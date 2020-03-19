Депутаты заслушали, на что были потрачены бюджетные миллионы

Несмотря на рекомендации эпидемиологов из-за угрозы коронавируса не проводить сейчас массовые мероприятия, на этой неделе в Обнинске состоялись заседания комитетов по соцполитике и по ЖКУ. При том, что рассмотренные на них вопросы неотложными уж никак не назовешь.

А ВОЗЛЕ ОСТАНОВОК ВСЕ ЕЩЕ ТЕМНО

На заседании жилищно-коммунального комитета народные избранники заслушали информацию начальника Отдела по благоустройству и озеленению городских территорий Андрея Беликова о ходе реализации в 2019 и 2020 годах мероприятий муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска».

Говоря о подпрограмме «Развитие наружного освещения территорий города», Беликов привел ряд цифр.

Так, в прошлом году на содержание сети уличного освещения из городского бюджета было выделено 40 миллионов 527 тысяч рублей, на строительство и реконструкцию сетей наружного освещения - 15 миллионов 350 тысяч рублей. Израсходовано после проведения аукционов 15 миллионов 350 тысяч рублей.

Всего установили 299 светильников: 287 - на дорогах и во дворах и 12 - на фасадах домов. Силами МП «Горэлектросети» был произведен текущий ремонт сетей наружного освещения с заменой 11 опор и 451 светильника, смонтировано 790 метров провода СИП.

Андрей Беликов отметил, что, начиная с января, уже выполнены работы по замене 157 светильников с натриевыми лампами на светодиодные. Проведены они были на проспекте Маркса - на участке от проспекта Ленина до улицы Курчатова. Планируется заменить еще 328 светильников на проспекте Ленина и улице Белкинской.

Проводивший заседание заместитель председателя комитета Анатолий ШАТУХИН поинтересовался, когда будет решена проблема освещенности городских остановок, подходов к ним, а также к пешеходным переходам. Андрей Юрьевич согласился, что в этом вопросе все далеко не идеально. С его слов, сотрудники комплекса городского хозяйства администрации города регулярно проводят мониторинг, и не везде освещенность соответствует нормативам. Но он пообещал, что ситуация будет исправляться в рамках выделенного бюджетного финансирования. Правда, сроки не уточнил.

ФОТОЗОНЫ И НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ

А председатель Комитета по контролю в сфере рекламы и организации дорожного движения администрации города Оксана ГРИЦУК рассказала о том, как в наукограде проводится работа по декоративному оформлению территории и развитию парков и скверов.

На эти цели в прошлом году было выделено 9 миллионов 452 тысячи рублей. Значительная доля средств была направлена на праздничное оформление города перед новым годом. В том числе была произведена замена использовавшейся в течение семи лет новогодней елки у ТЦ «Триумф Плаза».

В текущем году на декоративное оформление города предусмотрено 9 миллионов рублей. Эти средства планируется направить, в том числе, и на оформление города к предстоящему празднованию 75-летия Великой

Победы.

Говоря о мероприятиях, реализованных в Обнинске в 2019 году в рамках муниципальной подпрограммы «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска», Оксана Грицук отметила, что в прошлом году продолжилось активное развитие территории Городского парка, а также дополнительных мест проведения культурно-массовых мероприятий. Речь шла о территориях вблизи ТЦ «Триумф Плаза» и рядом с мемориальным комплексом «Вечный огонь».

На благоустройство и расширение парковых зон и скверов было предусмотрено 26 миллионов рублей. Оксана Анатольевна рассказала, что на территории Городского парка были выполнены работы по ремонту парапетов центральной аллеи, организованы фотозоны, установлена декоративная беседка, закуплены и установлены два антивандальных теннисных стола, новая новогодняя елка, новые уличные световые конструкции и фотозона с «дополненной реальностью» «Крылья». Также были проведены работы по новогодней подсветке корабля с алыми парусами, расположенного на проспекте Маркса.

На территории Городского парка и площади вблизи ТЦ «Триумф Плаза» производилась комплексная уборка пешеходных дорожек, расположенных по периметру Гурьяновского леса, контролировалось состояние детской площадки и малых архитектурных форм.

Очень важно, что и в этом году финансирование сохранилось на уровне прошлого года. По словам Оксаны Грицук, работа по развитию и преображению городских территорий будет продолжена.

Анатолий Шатухин обратил внимание сотрудников администрации на территорию торговых рядов в Городском парке. Депутат отметил, что участок пешеходной зоны между тротуарной плиткой и прилавками во время дождей становится грязным, и попросил предпринять меры для устранения этого недочета.

Инна ЕМЕЛИНА

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