«Дела у нас откровенно плохи!» Грозит ли финансовый крах ресторанному бизнесу?

Начиная с прошлых выходных, в первом наукограде начали закрываться рестораны, кафе, столовые - в общем, все, что можно отнести к организациям общественного питания. С одной стороны, это меры вынужденные и верные, а с другой - губительные для представителей ресторанного бизнеса.

Как рассказал вице-мэр по экономике Геннадий Ананьев, на сегодняшний день в Обнинске закрыты все точки общественного питания. По крайней мере, должны (!) быть закрыты в соответствии с вышедшим региональным постановлением.

- Мы стараемся проводить мониторинг регулярно. Но поскольку часть сотрудников администрации также находится на «удаленке», проводить проверки сложно. Мы просим жителей сообщать нам о фактах нарушения - для этого можно позвонить в управление потребительского рынка, либо оставлять свои сообщения в социальных сетях - мы их постоянно мониторим, и такой способ взаимодействия весьма эффективен, - комментирует вице-мэр.

Ананьев еще раз подчеркнул, что к организациям общественного питания, которые должны временно приостановить свою деятельность, относятся не только рестораны, кафе и столовые, но и все точки, оказывающие соответствующие услуги - вплоть до кофеен и магазинчиков по продаже выпечки, шаурмы и прочего фастфуда. Заведениям разрешено лишь работать на доставку.

Всем заведениям даже запретили «оконный» формат работы. Но в городе есть пункты общественного питания, которые отказываются соблюдать данные требования. К примеру, торговать гамбургерами и прочим «американским» фастфудом продолжает обнинский «Макдоналдс». Продажи ведутся через окно. Выходит, этому заведению закон не писан?

- Такой факт действительно есть. В «Макдоналдсе» считают, что это и есть принцип доставки. Мы уже направили соответствующее обращение в областное Министерство конкурентной политики, поскольку считаем, что доставка продуктов питания осуществляется все-таки иным путем, - комментирует Ананьев.

При этом Геннадий Евгеньевич отметил, что у ситуации с закрытием «общепитов» есть две стороны.

- С одной стороны, эти меры направлены на борьбу с распространением коронавируса, и это правильно. Но с другой - для многих представителей ресторанного бизнеса - это крах. Для кого-то - это единственный способ дохода, которого они лишились. Людям нужно кормить свои семьи. Понятно, что у некоторых, возможно, есть некая подушка безопасности, но она ведь не вечная. Поэтому сейчас мы пытаемся рассмотреть этот вопрос, точнее, этим уже занимаются областные власти. Нужно найти какие-то меры поддержки - послабление налогов или еще что-то. Этот вопрос сейчас прорабатывается, - говорит Ананьев.

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- Мы не дети богатых родителей и бизнес открывали на кредиты. Эти кредиты платить нечем, банки каникулы дают с огромным скрипом. Аренду платить все еще надо - ведь никто не объявлял ЧС. Все остальные расходы урезали, как могли. Но главный расход - сырье. Запасы портятся, на новое нет денег. В общем, тяжело.

Зарплаты мы платим, не можем бросить работников в такой ситуации. Кроме того, ввели бесплатные обеды для всех сотрудников, и для тех, кто на выходном. Им разрешается даже взять порцию домой для близких. Пытаемся помочь им оформить каникулы на кредиты и оплату аренды жилья.

Закрылись мы, как только губернатор подписал постановление. Сначала никто не понимал, как работать, можно ли работать через окно. Вся Москва так работает, «Макдональдс» работает, а нам в администрации сказали «так нельзя». Мы подчинились. Сейчас работаем на доставку. Кофе доставляем к машине или ближайшему дому, а принимаем заказ через домофон, установленный возле кафе.

Есть ли вероятность, что мы больше не откроемся? Конечно. Но я верю, что мы через это пройдем. Все

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