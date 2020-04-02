Когда звонят коллекторы

Судебные приставы разъясняют гражданам их права.

На этой неделе стало известно о том, что Госдума приняла закон о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса граждан и индивидуальных предпринимателей - представителей малого и среднего бизнеса.

У КОЛЛЕКТОРОВ ПРАВА ОГРАНИЧЕНЫ

Новость для большинства наших граждан очень хорошая и долгожданная. В течение этих каникул не должны начисляться штрафы и пени, нельзя требовать досрочных выплат, не допускается обращение взыскания на предмет залога или ипотеки, обращение с требованием к поручителю. В свою очередь, заемщик имеет право досрочно погасить кредит.

Однако даже сейчас, когда почти вся страна находится на карантине и всех граждан призывают оставаться дома, представители банков и коллекторских агентств продолжают звонить гражданам по поводу просроченных платежей по кредитам. Людям угрожают штрафами и испорченной кредитной историей. Звонят, в том числе, и на работу должников, выходят на связь с их руководством, что по закону делать не имеют права.

А между тем, Федеральная служба судебных приставов уже три года наделена полномочиями по контролю деятельности коллекторских агентств. Как проинформировали в пресс-службе Управления данного ведомства по Калужской области, в 2019 году, по поступившим обращениям граждан, коллекторские агентства и микрофинансовые организации были привлечены к административной ответственности 45 раз. Приставы информируют о том, что коллекторы не имеют права публиковать информацию о должнике в социальных сетях, звонить на рабочие номера телефонов, приходить на работу и общаться с родственниками и коллегами должника. По закону, напоминать о возвращении долга коллектор имеет право не более одного раза в день: с 8 утра до 22 часов, и не чаще двух раз в неделю.

Кроме того, запрещены любые физические действия в отношении должников, угрозы, в том числе через Интернет. Нельзя для взаимодействия с неплательщиком привлекать одновременно больше одного коллектора, скрывать телефонный номер, а также звонить с неизвестных номеров. Перед началом каждого контакта с должником коллектор обязан представиться и сообщить название своего агентства. Кроме того, у должника есть право обратиться с нотариально заверенным уведомлением об отказе от общения с этими представителями. И если подобные действия выходят за допустимые рамки, то они являются нарушением законодательства и предполагают административную ответственность по статье 14.57 КоАП РФ.

НЕКОТОРЫХ УЖЕ ОШТРАФОВАЛИ

Сообщить о противоправных действиях коллекторов, будь то звонки в неустановленное законом время, смс-сообщения агрессивного характера, порча имущества и так далее, можно в УФССП России по Калужской области. Гражданам следует зафиксировать правонарушение посредством видео- или аудиозаписи, фотографий текстовых сообщений, детализации телефонных разговоров или другим доступным способом. Приставы рекомендуют им указать дату и время совершения противоправных действий со стороны нарушителей и сообщить о данных фактах им. А обратиться в службу судебных приставов можно посредством письма на бумажном носителе и через интернет-приемную на официальном сайте Управления: r40.fssprus.ru.

Что же касается жалоб на коллекторов со стороны жителей Обнинска, то, как рассказывают судебные приставы наукограда, в основном, это нарушения, заключающиеся в превышении допустимого количества звонков или смс-сообщений, а также ранние звонки должникам. В 2019 году такие нарушители получили различные штрафы - от 20 до 200 тысяч рублей.

СВОИ ПРАВА НУЖНО ЗНАТЬ

Но жители Обнинска жалуются и на действия самих банков. В частности, наша читательница Ольга рассказала, что из отдела взыскания одной кредитной организации, клиентом которой она является, ей начинают звонить еще за два-три дня до установленной графиком даты платежа.

- Не понимаю, зачем они это делают, ведь я всегда оплачиваю кредит без задержек. С моей стороны нарушений ни разу не было, а они все равно звонят и напоминают по нескольку раз, отвлекая меня от работы. Это очень сильно нервирует, - возмущается девушка.

А жительница Жуковского района Оксана рассказала, что однажды имела неосторожность взять небольшой кредит в одной обнинской микрофинансовой организации.

- Оплатила я его вовремя, хотя проценты просто сумасшедшие. Но мало того, что деньги потеряла, так они мне теперь регулярно названивают и предлагают взять у них кредит снова. Что-либо объяснять бесполезно. Каждый раз звонит новая сотрудница и говорит, что мой номер зафиксирован у них в телефонной базе, - жалуется Оксана.

В любом случае- предлагают ли вам слишком навязчиво кредит, либо угрожают в связи с задержкой возврата долга, нужно знать и отстаивать свои права.

Инна ЕМЕЛИНА

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