Состоится ли празднование Дня Победы, и приедут ли в Обнинск родственники захороненных здесь воинов?

Об этом и многом другом мы поговорили с Николаем Капустиным, который неделю живет в условиях дачной самоизоляции.

Это была первая официальная нерабочая неделя, о введении которой распорядился президент Владимир ПУТИН. Продлится ли в нашей стране карантин, точно пока не известно. Хотя, надо полагать, что одной неделей самоизоляции нам вряд ли удастся обойтись, тем более, если учесть то факт, что соблюдают ее не все. Вспомните, сколько людей ринулись на шашлыки, обрадовавшись внеплановым «каникулам»! Нет, ребята, это не каникулы - не время отдыха на природе и хождения по гостям. Это самоизоляция - обязательная мера, которая может предотвратить распространение вируса.

Но надо отдать должное и тем ответственным гражданам, которые всю сложившуюся ситуацию воспринимают всерьез и с полной гражданской ответственностью выполняют указанные требования и рекомендации. В числе таких людей и председатель областного Совета ветеранов Николай КАПУСТИН, который уже более недели находится на самоизоляции-он уехал на дачу. На днях мы навестили изолированного от большого мира Николая Валентиновича. Поводов для разговора у нас было немало, а все меры профилактики строго были соблюдены.

САЛО ДА СИНИЧКИ

Николай Валентинович встретил нас по-домашнему тепло. Сопровождал его только соседский пес по кличке Рыжик, который, видимо, уже несколько устав от дефицита людей в этих краях, радостно тявкал, встречая гостей.

Уже больше недели председатель Совета ветеранов сидит на даче. Во-первых, как человек с правильной социальной и гражданской ответственностью, он следует всем распоряжениям, поступающим со стороны властей. Во-вторых, Капустин, не скрывая свой возраст, заявил, что в его 71 сейчас нужно обязательно побыть на самоизоляции.

При этом председатель Совета ветеранов признался, что скучать ему не приходится. Находясь за городом, он продолжает работать дистанционно, а также занимается хозяйскими делами - на даче-то их точно всегда хватает.

- Я продолжаю работать - вот мое рабочее место, - рассказывает Капустин, указывая на уютный уголок в кухне. - Я постоянно на телефоне, решаю какие-то текущие моменты. Кроме того, дел здесь тоже немало. Вот сейчас электрикой решил заняться.

Николай Валентинович объясняет, что соблюдать самоизоляцию по мере возможности должны все, особенно люди преклонного возраста. А молодежь Капустин призвал к волонтерству.

- Помогайте пенсионерам, одиноким старикам. Может, кому продуктов нужно принести. Вы не заболеете, так как вы молоды и у вас крепкий иммунитет, но поможете тем, кто нуждается в вашей помощи. Но про меры профилактики все равно, естественно, не забывайте, - говорит председатель Совета ветеранов.

Находясь на самоизоляции, Николай Валентинович следит за событиями и актуальными новостями, читая газеты, слушая радио. Периодически кормит птиц, прилетающих к нему на огород за традиционным угощением.

- Вы знали, что синицы едят сало? Это их любимое лакомство, - заявил Капустин, накалывая кусок сала на ветку дерева.

Кстати, этот продукт полезен и для человека. Николай Валентинович признался, что в качестве профилактических мер он ежедневно съедает три-четыре кусочка сала, а также в его рационе всегда есть мед и имбирь.

- Сало очень полезно для человеческого организма. Оно обладает множеством важных свойств и элементов. Например, ежедневное употребление этого продукта в небольшом количестве предотвращает образование бляшек в сосудах, - объясняет Капустин.

МУРАШКИ ПО КОЖЕ

Помимо пользы сала, в этот день мы поговорили с Николаем Валентиновичем и о куда более важных вещах. Не для кого не секрет, что в виду сложившейся эпидемиологической обстановки наша привычная жизнь перевернулась с ног на голову. Закрылись все «общепиты», организации культуры и досуга - закрыто все, за исключением учреждений жизнеобеспечения. Также отменены все массовые мероприятия и встречи.

Но что самое интересное - никто пока не знает, как надолго все это затянется. А ведь всех нас впереди ждало одно очень важное и большое событие - празднование 75-й годовщины Великой Победы. Многих волнует вопрос - неужели все мероприятия, посвященные 9 мая, будут отменены? Неужели в эту столь знаменательную историческую дату мы не увидим парадов, не встанем в строй Бессмертного полка и не поклонимся ветеранам, для большинства из которых, вероятно, это празднование Дня Победы станет последним - печально, но, увы, отрицать реальных фактов не стоит.

Обнинск активно готовился к этому событию, да и продолжает это делать. В прошлом году, например, была проведена реконструкция мемориального комплекса Вечный огонь, который после заново вспыхнул от частицы пламени, привезенной обнинской делегацией с Красной площади.

А в этом году было запланировано множество необычных мероприятий и проектов. К примеру, в Обнинск пригласили родственников тех воинов, которые покоятся в Братской могиле у Вечного огня. Представляете всю важность этого события? Сюда должны приехать люди с разных уголков страны, а может, и земного шара, чтобы возложить цветы и преклонить колени там, где свое последнее пристанище обрели их родные. Мурашки по коже... Например, родственница одного из захороненных на обнинской земле воинов собиралась приехать из Владивостока!

Работу над воплощением этой идеи (организовать встречу с родственниками захороненных в Обнинске воинов) уже давно ведут педагоги школы №3, в которой есть даже целый музей, посвященный этим солдатам. Там собраны все архивы, письма, их личные вещи и факты о них.

- Это уникальный музей. Он даже заявлен на участие во Всероссийском тематическом конкурсе, - рассказывает Капустин.

Также у Николая Валентиновича было (впрочем, и есть) множество планов по организации выездных мероприятий, посвященных празднованию Победы. Собирались обнинцы отправиться в деревню Кузьминичи Куйбышевского района, где состоится открытие шестиметрового памятника павшим воинам. Запланирована была и поездка в Ржев, где тоже должны открыть монумент в честь тех, кто участвовал во ржевской операции в период ВОВ.

А как планировали отпраздновать парад в Обнинске, столько идей у организаторов! Николай Валентинович даже попросил пока нас об этом не рассказывать, чтобы не сглазить - мол, вдруг не сбудется. Ну что ж, раз обещали - то молчим.

Но неужели всему этого не бывать? И мы не станем участниками и свидетелями столь значимого события, как празднование 75-летия Великой Победы? Достоверного ответа на этот вопрос пока нет ни у кого. Однако Капустин уверен, что празднику быть - только вот, когда именно, неизвестно.

- Состоится праздник или нет - решать будут сверху. Но есть версия, что празднование Дня Победы однозначно будет, но вполне возможно, что не 9 мая. Существует вероятность, что это случится 24 июня - в этот день прошел первый парад на Красной площади, - говорит председатель Совета ветеранов.

Одно можем сказать точно, что в честь дня Великой Победы на обнинской метеовышке снова взовьется флаг. Это произойдет уже в шестой раз 30 апреля - в этот день в 1945 году советские воины подняли знамя на Рейхстагом...

Дарья ГУМЕРОВА

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