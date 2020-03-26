У одних - карантин, у других - море работы

Будущие молодожены Жуковского района атаковали обнинский ЗАГС.

Ситуация с угрозой распространения коронавируса вносит свои коррективы буквально во все сферы нашей жизни. Так, на этой неделе к нам в редакцию посыпались обращения граждан соседних государств, проживающих в Жуковском районе. Люди жаловались на то, что у них отказываются принимать заявления на регистрацию брака в жуковском отделе ЗАГС.

ИНОСТРАНЦАМ ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ

Так что теперь коронавирус еще и наносит вред институту семьи. Но как бы там ни было, а правила и ограничения едины для всех. Вот только возникает вопрос: не выходят ли некоторые чиновники за рамки этих самых ограничений?

- Мы с моей невестой пока не получили российское гражданство, наши документы все еще в работе. Но со свадьбой решили не откладывать. Приходим в ЗАГС города Жукова, по месту нашего проживания, а там говорят, что заявление можно подать только через портал Госуслуги. Но мы, не будучи гражданами РФ, не имеем возможности у себя зарегистрироваться. Как нам теперь быть, не знаем. Очень расстроены. Но мой земляк советует нам поехать в Обнинск. Говорит, что у его знакомых там на днях заявление приняли, - рассказал выходец из Молдавии Сергей К.

Наши журналисты позвонили в жуковский отдел ЗАГС и пообщались с заместителем заведующей этого учреждения Ольгой Михайловной, которая подтвердила информацию звонивших к нам граждан:

- У нас есть указание Минюста о том, чтобы мы принимали заявления о регистрации брака только через портал Гоуслуг.

Иностранцам в этой ситуации придется ждать окончания карантина. Но мы поинтересовались также, как скоро может состояться торжество у тех российских пар, которым удалось подать заявление в электронном виде. Ведь традиционно ждать необходимо месяц. Ольга Михайловна пояснила, что если карантин не закончится, то регистрация будет отодвинута на более поздние сроки, либо число присутствующих на ней гостей ограничат до десяти.

- А, возможно, присутствовать разрешат только самим вступающим в брак, - резюмировала она.

Но все бы ничего, если бы от таких действий жуковского отдела ЗАГС не увеличилась нагрузка на обнинский. Ведь многие из звонивших нам обещали, что теперь поедут в наукоград. А здесь, как выяснилось, заявления, написанные вручную, все еще принимают.

КОРПОРАТИВНАЯ «ПОДСТАВА»

Руководитель обнинского ЗАГСа Лидия СИНЕЦКИНА не стала отрицать, что посетителей из соседнего Жуковского района у них в последние дни действительно стало больше, а у ее подчиненных увеличился объем работы. Мы поинтересовались, как у них обстоит дело с исполнением указания Минюста.

- Мы его, конечно же, исполняем. Я хорошо изучила этот документ, но в нем речь идет только об ограничении числа присутствующих на регистрации брака, - проинформировала Лидия Алексеевна.

При этом Синецкина заверила нас, что в Обнинске примут заявления у всех желающих.

- Конечно, нам сейчас будет тяжелее работать, но мы справимся, - пообещала она.

Жители Жуковского района считают, что у них создали проблему на ровном месте. Эпидемии как таковой нет, пока только ввели некоторые ограничительные меры. И, судя по тому, что нам сказали в обнинском ЗАГСе, в Жукове явно перегибают палку. Главное сейчас, чтобы эту эстафету не приняли другие районы, потому что дурной пример, как известно, заразителен.



Инна ЕМЕЛИНА

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