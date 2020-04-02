Собственник хотел продать помещение, а в итоге потерял деньги

Уж сколько раз твердили миру, что перед подписанием любые договоры необходимо внимательно изучать. Однако, так уж устроен менталитет нашего человека, что он сначала ставит подпись на документе, а потом хватается за голову. Такие истории очень поучительны, и мы уже не в первый раз рассказываем о них на страницах нашей газеты.

СДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ»

Житель Обнинска решил продать принадлежащее ему помещение в одной из многоэтажек на проспекте Ленина. И мужчина обратился в разрекламированное городское агентство недвижимости, где ему за 60 тысяч рублей пообещали целый комплект услуг: в том числе, поиск покупателя, составление договора купли-продажи, а также помощь в оформлении последующих документов. Как нам пояснила юрист Олеся АНТОНОВА, речь шла о сопровождении сделки под ключ. Клиенту обещанное на словах очень понравилось, и он с легкостью подписал договор.

А дальше агентство разместило на бесплатных сайтах объявления о продаже данного объекта. Нашелся и покупатель, который позвонил риэлторам. И тут, как рассказывает юрист, началось интересное. Представители фирмы-посредника составили договор купли-продажи объекта и предъявили его обеим сторонам. Но и продавец, и покупатель, не будучи профессионалами в таких вопросах, сразу поняли, что в этом документе что-то не так.

- Имели место ошибки в кадастровых номерах, было указано возникновение обременения, хотя стороны продавали объект без ипотеки. Встречались и другие непонятные моменты, - отметила юрист.

Обе стороны - и продавец, и покупатель - потребовали исправить договор, хотя напрямую агентство не давало им возможности общаться. Как потом выяснилось, и покупателю эти риэлторы умудрились навязать свои правила игры.

И вместо того, чтобы внести изменения в договор, который, как известно, является серьезным документом, подлежащим регистрации в Росреестре, клиентам попросту стали морочить голову. Продавцу говорили, что на такой версии документа настаивает покупатель, а покупателю - что этого хочет продавец. В итоге, обе стороны вынуждены были обратиться к юристам, за услуги которых пришлось заплатить.

ЗАМОРОЧКИ С ДОГОВОРОМ

Таким образом, клиентам этих риэлторов пришлось понести дополнительные финансовые затраты. Но, как оказалось, не напрасно. Независимые специалисты и продавцам, и покупателям указали на ошибки в договоре. Замечаний оказалось немало, и все они были существенные. Юристы организовали совместную встречу сторон, и в ее ходе выяснилось, что ранее ни покупатель, ни продавец не собирались заключать этот самый договор, навязанный им риэлторами.

Но ошибки выявили, и, когда возникла необходимость их исправить, сотрудники агентства недвижимости стали делать вид, что их это не касается. В итоге, в процесс включились опять же сами клиенты, которым снова пришлось просить помощи у юристов. Разумеется, опять не бесплатно.

Лишь после долгих переговоров риэлторы стали вносить исправления в текст договора. Но покупатель его подписывать отказался. Передумал. И его, конечно же, можно понять. После стольких перипетий люди просто побоялись заключать эту сделку.

А с продавца, между тем, потребовали деньги за услуги в полном объеме. Дескать, покупателя мы нашли, а это и было нашей работой. С чем клиенты, конечно же, не согласны. Они совершенно справедливо считают, что обещаная услуга была оказана некачественно и готовы оплатить лишь какую-то ее часть.

Сейчас обе стороны готовятся к судебному процессу. И это опять выльется в дополнительные расходы для желающего продать недвижимость. Казалось бы, собственник хотел совершить не столь хитрую сделку и получить с нее полагающиеся ему деньги. А теперь получается, что он и помещение не продал, и финансовые затраты понес.

Стоит ли после этого верить красивой рекламе? В Обнинске немало агентств недвижимости с большим опытом работы, и о любом из них могут рассказать реальные люди, которые когда-то обращались туда за помощью. Это сегодня гораздо надежнее.

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Общество»