Обнинскому отделу министерства внутренних дел - 60 лет!

Какие преступления были популярны в городе в былые годы? - об этом рассказали ветераны ОВД

23 марта полицейские наукограда отмечают юбилей. Много лет назад было создано небольшое отделение милиции в городе Обнинске.

Менялись времена, руководители и названия отделов. Сегодня милиционеров переименовали в полицейских, но цели и задачи блюстителей закона остались те же.

ОДНА УЛИЦА И ДВЕ ЗОНЫ

60 лет назад в поселке Малоярославец-1 было образовано 130-е отделение полиции. Очень скоро Малоярославец-1 превратился в город Обнинск.

Первое время штат состоял из 7 человек начсостава и 4 сержантов. А улиц в будущем городе было совсем немного - одна. Это была улица Лесная, длиной не больше километра. На первом этаже двухэтажного дома № 5 расположилось отделение милиции. До работы милиционерам было рукой подать, потому как поначалу жили они на втором этаже того же дома. Застроена улица была в основном «финскими» домами. Еще существовал Лесной переулок с шестью брусчатыми домами, где жили сотрудники ФЭИ. Строители жили в барках, хаотично разбросанных по территории, которую нынче занимает Обнинск.

Старожилы вспоминают, что в те времена в Обнинске было две зоны. В одной - ФЭИ с домами, где жили немцы, сотрудники ФЭИ, там были магазины, столовая с клубом и прочие блага цивилизации. Вторая зона была лагерем для заключенных, располагалась она на территории нынешней воинской части. «Зэки» выходили на волю, но многие далеко не уезжали, оставались в окрестных селах.

После пуска АЭС работы у милиционеров прибавилось, тем более, что в Обнинск потянулись делегации со всего мира, приезжал в Обнинск Джавахарлар Неру вместе со своей дочерью Индирой Ганди, Хо Ши Мин, Жак-Дюкло, Иосиф Броз-Тито и многие другие выдающиеся персоны того времени.

Самым странным преступлением тогда можно было назвать пропажу контейнера с изотопом. Целые сутки объект искали на дороге от Обнинска до самой Москвы. Обстоятельства потери ценного груза ветераны милиции не уточняют.

СТРАСТИ В РАЙОНЕ ПОДВЕСНОГО МОСТА

Ветеран МВД Людмила ВОРОНОВА работала в обнинской милиции с 1978 по 1994 год. Принято думать, что в те далекие времена в городе все было тихо и спокойно, но в реальности все было не так.

За время дежурных суток могло произойти сразу несколько тяжких преступлений: грабежи, изнасилования.

- Было много нападений на женщин, - вспоминает Людмила Борисовна. - Преступник нападал на подвесном мосту через овраг в старом городе. Одна из женщин оказалась баскетболисткой и не стала его жертвой. Ей удалось убежать и запомнить злоумышленника. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали преступника.

Когда Людмила Воронова начала следствие, оказалось, что убийца из очень благополучной семьи: брат был дипломатом. Мать так и не смогла понять, как её сын мог совершить серию тяжких преступлений. Вернувшись из тюрьмы, мужчина решил начать жизнь с чистого листа: женился, у него родился ребенок. Но семейная жизнь продлилась недолго, однажды он до смерти забил жену. За особо тяжкое преступление рецидивиста расстреляли.

Людмила Борисовна вспоминает, что в те далекие времена район подвесного моста часто становился местом преступления. Однажды в Обнинске пропала женщина. События происходили там же, в районе подвесного моста. Пропавшую искали полгода. Как оказалось, потерпевшая возвращалась домой, когда на неё напал преступник. Он её изнасиловал, потом убил, потом снова изнасиловал. Затем насильник выспался, проснулся и снова изнасиловал труп. После этого накрыл тело рубероидом и удалился. Но все эти тяжкие страшные преступления были раскрыты, и преступники понесли заслуженное наказание.

В годы работы Людмилы Вороновой в городском отделе милиции работало порядка 250 человек. Из всего личного состава - 9 женщин офицеров. Эти женщины работали инспекторами в отделе кадров, инспекциях по делам несовершеннолетних, по учетно-регистрационной дисциплине, исправительным работам, в паспортном столе.

