Легендарному ученому Льву Кочеткову исполняется 90 лет!

Знакомьтесь - Лев Алексеевич Кочетков - ученый, принимавший участие в пуске первой в мире АЭС, кандидат технических наук, дважды Лауреат Государственной премии СССР. Страстный театрал и поклонник классической музыки. Эта любовь началась у Льва Алексеевича еще в студенческие годы и едва не стоила ему выговора на комсомольском собрании. 20 марта Льву Алексеевичу исполняется 90 лет.

ФИЗИК И ЛИРИК

Впервые увидев известного советского и российского физика Льва Алексеевича КОЧЕТКОВА, поразилась его ярким эмоциям и харизме. Он настолько увлеченно рассказывал своему коллеге о концерте французской певицы Кристель Лури.

- Это было нечто неожиданное и прекрасное! - говорил Лев Алексеевич. - Потрясающий, шикарный голос!

- Я учился в Московском энергетическом институте (МЭИ). Когда я приехал в Москву, старший брат купил мне абонемент в консерваторию. Так началось мое знакомство с музыкой. Часто ходил в Большой театр и МХАТ. Староста нашей группы почему-то решил, что это неправильно: мол, трачу государственные деньги непонятно на что, - и решил меня проучить. Собрал комсомольское собрание и предложил вынести мне строгий выговор. Несколько одногруппников за меня заступились. В конце концов, все закончилось вынесением мне предупреждения.

Лев Кочетков родился в 1930 г. в небольшом селе в Ивановской области. Учеба в школе пришлась на годы Великой Отечественной войны.

- В июле 1941-го всех лучших учителей из нашего и окрестных сел забрали на фронт. В середине августа стало известно, что они погибли во время бомбежки под Смоленском. Набрать всех учителей-предметников к началу учебного года администрации школы не удалось. Преподавателя физики не было, поэтому ее мне пришлось изучать самостоятельно, по учебнику. И что-то она мне понравилась. Потом меня отправили на областную олимпиаду по физике. Неожиданно для себя я занял второе место. После этого влюбился в этот предмет окончательно.

Когда заканчивал школу, думал, что буду поступать в МГУ на мехмат, как старший брат. Но, узнав, что в Москве открылся новый физический институт, подал заявление туда. Конкурс в вуз был преогромнейший - несколько десятков человек на место. За письменное задание по математике я получил две единицы, по геометрии экзаменаторы поставили мне двойку и посоветовали не сдавать дальше экзамены.

Домой я вернулся очень расстроенный. Решил, что больше не буду никуда поступать, останусь работать в колхозе. И вдруг случилось неожиданное: домой на несколько дней приехал старший брат - впервые после окончания войны. Когда ему пришло время возвращаться в Москву, брат сказал: «Поедешь со мной».

Помню, вышли мы на Бауманской. Он говорит: «В той стороне - Бауманский институт, в той - физико-энергетический». Пока мы думали, в какую сторону идти, подошёл 37-й трамвай. Он направлялся к энергоинституту. Мы сели и поехали туда.

- Я подал заявление на радиофак, но не прошел по конкурсу: не хватило одного балла. Мне предложили учиться на другом факультете - тепло-энергетическом. Учился я хорошо, без троек. В конце первого курса меня вместе с другими успешными студентами вызвали в деканат и сказали: «Хотим перевести вас на другой факультет - № 9. Он еще называется «факультетом Ивана Ивановича». Пока не спрашивайте, что это такое. Уверяем, вам понравится». Так я попал на этот закрытый факультет. Он был образован в 1945 году, после бомбежки американцами японских городов первыми атомными бомбами. На факультете № 9 готовили специалистов для разработки и эксплуатации атомных станций. Но о том, что речь идет об использовании нового вида энергии для мирных целей, мы узнали не сразу.

ПОЗДРАВИЛ САМ КУРЧАТОВ

- Учиться было очень интересно. У нас работали замечательные преподаватели. Среди них был Иван Иванович НОВИКОВ - куратор закрытых факультетов. Он читал у нас лекции по термодинамике.

1952 году, когда мы защитили дипломы, Иван Иванович собрал нас и сказал: «Поднимите руки те, кто хочет остаться в Москве, и те, кто хочет поехать в деревню». Оставаться в столице я не хотел, поэтому поднял руку в числе тех, кто пожелал отправиться в деревню. Первую половину выпускников отправили на работу в Курчатовский институт. А нам сказали: «На Киевском вокзале сядете в поезд. Доедете до одной небольшой станции, называется она «Обнинское». Перейдете пути, повернете направо, найдете в лесу тропку. По ней пройдете километра полтора. Доберетесь до проходной, там вас встретят».

