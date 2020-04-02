«Преклоняемся перед вашим делом!»

Родители школьников сначала раскритиковали, но после оценили старания учителей в освоении системы дистанционного обучения.

С понедельника школьники наукограда приступили к занятиям в дистанционном формате. В Управлении общего образования признают, что эта система для Обнинска, да как, впрочем, и для всей Калужской области нова, а потому еще далека от совершенства. Мы пообщались с начальником профильного ведомства Татьяной ВОЛНИСТОВОЙ, чтобы узнать, как прошли первые уроки для обнинских учеников, и все ли смогли вернуться за виртуальные парты.



Для реализации дистанционного обучения обнинские школы используют, преимущественно, следующие интернет-платформы: РЭШ (Российская электронная школа), «Учи.ру» и Zoome. Уроки в режиме «онлайн», а именно в виде прямой трансляции, сегодня проводятся преимущественно для учащихся 9 и 11 классов, так как именно для этой категории школьников предстоят серьезные испытания - впереди их ждет итоговая аттестация, а это значит, что времени на раскачку и отдых у них явно нет. Государственные экзамены отменять не станут, однако сроки их проведения будут перенесены. К учебному процессу в удаленном режиме, как рассказала Татьяна Волнистова, уже подключились 90% учащихся старших классов.

- Хочу отметить, что к видеоурокам подключились и некоторые классы среднего звена. Их, конечно, немного, но они есть, - комментирует Татьяна Валерьевна. - Я, кстати, хотела бы выразить благодарность компании «Макснет системы», которая решила оказать нам поддержку по внедрению в школах Обнинска дополнительного канала - причем, его подключение будет бесплатным, а тариф на обслуживание предоставлен по льготной стоимости. Это поможет нам усовершенствовать систему дистанционного образования в школах Обнинска.

В целом, занятия в обнинских школах проводятся в разных форматах, в том числе ученикам дают задание на изучение определенной темы, после чего учащиеся должны их выполнить. Некоторые изучают уроки в записи. Иными словами, школы пытаются испробовать различные способы взаимодействия с учащимися.

Волнистова не стала скрывать, что в освоении нового формата сегодня действительно есть трудности, в том числе и технического характера. К примеру, работа портала «Сетевой город», на которой «завязаны» электронные дневники и журналы, временно прекратит работу (с 3 по 5 апреля) ввиду проводимых мероприятий по отладке системы. Такая необходимость возникла из-за резко упавшей большой нагрузки на портал, с которой сегодня он пока едва справляется.

- Были жалобы и от родителей. Их было много, и все они носили разный характер. Многие сетовали на большой объем заданий, потому как теперь, сидя на карантине, родителям приходится подолгу сидеть с детьми за уроками. Многие даже вообще говорили о том, что лучше бы дали детям отдохнуть. Но этот «голос» постепенно стихает. Тем не менее, мы дали рекомендации директорам пока снизить объемы по заданиям и увеличивать их постепенно, - комментирует Татьяна Валерьевна. - Постепенно и количество жалоб снижается. Причем, родители пересматривают свои позиции. Например, я знаю, что есть люди, которые объединились в родительские группы и начали сами генерировать идеи, касающиеся дистанционного формата обучения, и передают их школам. За что мы очень благодарны, такое взаимодействие нам нравится.

А в 16-ю школу, как рассказала Волнистова, на этой неделе родительский коллектив вовсе прислал благодарственное письмо: «Мы преклоняемся перед вашим делом. Спасибо. Мы оценили» - таково краткое содержание этого послания.

Так или иначе, в управлении образования надеются, что справиться с дистанционной формой обучения школам наукограда удастся, и все школьники достойно закончат этот учебный год.

К слову

УРОВЕНЬ ПОСЕЩАЕМОСТИ В ДЕТСКИХ САДАХ ПОСТЕПЕННО СВОДИТСЯ НА «НЕТ»



Если школы наукограда ушли на карантин еще 17 марта, то детские сады продолжают работать, правда, в дежурном режиме.

На сегодняшний день в Обнинске работают 22 группы в дошкольных учреждениях (всего садов 23). Они открыты для тех детей, которых не с кем оставить дома.

- Это преимущественно дети сотрудников предприятий жизнеобеспечения и медработников, - комментирует начальник Управления общего образования Татьяна Волнистова.

Посещаемость в группах на сегодняшний день более чем низкая - в среднем, в каждой из них находится не более 4 человек. Есть группы и с одним воспитанником. Но даже для одного дошкольника учреждение работает в штатном режиме.

- Все дети так же, как и всегда, проходят медицинский осмотр, с ними так же проводят занятия, для них разрабатывается меню и так далее. Сады работают в обычном режиме.

Примечательно, что по состоянию на начало недели, детские сады посещали 66 человек из 7200 зарегистрированных! Ближе к концу текущего периода эта цифра начала снижаться. Так, во вторник в дошкольных учреждениях значилось 55 воспитанников, а в среду - 37.

- На самом деле, мы готовились к большей посещаемости. Видимо, родители все-таки находят варианты, чтобы оставить своих детей дома, - говорит Татьяна Волнистова.

Дарья ГУМЕРОВА

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