В ПОСЕЛКЕ ТОЖЕ БЫЛО ВЕСЕЛО

Самый большой трудовой стаж работы в органах внутренних дел у Гимзера ДЗАДЗАМИЯ - уже 42 года. В обнинском Отделе внутренних дел он начал работать в должности участкового уполномоченного в далеком 1983 году. После выхода на пенсию, полковник внутренней службы в отставке Гимзер Дзадзамия продолжает службу в качестве председателя Совета ветеранов и члена Общественного совета ОМВД России по г. Обнинску.

- В те годы, как и сейчас, самыми распространенным преступлением были кражи, вспоминает Гимзер Гиглович. - В годы «сухого закона» «процветала» спекуляция вино-водочными изделиями. Приходилось привлекать к ответственности таксистов, продающих водку и самогон. Всё это происходило на «плешке», так называлось место на привокзальной площади со стороны посёлка. Много лиц было привлечено к ответственности за самогоноварение. Этот бизнес процветал у поселковых бабушек и дедушек. За несколько дней изымалось по 200-300 литров.

На почве пьянства и тогда частенько возникали конфликты и скандалы. Существовали притоны на улицах Толстого, Чайковского. В 90-е годы в дежурной части работало три сотрудника, было больше патрулей, но звонков в дежурную часть было меньше.

В те годы эта цифра была значительно меньше: от 10 до 15 звонков в сутки. А сейчас оперативный дежурный регистрирует каждый день около ста сообщений, а иногда и больше. Впрочем, это и не удивительно: население города растет. Неизменными остаются только цели и задачи обнинских блюстителей порядка.

ОБНИНСКОЕ ОМВД ДОСТОЙНО ПРОДОЛЖАЕТ ТРАДИЦИИ

23 марта обнинские полицейские традиционно подводят итоги своей работы. Несмотря на праздничную дату, в этот день в Отделе полиции Обнинска будет все как обычно: утренняя планерка, постановка задач и работа: для кого-то спокойная, с уголовными делами, допросами свидетелей и составлением протоколов, для кого-то опасная - с погонями, засадами и перестрелками. В летописи обнинской милиции есть яркие примеры задержаний, ликвидации серьезных уголовных банд, существовавших в разное время.

Но за все годы существования ОВД для его сотрудников есть два незыблемых постулата. Первый: ни один преступник не должен уйти от наказания, второй: большинство сотрудников милиции - герои или просто хорошие люди.

В обнинской полиции работают люди, для которых честь и достоинство не пустые слова. В службе блюстителей порядка почти нет места выходным и праздникам, но полицейские любят свою работу и понимают ее важность и значение для общества.

Слаженная работа коллектива - это и результат грамотного и профессионального руководства и личных качеств сотрудников.

Уже в этом году грамотами и благодарственными письмами были награждены многие достойные сотрудники милиции. Торжественные мероприятия прошли в День сотрудника органов внутренних дел. По итогам работы за 2019 год за высокие показатели в служебной деятельности и добросовестное отношение к служебным обязанностям руководители и сотрудники различных служб и подразделений были награждены грамотами, медалями и нагрудными знаками.

Отмечена работа начальника Отдела по вопросам миграции Натальи МАКСИМЕНКО, начальника Отдела участковых и уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних НАТАЛЬИ ЗЫРЯНОВОЙ, сотрудников служб уголовного розыска, Елены ПАХМУТОВОЙ, инспектора ГИБДД Алексея СУГОНЯЕВОЙ, кинолога Аси СЕДНЕВОЙ, участковой Анны МАРТЫНОВОЙ.

Идут годы, меняются люди, на помощь полицейским приходит техника. Сегодня в городе установлены камеры видеонаблюдения, усовершенствована материально-техническая база, расширяется автопарк.

Более 10 лет назад были сформированы кадетские классы. Проводится профориентационная работа. Учащиеся кадетских классов как юные инспектора дорожного движения (отряды ЮИД) участвуют в акциях совместно с ГИБДД, выступают с тематическими спектаклями и музыкальными номерами в детских садах.

