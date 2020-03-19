Каждому новорожденному обнинцу теперь будут дарить подарки

Нацпроект «Демография», реализуемый в России, призван способствовать увеличению рождаемости. И для реализации этой задачи, поставленной президентом, территориальные органы власти ищут свои доступные пути. Так, например, с 2018 года во всех роддомах Москвы начали выдавать приданое для новорожденных. Такое нововведение появилось благодаря мэру Москвы Сергею Собянину.

В 2019 году эту же практику перенял Боровский район. С первого марта 2020 подарки для новорожденных будут выдавать по всей Калужской области.

Приданое новорожденному представляет собой набор самых необходимых вещей для малыша на первое время. Особенно актуален такой подарок будет для тех, кто не закупает вещи заранее или не имеет достаточно средств.

С первого марта всем тем, кто родился (родится) на территории Калужской области, а точнее, родителям новорожденных, будут вручать специальные подарочные наборы с вещами первой необходимости. Данная инициатива принадлежит Министерствам здравоохранения и соцзащиты Калужской области.

В комплект входят влажные салфетки для малышей, погремушка, бутылочка для кормления, комплект детского белья, одеяло, пеленки.

Такие наборы в настоящее время завозятся во все муниципальные образования, в том числе и в Обнинск. Роддом наукограда уже получил первую партию. Подарки будут вручать на постоянной основе, а те, кто уже выписан, получат их постфактум.

Надо сказать, что областной подарок, безусловно, станет приятным бонусом для тех семей, где появился малыш. Но если говорить откровенно, то на фоне приданого, которое выдают в Боровском районе, региональный презент выглядит несколько скудновато. При проработке проекта боровчане учли разные нюансы, которые позволили сделать подарочный набор полезным и применимым вне зависимости от времени рождения и антропологических особенностей малышей. Так, в него входит одежда - утепленный комбинезон, ползунки и кофточки. Также в набор вошли пеленка-кокон, рассчитанная для детей из семей, которые не придерживаются традиционного пеленания детей, хлопковый плед и гигиенические принадлежности - памперсы, влажные салфетки, набор для ухода за кожей, ножницы, термометр, клеёнка и погремушка. Дополнили этот вещевой подарок красивым сертификатом профилактических прививок, в который родители смогут занести отметки о вакцинации. Радует, что качество всех вещей и предметов гигиены весьма хорошее.

Есть вероятность, что в Обнинске тоже пойдут по пути соседей. По крайней мере, о возможных перспективах нам рассказал заведующий обнинским роддомом Виктор САМАРДАК. Он пояснил, что идею разнообразить приданое для маленьких обнинцев он уже передал и.о. главы администрации Карине БАШКАТОВОЙ. Правда, найдет ли данная инициатива поддержку местных властей, покажет время. Ну а пока можно порадоваться и тому, что приготовили для калужан в профильных Министерствах.

Дарья ГУМЕРОВА

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