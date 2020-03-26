Имеет ли право учитель разглашать медицинский диагноз ученика?

КАК В ГИМНАЗИИ БОРОЛИСЬ С ВИРУСОМ

В начале марта в одном из номеров газеты «Неделя Обнинска» и на сайте Obninsk.name была опубликована статья, в которой рассказывалось о том, что мать одного из учащихся гимназии сообщила классному руководителю, что у сына выявлен вирус гриппа А.

Мать школьника понимала, что информация должна быть донесена до родителей учеников класса, но просила при этом не называть фамилии ее ребенка.

Однако просьба законного представителя интересов несовершеннолетнего была проигнорирована, и в школьном чате появились личные данные ребенка и диагноз.

В своей статье мы несколько удивились подобным действиям, поскольку никто никогда не выявлял контактеров с заболевшим гриппом. Тем более, подобными делами никогда не занимались учителя.

«Нужно ли в этой ситуации педагогам оглашать в школьном чате фамилию и имя заболевшего школьника? - удивлялись и родители, и журналисты. - Неужели именно так в обнинской гимназии учителя и директор понимают требование сохранять медицинскую тайну и предотвращать эпидемию гриппа?».

ПОЧЕМУ ЗАЩИТНИКИ ДИРЕКТОРА СУХАРЕВА ОБЪЯВИЛИ: «ЕМУ ПОРА НА ПЕНСИЮ»?

НАПОМИНАЕМ: Согласно ст.23 Конституции РФ, Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4 настоящей статьи. ст.13 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь и репутацию. ст.16 Конвенции о правах ребенка.

Вместо того, чтобы ответить на заданные вопросы, преподаватели гимназии вывесили на школьном сайте некий пасквиль, который они назвали «коллективным письмом». В данном творении информация о здоровье ребенка была конкретизирована и дополнена данными о пропусках уроков по болезни.

Но и на этом коллективный разум педагогов гимназии не остановился, они объявили, что ребенок, вернувшись после новогодних каникул из Европы, вероятно, привез вирус (заметим, на дворе конец марта).

Кроме предположений, в письме приводились ложные данные об авторе статьи и о самой статье. Коллективу педагогов гимназии привиделось, что в статье написано о том, что директору Сухареву пора на пенсию. Ничего подобного никогда в статьях журналиста не было и быть не могло, но авторы пасквиля практически выдвинули журналистам публичное обвинение в нарушении закона, а именно --дискредитации по возрасту. Почему коллектив подписал эти недостоверные сведения? Это вопрос к Александру Сухареву.

Вместо аргументов о законности действий руководителя гимназии, были приведены домыслы некого выпускника прошлого года о педагогической деятельности журналиста.

Повторная информация о здоровье школьника и клевета в адрес автора статьи в СМИ были вывешены на школьном сайте. Вероятно, именно так в гимназии принято реагировать на неудобные вопросы.

«ПЕДАГОГ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ МОЖЕТ...»

Не получив ответ на заданные вопросы, мы обратились к адвокату, в прошлом прокурору Жиздринского, Куйбышевского и Тарусского районов Алексею ИЛЛАРИОНОВУ.

- Алексей Владимирович, имеет ли право учитель разглашать данные о здоровье школьника без разрешения родителей?

- Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну ( ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ").

- С врачами все понятно. А как с учителями?

- Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, лицами, которым они стали известны при обучении. Педагог ни при каких обстоятельствах не может раскрывать сведения о состоянии здоровья ребенка, которые ему стали известны. В случае разглашения такой информации, такие действия будут содержать признаки состава административного правонарушения и, вероятно, уголовного преступления.

- И как с этим бороться?

- Необходимо напомнить педагогу о соблюдении ею требований профессиональной этики, предусмотренных ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". В целях предупреждения таких действий, рекомендую вам также сказать педагогу, что жалобы на его действия могут быть направлены директору образовательного учреждения и в прокуратуру.

ПЕДАГОГИ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ О КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВАХ УЧАЩИХСЯ

- К сожалению, директор школы не опровергает сведения, что он сам заставил учителя опубликовать фамилию ученика. Более того, на школьном сайте вывесил письмо педколлектива, в котором говорится, что, по его предположению, ребенок с семьей на новогодние праздники ездил в Европу и оттуда привез вирус. Директор уверен в своей правоте.

- Не понял. Зачем вывешивать на сайте письма педколлектива? Тем более, что у нас и в Европе во время Новогодних каникул никаких эпидемий, пандемий коронавируса и т.п., вообще ничего не было...

Нормы действующего законодательства, регламентирующие данную сферу правоотношений, разработаны в соответствии с п.6 ст. 47 Федерального закона от 29. декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Указом Президента РФ от 07 мая 2012 г. №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и нашли свое полное отражение в модельном Кодексе профессиональной этики педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждено 6 февраля 2014 года.

Цитата: «7. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам следует исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени».

ОБЯЗАН ЛИ УЧИТЕЛЬ СОБЛЮДАТЬ МОРАЛЬНЫЕ НОРМЫ?

