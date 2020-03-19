Народные избранники обсудили со студентами поправки в Конституцию

22 апреля уже объявлен днем голосования за недавно внесенные поправки в Конституцию РФ. Хотя Президент допускает перенос голосования на дому. Всего поправок около 400, и на этой неделе на базе дискуссионной площадки «Точка кипения» в ИАТЭ НИЯУ МИФИ состоялось их обсуждение, в котором приняли участие депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР, глава городского самоуправления Обнинска Владимир ВИКУЛИН, депутат Законодательного Собрания Калужской области Олег КОММИСАР и председатель Контрольно-счетной палаты Обнинска Геннадий АРТЕМЬЕВ, который выступил в качестве модератора.

НОВЫЕ ВЕЯНИЯ - НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ

Поправки решено было обсудить с самой активной частью нашего общества - молодежью. А студенты ИАТЭ как раз и представляют собой такую аудиторию.

Геннадий Скляр напомнил собравшимся непростую историю нашей Конституции, которая принималась в 1993 году. С тех пор, как говорится, много воды утекло, и новое время выдвигает новые требования. Именно поэтому и возникла необходимость в поправках.

- Новая редакция Конституции является актуальнейшей и назрела уже давно. Она будет учитывать внутренние и внешние обстоятельства,- отметил Геннадий Иванович,- новые нормы, предлагаемые поправками - это усиление роли парламента, означающее усиление роли граждан страны, создание вертикали публичной власти в стране от президента до органов местного самоуправления, у которых появятся новые полномочия и ресурсы.

Владимир Викулин отметил, что данное решение власти направлено на сохранение стабильности в стране, и оно демонстрирует готовность главы государства отдать все свои силы за эффективное развитие России.

По словам Викулина, ранее в действующей Конституции не были определены дальнейшее направление и стратегия развития страны, много лет провозглашался инновационный путь, который в промышленности не был реализован. Как он пояснил, в статье 71 обновленной Конституции сказано, что необходимо установить основы федеральной политики в области государственно-экономического, экологического, научно-технологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации, что обязывает Россию развиваться в этом направлении.

Кроме того, глава городского самоуправления коснулся нравственных норм и семейных ценностей, укрепляемых предлагаемыми поправками. В новой редакции Конституции союз между мужчиной и женщиной является основой сохранения моральных и нравственных норм государства.

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Участники мероприятия ответили на вопросы студентов. Так, один из молодых людей спросил о реальных механизмах развития экономики, определяемых поправками, и об ответственности в случае, если успешного развития не последует.

Владимир Викулин пояснил, что в настоящее время исполнение принимаемых решений берется под контроль, и полнота ответственности будет лежать на правительстве и на профильных министрах. Сейчас предлагается много идей инновационного развития, а ранее не было механизма их претворения в жизнь.

- Надеюсь, что в новом правительстве найдутся люди, которые возьмут воплощение национальных проектов под контроль. Государственная Дума должна поручить министерствам и ведомствам разработать принципы по реализации программ, направленных на развитие экономики, науки и технологии, - подытожил Владимир Васильевич.

Отвечая на вопрос о принятии комплекса поправок общим блоком, Геннадий Скляр отметил, что действующая Конституция принималась жителями при голосовании на референдуме целиком, без деления на разделы.

- Сейчас речь идет о новой редакции, включающей в себя более 400 поправок, и она должна приниматься целиком, - сказал он.

Обсудили собравшиеся и поправку, обнуляющую президентские сроки действующего главы государства. Геннадий Скляр отметил, что на данном этапе это изменение не имеет практического значения, поскольку до 2024 года ситуация в стране может измениться, и неизвестно, примет ли президент решение участвовать в следующих выборах.

Подводя итоги встречи, Геннадий Артемьев сказал о том, что простая формула, описывающая поправки, включает в себя укрепление государства и его ценностей, а также создание гарантий социальной защиты населения.

Председатель Счетной палаты Обнинска акцентировал внимание присутствующих на том, что с учетом поддержки всех региональных парламентов поправки могли уже вступить в силу, но они выносятся на всенародное голосование. По мнению Геннадия Артемьева, этим решаются две стратегические задачи: познакомить с поправками как можно больше людей и предложить гражданам страны всем вместе строить Россию будущего, Россию новую, независимую и сильную.

Инна ЕМЕЛИНА

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