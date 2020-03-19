Коронавирус школьникам в радость

Учеников наукограда отпустили на длительные каникулы из-за угрозы эпидемии.

В период эпидемии коронавируса радоваться, наверное, приходится только школьникам. Их, согласно рекомендациям регионального Министерства образования, досрочно отправили на каникулы.

На внеплановый отдых ученики ушли 17 марта, а за парту вернутся лишь 6 апреля. При этом, как рассказала начальник Управления общего образования по городу Обнинску Татьяна ВОЛНИСТОВА, в период каникул действуют определенные требования и рекомендации, как для детей и их родителей, так, впрочем, и для работников сферы образования.

Вот так счастье у детей первого наукограда - почти три недели каникул! Уже 17 числа на улицах Обнинска можно было видеть группы радостных школьников, катающихся группами на велосипедах и самокатах. Подумаешь - какой-то там коронавирус, в детстве ли печалиться таким новостям.

Ну а вот взрослым стоит всерьез позаботиться о том, чтобы не допустить распространения инфекции на территории нашего региона, и Обнинска, в частности. За то время, пока «школота» отдыхает, во всех образовательных учреждениях (а именно в школах) проводится санитарная обработка.

- Многие школы уже приступили к этим мероприятиям, директора мне звонят и отчитываются, - рассказывает Волнистова. - Проводится полная дезинфекция. Специальным раствором (бактолом) обрабатывается вся мебель, кабинеты, дверные ручки, пищеблок и так далее. Все помещения интенсивно проветриваются.

Кроме того, как рассказала Татьяна Валерьевна, за период каникул учителям необходимо подготовиться к вероятности введения системы дистанционного обучения - в случае, если каникулы придется продлить из-за роста эпидемии. Никто, конечно, пока не говорит, что это случится, но такая готовность должна быть во всех школах Обнинска.

- В учреждениях мониторится скорость работы интернета, проверяются вебкамеры, изучаются всевозможные обучающие интернет-ресурсы. Помимо этого, учителя проводят беседы с родителями на предмет нахождения иного варианта обучения. Уже 22 марта все руководители школ должны предоставить свои планы на перспективу. А также сейчас педагогам необходимо скорректировать учебно-календарный план, - объясняет Татьяна Валерьевна.

Кстати, в Обнинске отменены не только школьные занятия, но и внеурочная дополнительная деятельность - иными словами, секции на базе общеобразовательных учреждениий тоже не работают. Кроме этого, введен запрет на организацию экскурсий и всевозможных выездных школьных мероприятий. Правда, следуют этим требованиям беспрекословно, увы, не все. К примеру, в обнинской гимназии намеревались отправить детей в поездку. Выходит, что для директора данного учреждения распоряжения свыше (в частности со стороны Управления образования) ровным счетом ничего не значат, не говоря уже о том, что речь идет о здоровье общества, и детей, в частности?

- Да, мне поступала такая информация, что в гимназии собираются вывозить детей. Но на этой неделе на специальном совещании я задала вопрос директору Александру СУХАРЕВУ. Ответ был отрицательным - поездку отменили. Но я обязательно проконтролирую ситуацию, - заявила Волнистова.

Думается, что у руководителей школ должно быть от природы развито повышенное чувство ответственности и заботы - иначе, как возглавлять общеобразовательное учреждение могут люди, которых самих приходится контролировать, как школьников?

Впрочем, ответственным подходом к воспитанию детей в Обнинске могут похвастаться далеко не все школы. О чем можно говорить, что далеко не во всех есть мыло! И это в период буйства эпидемии?!

- Жалобы действительно были. А наличие воды и мыла - это важный момент. Сейчас у школ как раз есть возможность исправить ситуацию и закупить необходимые средства гигиены, - говорит Татьяна Валерьевна. - Между тем, хочу еще обратиться и к родителям. В период каникул нужно максимально ответственно подойти к определенным требованиям: избегать мест массового скопления людей, поездок и посещения крупных мероприятий. А также нужно следить за тем, чтобы дети регулярно мыли руки и обрабатывали их антисептическими средствами. Мы тоже переживаем за наших детей - а их у нас 14 тысяч! И они были у нас под контролем, где-то под большим, где-то под меньшим, но были. А сейчас, в период каникул, за них полностью несут ответственность родители.

Дарья ГУМЕРОВА

Другие статьи из рубрики «Образование»