

Во многих мероприятиях дорожной карты планируется участие представителей Кружкового движения НТИ. Активное привлечение Ассоциации участников технологических кружков в мероприятия нашего города позволяет учащимся и педагогам получить актуальную информацию о проектах Кружкового движения НТИ, реализуемых в Обнинске. Такими проектами являются Олимпиада НТИ, Региональная школа наставников, Проектная школа практик будущего.

Кристина ЗВОН

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