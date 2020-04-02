Герои нашего времени

Впервые я пишу текст этой рубрики, понимая, что теперь главная задача сейчас - вдохновить, поддержать, зарядить верой и надеждой наших читателей.

Темы сегодня выбирать не приходится, все они об одном - о том, как на нашу планету напал короновирус и как мы с ним боремся.

Самая лучшая тактика в этой эпидемиологической войне - самоизоляция, призванная сократить количество заболевших за счет отсутствия контактов между людьми и возможности передать вирус.

Калужане приняли участие в добром флешмобе #ЛучшеДома40. Они публиковали посты в социальных сетях и рассказывали в своих коротких видеороликах, чем заняты дома, и поддерживали друг друга.

Но есть множество служб (магазины, аптеки, транспорт), которые не могут приостановить свою работу, и как бы хорошо ни было дома, они продолжают трудиться. Такие специалисты со своих рабочих мест призывали нас всех оставаться дома, пока они отдают свой долг стране.

Но самые настоящие герои сейчас - это, конечно, врачи. Каждый день - на передовой. Причем их передовая началась гораздо раньше, чем мы почувствовали её, и ужесточалась с каждым днём.

Наша Клиническая Больница № 8 абсолютно готова "принять удар", но, если мы все останемся дома, дай Бог, "удара" не случится.

Ежедневная слаженная работа нашего медперсонала вызывает восхищение. Самопожертвование, готовность круглосуточно спасать жизни, понимание, что в этой войне главное оружие - сознательность, ответственность и умение поступиться своими интересами ради других: вот главные качества наших "солдат в белых халатах" в борьбе за мир, свободный от страха заразиться.

Особую гордость вызывает тот факт, что ФМБА не просто участвует в войне с вирусом, но и "подносит патроны".

Руководитель агентства Вероника СКВОРЦОВА доложила о разработке нашим ФМБА препарата от коронавируса, который называется «Мефлохин». Вероника Игоревна рассказала, что препарат (если все подтвердится) сможет не только лечить, но и оказывать профилактическое воздействие на организм.

В настоящий момент проводятся подробные исследования долгожданной разработки, которая без преувеличения может спасти мир, и для клинических исследований образцы будут отправлены в больницу в Коммунарку.

Кстати, о ней.

Символом всех героических врачей сейчас является Денис ПРОЦЕНКО, главный врач больницы в Коммунарке, которая приняла на себя основной удар в Москве. Каждый день он на работе, спасает жизни и успевает даже дать небольшой отчет по статистике о заболевших в соцсетях. Потому что так же, как вирус, людей пугает неизвестность, а такие "вести с фронта" дают ясность.

Когда у Дениса обнаружили коронавирус, он самоизолировался, но работать не перестал. Такое впечатление, что кредо Дениса - «Подвиг каждый день».

Бесконечное восхищение в его лице всеми врачами России и мира.

Скромно хочу напомнить о своей команде. Журналисты также продолжают трудиться в это непростое время, потому что информация - тоже оружие. Если читать недостоверные источники, сеющие панические настроения и фейки, то можно заразить психику тревожными расстройствами, не дожидаясь вируса.

Газета «Вы и Мы» в это непростое время стоит на страже достоверности.

Только первоисточники. Только факты.

Только честность.

Сейчас набирает популярность флешмоб, когда каждые восемь вечера самоизолированные люди выходят на свои балконы - и аплодируют. Тем, кто работает, тем, кто лечит, тем, кто болеет и выздоравливает.

Аплодисменты поддержки и веры: «Друзья, держитесь! Друзья, мы справимся!!!»

Я тоже аплодирую стоя всем героям нашего времени!

Читайте лучших.

Оставайтесь дома.

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