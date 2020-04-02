Детский сад на Пирогова, 12 ждет своих воспитанников

Детей наукограда будут обучать в духе инноваций.

Такого темпа строительства, как за последние пару лет, Обнинск, пожалуй, еще не видел никогда. У нас появляются не только новые микрорайоны, но еще и современные школы и детские сады. Причем, темпы строительства действительно поражают.

Вы помните, что еще совсем недавно представляло из себя здание, расположенное по адресу Пирогова, 12? И что мы видим сегодня - там красуется красивая современная постройка. Это детский сад, который уже готов распахнуть свои двери для малышей, но пока не может этого сделать в виду очевидных обстоятельств, связанных с пандемией.

Но журналисты продолжают работать. И на этой неделе мы посетили детский сад в рамках организованной экскурсии.

СООТНОШЕНИЕ СКОРОСТИ И КАЧЕСТВА

Еще несколько лет назад в стране стояла острая проблема - дефицит мест в дошкольных учреждениях. Чтобы отдать своего ребенка в детский сад, родителям приходилось вставать в очередь чуть ли не с самого первого дня его рождения. В этой связи президентом России Владимиром ПУТИНЫМ была поставлена четкая задача - ликвидировать очереди и обеспечить местами в детских садах всех детей в возрасте до трех лет. В послании Федеральному собранию глава государства приказал создать за три года по всей стране 270 тысяч мест.

И, надо сказать, в Обнинске эта задача реализуется весьма успешно. - Перед нами поставлена четкая задача - обеспечить всех детей ясельного возраста местами в дошкольных учреждениях до 2021 года, и мы это сделаем. Сейчас реализуется сразу несколько проектов благодаря участию в национальной программе, - говорит начальник Управления общего образования по городу Обнинску Татьяна ВОЛНИСТОВА.

В настоящее время в Обнинске функционируют 23 дошкольных учреждения, причем некоторые из них базируются в нескольких корпусах. Местами в детских садах обеспечены все дети, достигшие трехлетнего возраста.

Между тем, в Обнинске предпринимаются меры по обеспечению местами в детских садах детей, не достигших трехлетнего возраста. В настоящее время своих воспитанников ждет детский сад на Пирогова, 12. Это учреждение стало частью уже действующего сада «Солнечный», заведующая которыми Елена РАЗЖИВИНА провела для нас сегодня специальную экскурсию.

Новый детский сад рассчитан на 140 мест, 40 из которых предназначены для детей ясельного возраста. Всего здесь будет работать семь групп. В настоящее время сад полностью оборудован и укомплектован всей необходимой мебелью, игрушками, техникой и прочим. Штат также сформирован. Более того, направления на посещения данного учреждения получили уже более 90 будущих воспитанников.

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОБУЧЕНИЯ

Этот детский сад отвечает всем современным требованиям, и работать будет по самым инновационным методикам. К примеру, каждая группа оснащена специализированными интерактивными досками, есть они даже в спортивном и актовом залах. Интерактивным оборудованием оснащен и кабинет психолога. Здесь, например, необычный песочный световой стол, работая на котором дети смогут создавать самые разные композиции - такие занятия отлично влияют на развитие детей и формирование здорового психического состояния.

Пищеблок нового детского сада - это вообще мечта повара. Здесь есть все необходимое современное оборудование, с помощью которого можно готовить вкусно, полезно и с комфортом.

Также в детском саду предусмотрены пандусы и лифт для маломобильных лиц.

На самом входе в здания детского сада есть охранный пункт, который также оснащен всем необходимым оборудованием, позволяющим следить за безопасностью детей и сотрудников учреждения. Причем, каждая группа имеет свой вход, оснащенный видеодомофоном.

Иными словами, этот детский сад отвечает всем самым современным и инновационным требованиям. Стоит отметить, что новый детский сад уже успел получить свой первый отзыв. Врио Губернатора Калужской области Владислав Шапша посетил учреждение на прошлой неделе и оставил в книге предложений теплые слова напутствия.

Аналогичное дошкольное учреждение построят по соседству - на Пирогова, 14. Его также смогут посещать 140 детей наукограда. В следующем году начнется строительство дошкольного учреждения в Солнечной долине, рассчитанного на 1450 мест. В 2020-2021 годах будет вестись строительство детского сада в микрорайоне «Заовражье» - туда пойдут 220 малышей.

- Решается вопрос о строительстве еще одного объекта дошкольного образования - рядом с шестнадцатой школой. Изначально там планировалась школа, но потом мы поняли, что площадь для нее мала. А вот для детского сада данная территория подходит идеально. Проект уже готов. Учреждение будет рассчитано на 300 мест.

Напомним, что строительство всех вышеперечисленных детских садов в Обнинске осуществляется за счет федерального финансирования благодаря участию в национальном проекте «Демография».

Дарья ГУМЕРОВА

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