- Куда именно ведет эта тропка, вам не объяснили?

- Нет, не объяснили (смеется). Позже узнали, что будем работать в лаборатории «В», которая впоследствии стала Физико-энергетическим институтом. Меня направили в расчетную группу Михаила МИНАШИНА. Он тоже учился на нашем факультете, но двумя годами раньше. Мне дали задание - произвести физические расчёты реактора. Какого именно, не сказали. О том, что речь идет о реакторе для первой атомной электростанции, я и мои коллеги узнали позже. Это была сверхсекретная информация. Сообщать ее нельзя было даже коллегам, не говоря уже о родственниках.

Решение о строительстве Обнинской АЭС было принято в 1950 году. Предполагалось, что она будет спроектирована и построена за год. Но оказалось, что все не так просто. В промышленном реакторе вода нагревалась до 80-90 °C. Нас эта температура не устраивала, потому что КПД с такими параметрами ничтожный. Необходимо было нагреть воду до 290°C. Для этого давление в первом контуре пришлось поднять до 100 атмосфер. Поскольку это давление очень высокое, те конструкционные материалы, которые использовались в промышленном реакторе, не годились. Нужно было отказываться от алюминиевого сплава и переходить на нержавеющую сталь, учиться делать из нее тепловыделяющие элементы, налаживать их производство.

На выполнение данной задачи ушло около двух с половиной лет. Ее поручили трем организациям: Курчатовскому институту, НИИ-9 (нынешний ВНИИНМ им. академика Бочвара) и Харьковскому физтеху. Однако разработанные ими образцы твэлов не выдержали ни одного испытания. Время шло, нужно было торопиться. Тогда директор нашего ФЭИ Дмитрий Иванович Блохинцев решил приступить к разработке тепловыделяющего элемента самостоятельно. К этой работе он привлек нашего материаловеда-технолога Владимира Александровича Малыха. Разработанный им твэл выдержал все испытания.

- Производство топливных каналов было налажено в 1954 году. К нам они начали поступать в конце апреля. С 1 мая каналы стали устанавливать в реактор. 9 числа мы вышли в критическое состояние, при котором реактор, по сути, становится живым. После 9 мая была дополнительная загрузка топлива, и мы постепенно стали поднимать мощность реактора. 20 июня нам дали разрешение выходить в паровом режиме, и 26-го числа пар подали на турбину. При этом присутствовал Игорь Васильевич КУРЧАТОВ. Он крикнул: «Поздравляю вас с легким паром!»

ПО СТОПАМ СВОЕГО ОТЦА

Обнинская АЭС проработала 48 лет и стала площадкой для проведения большого количества экспериментальных исследований по самым различным направлениям ядерной энергетики, в частности - по проекту Белоярской АЭС. В разработке реакторов для нее принимал участие и Лев Кочетков. Он же стал тем человеком, который 29 апреля 2002 года остановил реактор первой в мире атомной электростанции.

- Мы отлично понимали, что срок Обнинской АЭС истек, но уговаривали не закрывать ее до 50-летия. Однако денег в стране не было, а содержание станции обходилось дорого. Сопротивляться было бесполезно.

С того времени атомная электростанция постепенно выводится из эксплуатации. Процесс это довольно длительный. В 2008 году было вывезено топливо. Позднее будут демонтированы конструкции АЭС. Задача-максимум - привести промышленную площадку в состояние так называемой «зеленой лужайки», полностью пригодной для дальнейшего социального использования.

Лев Алексеевич вырастил двоих сыновей, которые пошли по стопам отца - стали физиками-ядерщиками. Оба работают сейчас за границей. Старший в этом году выходит на пенсию, планирует вернуться домой, в родной Обнинск.

- Жду его, - говорит Лев Алексеевич. - А пока в магазины хожу, посуду мою. Недавно щи научился варить - это, оказывается, целая наука!

Оксана КОЛОСОВА

Издательский дом «Мак-Медиа» присоединяется к поздравлениям! Желаем Вам, Лев Алексеевич, крепкого здоровья, бодрости духа и отличного настроения.

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