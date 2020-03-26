Готовы ли школы к формату дистанционного обучения

И что про обнинских школьников могут узнать американцы?

30 марта все школьники Калужской области ушли на досрочные каникулы, которые стали вынужденной мерой профилактики по причине введения режима повышенной готовности.

1 апреля ученики снова приступят к занятиям, правда, в школу они не пойдут. Обучение будет проходить дистанционно. Об этом рассказала начальник Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА. В настоящее время во всех общеобразовательных учреждениях города ведется подготовка к новой для нашего города форме обучения.

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Пандемия пандемией, но образование подрастающему поколению получать все же надо. Вопрос - как? В школы вход воспрещен, занятия отменены. Насколько затянется всеобщий школьный карантин - покажет лишь время. По предварительным данным, продлится он до пятого апреля, а по неподтвержденной информации - уроков в школах уже не будет до конца учебного года.

Но учебно-календарный план должен быть закрыт, а дети должны получить положенную порцию новых знаний. Именно поэтому принято решение о введении дистанционного формата обучения. Все общеобразовательные учреждения должны были уже на этой неделе определиться с выбором системы, по которой будут проходить занятия. Это может быть онлайн-режим, также задания могут даваться посредством электронной рассылки. Кроме того, уроки могут проходить на специальных обучающих интернет-площадках.

Так, в среду, свой вариант дистанционного обучения продемонстрировала школа №4. Нельзя не отметить, что именно это учреждение - одно из немногих в Обнинске, которое буквально за два дня сумели подобрать вариант «удаленки», и даже опробовали его в тестовом режиме.

Директор учреждения Владимир СВЕТЛАКОВ в своем выступлении пояснил, что изначально их выбор пал на платформу дистанционного обучения «Майнд». К слову, на сегодняшний день, данный ресурс является ведущим в России в системе дистанционного обучения - по нему сегодня работают ведущие вузы страны, а также все московские школы.

По словам директора школы №4, представители компании «Майнд» готовы были бесплатно предоставить сервера. К тому же, с помощью этой интернет-площадки к видеосвязи могут подключаться до 75 человек одновременно.

- Но мне после позвонили, и сказали, что использование данной платформы будет платным, - комментирует Светлаков.

ЗАЧЕМ ВСЕ УСЛОЖНЯТЬ?

В итоге, школьное руководство рассмотрело иной вариант, а именно - американскую платформу Zoom.us. Она тоже работает на платной основе, но, по мнению Светлакова, дешевле. В этом учреждении уже зарегистрировались на данном ресурсе. Более того, Владимир Борисович наглядно продемонстрировал, как работает «удаленка». Учитель в онлайн- режиме проводит урок для ребят, которые находятся дома за своими компьютерами. Правда, пока в процессе принимали участие лишь единицы школьников, так как не у всех учеников получилось зарегистрироваться в системе. Кроме того, есть и те школьники, которые не имеют гаджетов или доступа к Интернету. Что делать в данном случае ,педагоги пока не знают - об этом они говорят прямо.

Есть еще один вариант проведения урока: ученики могут зайти в систему и прослушать уже записанный урок. Варианты проведения занятий - в записи или в онлайн- режиме, школа будет определять сама.

А вообще, уверенности в том, что формат дистанционного обучения удастся внедрить без сбоев, пока нет. Да и охватить всю школьную аудиторию вряд ли удастся. Единственное - непонятно, почему нужно идти столь сложными путями. Неужели нельзя проводить уроки, используя классический скайп?

- Как мне объяснили, он не потянет большого количества участников, - говорит Светлаков.

Но ведь можно было разбить детей на группы? Или еще проще - записывать урок на камеру и рассылать школьникам? А после также раздавать задания по пройденному материалу - например, используя электронную почту.

Так или иначе, общеобразовательные учреждения следуют распоряжению Министерства образования Калужской области, которое, кстати, в качестве партнеров внедрения системы дистанционного обучения выбрали именно компанию «Майнд», представители которой, кстати, тоже присутствовали на собрании в 4-й школе и пояснили, что готовы предоставить свои сервера не по рыночной стоимости. Они просят оплатить лишь затраты на электроэнергию и использование человеческого ресурса - труд работников серверов.

Но что самое интересное, как пояснили представители «Майнд» - они работают исключительно на отечественном софте с использованием отечественного оборудования. А вот компания Zoom.us является американской.

- Использование американской платформы может нести угрозу нарушения 152( пункт, статья?) Федерального Закона о сохранении персональных данных. То есть, все персональные данные зарегистрированных в системе Zoom.us детей и педагогов будут отправлены на американские сервера, - объясняют представители «Майнда».

По мнению экспертов, если среди родителей школьников найдутся особо прозорливые или те, кто обладают хотя бы элементарными юридическими навыками, у общеобразовательного учреждения могут возникнуть серьезные проблемы.

Дарья ГУМЕРОВА

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