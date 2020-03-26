Бесконтрольная закупка

Жители Обнинска затариваются гречкой по рефлексу, выработанному в период послевоенного времени?

Тема коронавируса - одна из самых обсуждаемых сегодня в мире.

СМИ ежедневно сообщают о количестве заболевших, умерших, вылечившихся. Повсеместно отменяются массовые мероприятия, многие организации закрываются, а люди уходят на удаленную работу.

Тем временем, в магазинах начался ажиотаж - народ ломанулся в торговые точки, чтобы запастись продуктами впрок. В приоритете - гречка и туалетная бумага. Оправдана ли эта паника, или людьми движет банальный стереотип, оставшийся в памяти от былых - не самых лучших времен?

Полки магазинов, якобы, пустеют, так как народ в ожидании всеобщего карантина активно скупает продукты питания и средства гигиены. На просторах интернета даже появилось множество шуток относительно «гречки и туалетной бумаги» - товаров, которые у населения пользуются наибольшим спросом.

- Недавно видел в супермаркете, как мужчина тащил две спайки сахара и целую телегу туалетной бумаги, - рассказывает наш читатель Алексей. - Люди как с ума сошли, метут все!

Между тем, начальник обнинского Управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна ЕРЕМИНА сообщает, что поставка продуктов в обнинские сетевые магазины производится ежедневно, мол, никакого дефицита в нашем городе нет.

В качестве примера Анна Валерьевна привела магазин «Пятерочка», расположенный на улице Курчатова, рядом с ТЦ «Малыш». Свои слова Еремина подтверждает фотографиями, на которых магазинные полки чуть ли не ломятся от изобилия круп, консервов, овощей, фруктов и всего прочего.

- Да, покупателей сейчас много. Люди приходят и скупают крупы, средства гигиены, картошку - в общем, все то, что необходимо в первую очередь, - рассказывает продавец одной из обнинских «Пятерочек». - На самом деле, никакого дефицита нет, по крайней мере, пока. Продукты нам поставляют ежедневно. Я не знаю, что потом народ будет делать с теми килограммами гречки, которой они набрали.

В то время, пока одни бегают по магазинам с округленными от паники глазами, другие весь этот ажиотаж считают неким выработанным рефлексом.

- То, что сейчас происходит - отголоски экономических и политических кризисов прошлых лет. Тогда действительно был дефицит, - считает встретившийся нам в супермаркете покупатель Виктор Михайлович. - Многие знают и помнят, как тяжело было в послевоенные годы. Тогда люди считали необходимым запастись спичками, солью. Вспомните «90-е» - тогда полки магазинов тоже пустовали. Люди запасались туалетной бумагой и крупами. Вот и сейчас люди - в основном представители старшего поколения, кому доводилось переживать тяжелые времена и различные экономические кризисы, как бы по старой памяти затариваются стандартными «наборами».

Тем временем, в некоторых торговых точках пока наступило затишье - может, и временное. На той же самой обнинской базе, где еще на прошлой неделе творилась самая настоящая «вакханалия», сегодня тишь да гладь.

- Сейчас народ по домам сидит - кушают, наверное, то, что понабрали, - шутит местная продавщица.

Дарья ГУМЕРОВА

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