ТЕНДЕНЦИЯ ПОЗИТИВНАЯ

Начальник ОМВД России по г. Обнинску, подполковник полиции Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ и его заместители Игорь ГРЕБЕНЮК, Юрий ХРИПУНОВ, Евгений ЖИЛКИН, а также руководители различных служб и подразделений ежедневно ставят задачи своим подчиненным, напоминая о вежливом отношении к гражданам.

В прошлом году удалось снизить уровень преступности по многим направлениям, а это значит, что меры по созданию в городе действенной системы профилактики преступлений и правонарушений дают положительные результаты.

- Важно, чтоб эта тенденция стала устойчивой и необратимой, - считают полицейские. - Люди ждут от нас последовательных шагов в борьбе с экономическими преступлениями, коррупцией, в противодействии кражам и грабежам, наведении порядка на дорогах. Обнинская полиция, которая уже не раз доказывала свою профессиональную состоятельность, с честью справится с этими задачами.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

ОМВД России по г. Обнинску принимаются организационные и практические меры по борьбе с преступностью, укреплению правопорядка и обеспечению общественной безопасности. Реализуется комплекс мер по профилактике, раскрытию и расследованию преступлений, обеспечению общественного порядка и безопасности на обслуживаемой территории.

По итогам года криминальная обстановка на территории города характеризуется снижением количества зарегистрированных преступлений на 13,5%. Всего за отчетный период зарегистрировано 2187 преступлений, за аналогичный период прошлого года - 2527. Количество зарегистрированных в ОМВД сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях увеличилось и составило 27706, за аналогичный период прошлого года - 26838.

В результате принимаемых мер по борьбе с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков, была пресечена деятельность 7 преступных организованных групп, занимавшихся сбытом наркотических средств, общей численностью 20 человек. За отчетный период в сфере незаконного оборота наркотиков раскрыто 168 преступлений. Из незаконного оборота наркотиков было изъято порядка 900 граммов наркотических средств синтетического происхождения и 470 граммов наркотических средств растительного происхождения.

ЛУЧШЕ НАРУШЕНИЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ

Полицейские осуществляют охрану общественного порядка во время проведения общественных мероприятий (наиболее значимые-это новогодние праздники, Пасха, мероприятия, посвящённые 9 мая, Дню города Обнинска, Дню знаний).

Большое внимание уделяется информационно-пропагандистской работе. На высоком уровне организовано взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества.

Профилактические акции с подростками в школах регулярно проводят сотрудники ПДН, с участниками дорожного движения беседуют инспекторы ГИБДД. К мероприятиям привлекаются представители Общественного совета при ОМВД, в который входят ветераны службы, представители средств массовой информации, духовенства, сотрудники культурно-досуговых и молодежных организаций.

С открытием в 2018 году нового здания, где находится Отдел по вопросам миграции, уже стало доброй традицией вручение паспортов юным гражданам Российской Федерации в торжественной обстановке. На постоянной основе подобные мероприятия осуществляются в формате проведения родительских собраний в учебных заведениях, встреч с трудовыми коллективами различных учреждений и организаций.

Взаимодействие с населением также осуществляется посредством проведения личного приема руководством и «горячей» телефонной линии. Данные мероприятия проводятся ежемесячно лично начальником ОМВД и его заместителями.

С каждым годом усовершенствуется взаимодействие со средствами массовой информации. Жители города могут всегда узнать о работе полиции, криминогенной обстановке, ознакомиться с материалами профилактического содержания, чтобы узнать, как уберечь себя и своих близких от преступного посягательства, листая страницы печатных изданий, открыв новостные сайты или просмотрев вечерние новости.

Служба в правоохранительных органах требует от полицейских особенных качеств, знаний и умений. Каждый, кто носит погоны, должен быть профессионалом, иметь определенные знания, иметь хорошую физическую подготовку, владеть оружием и приемами борьбы, остоянно совершенствовать ранее полученные знания, изучать действующее законодательство и нормы, регламентирующие служебную деятельность.

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