В Минздраве Калужской области порекомендовали шить медицинские маски самим

Напуганные приближающимся коронавирусом жители Калужской области массово скупают медицинские маски. Их невозможно найти ни в одной аптеке города. И сегодня это, пожалуй, самый востребованный товар.

ИГОЛКУ В РУКИ - И ВПЕРЕД

Хотя на официальном сайте Министерства здравоохранения Калужской области размещена информация о том, что ГП «Калугафармация» принимает исчерпывающие меры по обеспечению жителей области средствами индивидуальной защиты - медицинскими масками. И они, дескать, ежедневно поставляются в аптеки. Чиновники заверяют жителей, что по запасам противовирусных и дезинфицирующих средств ограничений нет. Все они имеются в достаточном количестве.

Указаны на сайте Минздрава и телефоны аптек, относящихся к ГП «Калугафармация», в которых маски должны быть в обязательном порядке. Есть среди них и четыре обнинских: на Треугольной площади, 1; на Ленина, 188;на Мигунова, 8 и на Энгельса,10. Однако официальная информация оказалась несоответствующей действительности. Мы обзвонили все эти аптеки, и масок не оказалось ни в одной!

- Почему же на сайте Министерства пишут, что у вас маски должны быть? - спросили они фармацевтов.

- Во-первых, это устаревшая информация. А, во-вторых, маски люди раскупают в ненормальном количестве, - ответили на Треугольной площади.

Мы также связались с представителями калужского Минздрава, и ведущий специалист Отдела организации лекарственного обеспечения Марина ПОЛИЩУК дала следующий комментарий:

- Проблемы с масками сейчас по всей стране, их нет у поставщиков,- сказала Марина Александровна. - Но можно ходить и кричать, что масок нигде нет, а можно сделать их своими руками - из обычного бинта, который необходимо сложить в четыре слоя. Иголку из нас никто не разучился держать. Так что защита жителей Калужской области в руках самих же жителей.

Видимо, осталось только разместить на сайте Минздрава обучающий видеоролик о том, как правильно шить марлевые повязки.

В СОСЕДНИХ РАЙОНАХ СИТУАЦИЯ НЕ ЛУЧШЕ

И, видимо, все-таки придется маски шить самим, потому что нет их и в соседних районах: в Малоярославецком, в Боровском и в Жуковском. На этой неделе к нашим журналистам обратился с такой жалобой житель Малоярославца Кирилл. Молодой человек рассказал, что обошел как минимум шесть аптек- и все без толку.

- Кругом говорят, что нужно беречься, нужно соблюдать меры профилактики, а как их соблюдать, если такое творится! Куда одномоментно исчезли все маски? Разве это дефицитный товар? Я понимаю, если бы еще речь шла о каком-то дорогостоящем лекарстве, а тут такая мелочь! - негодовал наш собеседник.

А между тем, что с масками делают те, кто их скупает, тоже непонятно. Ведь нигде не видно, чтобы хоть кто-то их надевал. Смотрим видеоролики из Китая - там у всех лица закрыты. У нас такого и в помине нет: редко кого встретишь в маске.

Неужели скупают, чтобы потом перепродавать? Или закупают впрок, как когда-то наши бабушки и дедушки держали в доме спички, керосин и муку. Видимо, у нашего народа запасливость уже на генетическом уровне.

Инна ЕМЕЛИНА