- Несет ли ответственность педагог за нарушение моральных норм, общаясь с учеником, или мораль - что-то факультативное?

- "За нарушение морального Кодекса педагогический работник несет ответственность. Цитирую пункт 12: «Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их честь и достоинство, быть доступным для общения, открытым и доброжелательным.

- Имеет ли право учитель разглашать персональные данные?

- Действительно, предоставленная информация относится к частной жизни человека и персональным данным. Их распространение без согласия родителей ребенка недопустимо. Учитель может понести дисциплинарную, административную и имущественную ответственность. Дисциплинарную на работе, статьи 192-193 ТК РФ, административную по КоАП РФ, например, по статье 13.14, а также родители вправе требовать компенсации морального вреда, статья 151 ГК РФ.

Также, так как ребенок является несовершеннолетним, только с согласия родителей как законных представителей ребенка ст. 64 СК РФ возможно распространение такой информации. Учитель о подобном диагнозе узнал от матери, которая, как я понял, согласия на разглашение персональных данных ребенка не давала.

НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

- Есть ли у ребенка право на неприкосновенность частной жизни?

- Уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны регулируется ч. 2 ст. 137 "Нарушение неприкосновенности частной жизни" Уголовного кодекса Российской Федерации и влечет за собой: штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период от 1 года до 2 лет; либо принудительные работы сроком до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет; либо арест на срок до 6 месяцев; либо лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Административная ответственность устанавливается на основании решения суда и регулируется ст. 13.14 "Разглашение информации с ограниченным доступом" Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Предусматривает штраф в размере: от 500 до 1 000 рублей - для граждан и от 4 000 до 5 000 рублей - для должностных лиц.

«ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕДОПУСТИМЫ»

- В общем, учитель не имеет права разглашать диагноз без согласия родителей?

-Лично мое мнение: это не только не совсем законно, но и непрофессионально со стороны учителя. За это его могут привлечь к дисциплинарной ответственности. И должны в общем-то это сделать. - ст. 193 ТК РФ. Учитывая, что такие действия преподавателя недопустимы, нужно обратиться к директору школы и Управление Рособрнадзора по Калужской области.

- Спасибо за подробное разъяснение закона. Думаю, что в ситуации, когда наше общество живет под угрозой эпидемии коронавируса, учителя должны быть особенно осторожны, сообщая третьим лицам сведения о диагнозе ученика или его родителей.



«Я ВСЕ ВРЕМЯ ДУМАЮ, ЧТО Я СДЕЛАЛ НЕ ТАК?»

Такая избирательная забота о здоровье учащихся расценивается родителями мальчика и самим пятиклассником как сознательная травля. А вот коллектив гимназии в своем письме утверждает, что журналисты травят молодого классного руководителя и успешного директора.

Создается ощущение, что критические замечания и вопросы педагогический коллектив воспринимает как оскорбление, а странное исполнение и понимание закона объяснять не торопятся.

Однако взрослые как-нибудь разберутся, а что же чувствует ребенок, которого классный руководитель и директор гимназии поместили в центр скандала, сделав заложником, с помощью которого можно влиять на родителей и ждать от них позитивных материалов о гимназии?

Родители разрешили нам поговорить с Марком о том, как он воспринимает ситуацию?

- Я постоянно думаю, почему ко мне плохо относится классный руководитель? - говорит ребенок. - Первого сентября, когда я пришел первый раз в гимназию, Марии Александровне не понравилось, что я нарядно одет.

- А как ты был одет?

- Пиджак синий, бабочка.

- Может, тебе показалось, что учителю что-то не понравилось?

- Мария Александровна сказала, что я вырядился, и делать этого не надо. Потом я принес справку в «неприятном виде»? И мы с папой пытались узнать, какой вид справки буде приятным.

-Узнали?

- Да. Справка должна быть в файле. А еще папа попросил посадить меня поближе, потому что издалека я плохо слышу. Мария Александровна сказала, что проблему решит. Но потом на первые парты меня пускали, только если кто-то из тех, кто сидит на первых двух партах, отсутствовал в школе. И чаще я сидел на последней парте. Я хочу учиться, но я же не виноват, что на последней парте ничего не слышу? Я все время думаю, что я сделал не так, почему ко мне так относятся? А недавно мои одноклассники весь день, до часа ночи, присылали мне видео и послания, в которых ругали моих родителей.

Что думают об этой ситуации родители? Думают, чем прогневали директора школы, может, тем, что ноутбук не подарили? Или тем, что не удается через ребенка давить на прессу?

Никто не спорит, что в гимназии, как и в других школах города и страны, работает много достойных учителей. И возможно, они объяснят своим коллегам, что каждый из них, в первую очередь, УЧИТЕЛЬ, а уже потом - биологии, обществознания или русского языка.

А директор образовательного учреждения не менеджер, поднатаскавшийся в деле гнобления учеников, а человек, который, как минимум, соблюдает все кодексы.

Рената БЕЛИЧ

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