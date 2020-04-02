02.04.2020

Жители сельской местности могут спать спокойно: врачи к ним приедут!



Как известно, из-за угрозы распространения коронавируса во всех клиниках временно приостановлены плановая госпитализация и диспансеризация населения, профилактические осмотры взрослых и детей, плановые флюорография и маммография, прививки, а также выезд передвижного флюорографа. Руководство больниц, как частных, так и государственных, рекомендует жителям, по возможности, временно отложить посещения врачей поликлиник и обращаться к ним только в экстренных случаях. А если человек заподозрит у себя симптомы опасной инфекции, ему не следует никуда ходить. Врача нужно вызвать на дом.  

 

ПРОБЛЕМУ РЕШИЛИ

Однако после этого сообщения к нам обратились жители Малоярославецкого района, которые рассказали, что врачи к ним на село по вызовам раньше не приезжали никогда.

- Если проблема со здоровьем серьезная, то мы звонили в скорую. А терапевты или педиатры к нам в принципе не ездили. Разве что фельдшер из соседнего села мог приехать по вызову, - рассказала жительница деревни Локонское Надежда.  

Мы решили проверить, удастся ли их вызвать теперь. Сразу отметим, что первая попытка это сделать, которую мы осуществили еще в самом начале карантинных мероприятий, оказалась неудачной. Специалисты, ответившие нам по указанным номерам телефонов горячей линии Единой регистратуры Калужской области (*040 и  8-800-450-30-03), поначалу были несколько растеряны. Но сейчас уже все по-другому. Диспетчер уверенно дает всю необходимую информацию, задает вопросы, предупреждает об ответственности в случае предоставления ложных данных о посещении зарубежных стран и просит оставаться дома и соблюдать меры предосторожности.

Объясняем, что чувствуем себя хорошо, за границей в последнее время не были, а звоним, чтобы удостовериться, что врач в сельскую местность приедет.

- Конечно, приедет. Диктуйте адрес, - говорит сотрудник колл-центра.

Мы вежливо извиняемся и прощаемся. Приятно осознавать, что за такой короткий срок эту проблему в Малоярославецком районе решили.

 

  У ЖИТЕЛЕЙ МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА ОПАСНЫЙ ДИАГНОЗ НЕ ПОДТВЕРДИЛСЯ

Главный врач Малоярославецкой Центральной районной больницы Михаил БРУК рассказал, что жители района, почувствовавшие себя плохо и заподозрившие у себя опасную инфекцию,  ежедневно звонят в клинику или на телефоны горячей линии. Со слов Михаила Александровича, по таким вызовам каждый день выезжает по 7-8 машин с бригадами скорой помощи и участковыми терапевтами. И, к счастью, пока ни одно из опасений граждан не подтвердилось. Все проведенные тесты оказались отрицательными.

Михаил Александрович пояснил, что если человек обнаружил у себя симптомы коронавируса и позвонил в Единую справочную службу, к нему через некоторое время приедет медработник и возьмет пациента под наблюдение. Будет проведен целый комплекс мероприятий. При необходимости проведут и тест на коронавирус. 

Обращаться по указанным номерам необходимо и в случае, если человек вернулся из зарубежной поездки. Только в этой ситуации пациент обязан еще в течение 14 дней находиться на самоизоляции: никуда не выходить и общаться со всеми только по телефону.

На сегодняшний день у врачей и фельдшеров Малоярславецкой ЦРБ работы значительно прибавилось. Плановая госпитализация отменена, плановый прием ограничен, но вместо этого медики задействованы в другом направлении деятельности: они осматривают больных на дому. И то, что было недоступным раньше, теперь стало реальностью.    

 Инна ЕМЕЛИНА   

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