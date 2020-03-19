В Минздраве Калужской области порекомендовали шить медицинские маски самим

Напуганные приближающимся коронавирусом жители Калужской области массово скупают медицинские маски. Их невозможно найти ни в одной аптеке города. И сегодня это, пожалуй, самый востребованный товар. ИГОЛКУ В РУКИ - И ВПЕРЕД Хотя на официальном сайте Министерства здравоохранения Калужской области размещена информация о том, что ГП «Калугафармация» принимает исчерпывающие меры по обеспечению жителей области средствами индивидуальной защиты - медицинскими масками. И они, дескать, ежедневно поставляются в аптеки. Чиновники заверяют жителей, что по запасам противовирусных и дезинфицирующих средств ограничений нет. Все они имеются в достаточном количестве. Указаны на сайте Минздрава и телефоны аптек, относящихся к ГП «Калугафармация», в которых маски должны быть в обязательном порядке. Есть среди них и четыре обнинских: на Треугольной площади, 1; на Ленина, 188;на Мигунова, 8 и на Энгельса,10. Однако официальная информация оказалась несоответствующей действительности. Мы обзвонили все эти аптеки, и масок не оказалось ни в одной! - Почему же на сайте Министерства пишут, что у вас маски должны быть? - спросили они фармацевтов. - Во-первых, это устаревшая информация. А, во-вторых, маски люди раскупают в ненормальном количестве, - ответили на Треугольной площади. Мы также связались с представителями калужского Минздрава, и ведущий специалист Отдела организации лекарственного обеспечения Марина ПОЛИЩУК дала следующий комментарий: - Проблемы с масками сейчас по всей стране, их нет у поставщиков,- сказала Марина Александровна. - Но можно ходить и кричать, что масок нигде нет, а можно сделать их своими руками - из обычного бинта, который необходимо сложить в четыре слоя. Иголку из нас никто не разучился держать. Так что защита жителей Калужской области в руках самих же жителей. Видимо, осталось только разместить на сайте Минздрава обучающий видеоролик о том, как правильно шить марлевые повязки. В СОСЕДНИХ РАЙОНАХ СИТУАЦИЯ НЕ ЛУЧШЕ И, видимо, все-таки придется маски шить самим, потому что нет их и в соседних районах: в Малоярославецком, в Боровском и в Жуковском. На этой неделе к нашим журналистам обратился с такой жалобой житель Малоярославца Кирилл. Молодой человек рассказал, что обошел как минимум шесть аптек- и все без толку. - Кругом говорят, что нужно беречься, нужно соблюдать меры профилактики, а как их соблюдать, если такое творится! Куда одномоментно исчезли все маски? Разве это дефицитный товар? Я понимаю, если бы еще речь шла о каком-то дорогостоящем лекарстве, а тут такая мелочь! - негодовал наш собеседник. А между тем, что с масками делают те, кто их скупает, тоже непонятно. Ведь нигде не видно, чтобы хоть кто-то их надевал. Смотрим видеоролики из Китая - там у всех лица закрыты. У нас такого и в помине нет: редко кого встретишь в маске. Неужели скупают, чтобы потом перепродавать? Или закупают впрок, как когда-то наши бабушки и дедушки держали в доме спички, керосин и муку. Видимо, у нашего народа запасливость уже на генетическом уровне. Инна ЕМЕЛИНА
Напуганные приближающимся коронавирусом жители Калужской области массово скупают медицинские маски. Их невозможно найти ни в одной аптеке города. И сегодня это, пожалуй, самый востребованный товар.
ИГОЛКУ В РУКИ - И ВПЕРЕД
Хотя на официальном сайте Министерства здравоохранения Калужской области размещена информация о том, что ГП «Калугафармация» принимает исчерпывающие меры по обеспечению жителей области средствами индивидуальной защиты - медицинскими масками. И они, дескать, ежедневно поставляются в аптеки. Чиновники заверяют жителей, что по запасам противовирусных и дезинфицирующих средств ограничений нет. Все они имеются в достаточном количестве.
Указаны на сайте Минздрава и телефоны аптек, относящихся к ГП «Калугафармация», в которых маски должны быть в обязательном порядке. Есть среди них и четыре обнинских: на Треугольной площади, 1; на Ленина, 188;на Мигунова, 8 и на Энгельса,10. Однако официальная информация оказалась несоответствующей действительности. Мы обзвонили все эти аптеки, и масок не оказалось ни в одной!
- Почему же на сайте Министерства пишут, что у вас маски должны быть? - спросили они фармацевтов.
- Во-первых, это устаревшая информация. А, во-вторых, маски люди раскупают в ненормальном количестве, - ответили на Треугольной площади.
Мы также связались с представителями калужского Минздрава, и ведущий специалист Отдела организации лекарственного обеспечения Марина ПОЛИЩУК дала следующий комментарий:
- Проблемы с масками сейчас по всей стране, их нет у поставщиков,- сказала Марина Александровна. - Но можно ходить и кричать, что масок нигде нет, а можно сделать их своими руками - из обычного бинта, который необходимо сложить в четыре слоя. Иголку из нас никто не разучился держать. Так что защита жителей Калужской области в руках самих же жителей.
Видимо, осталось только разместить на сайте Минздрава обучающий видеоролик о том, как правильно шить марлевые повязки.
В СОСЕДНИХ РАЙОНАХ СИТУАЦИЯ НЕ ЛУЧШЕ
И, видимо, все-таки придется маски шить самим, потому что нет их и в соседних районах: в Малоярославецком, в Боровском и в Жуковском. На этой неделе к нашим журналистам обратился с такой жалобой житель Малоярославца Кирилл. Молодой человек рассказал, что обошел как минимум шесть аптек- и все без толку.
- Кругом говорят, что нужно беречься, нужно соблюдать меры профилактики, а как их соблюдать, если такое творится! Куда одномоментно исчезли все маски? Разве это дефицитный товар? Я понимаю, если бы еще речь шла о каком-то дорогостоящем лекарстве, а тут такая мелочь! - негодовал наш собеседник.
А между тем, что с масками делают те, кто их скупает, тоже непонятно. Ведь нигде не видно, чтобы хоть кто-то их надевал. Смотрим видеоролики из Китая - там у всех лица закрыты. У нас такого и в помине нет: редко кого встретишь в маске.
Неужели скупают, чтобы потом перепродавать? Или закупают впрок, как когда-то наши бабушки и дедушки держали в доме спички, керосин и муку. Видимо, у нашего народа запасливость уже на генетическом уровне.
Инна ЕМЕЛИНА