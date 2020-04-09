В Обнинске больше не будет вонять?

Сотрудники «Водоканала» продемонстрировали депутатам и журналистам работу нового оборудования.

На этой неделе сотрудники МП «Водоканал» провели экскурсию по своему предприятию для депутатов и представителей СМИ. Поводом стал запуск в эксплуатацию новых воздуходувных станций - прежние вышли из строя, что и стало причиной распространения в Обнинске жуткой вони.

Запуск нового оборудования должен исправить ситуацию, а представители «Водоканала» решили показать новые станции и рассказать, как проходила работа. Правда, удивительно в этой истории то, что на встречу с журналистами и парламентариями сам руководитель предприятия Иван ПАСТУХОВ не явился. «Отдуваться» пришлось даже не главному инженеру, а его заму.

Обнинские очистные сооружения были построены еще на заре 50-х. В 1976 году была произведена масштабная реконструкция, а не так давно был построен новый комплекс. Однако уже минувшей весной новые конструкции потерпели некоторого рода фиаско - из строя вышло оборудование на новой линии, из-за чего пришлось загрузить старую линию. А та попросту не справилась с объемом работы.

В мае 2019-го Обнинск накрыло куполом зловония. Причину давно никто не скрывает - источником дурного запаха являются очистные сооружения.

Эта проблема в последнее время стала одной из самых обсуждаемых в нашем городе, на второй план она ушла только после начала пандемии.

Если отбросить все сложные технические объяснения, то скажем просто - из строя вышли сразу четыре воздуходувные станции из шести, имеющихся на предприятии, что привело к срочной необходимости перераспределения нагрузки на старую линию. Причем, возросла она с 30 до 70%.

Есть версия, что на обнинском МП «Водоканал» выгружают сырой осадок канализационного стока через аэробный стабилизатор в цех механического обезвоживания. Площадь этой поверхности составляет около одной тысячи квадратных метров. Весь этот осадок затем смешивается с избыточным активным илом и с водой, а затем продувается сжатым воздухом. После чего он находится какое-то время в аэробном стабилизаторе, и потом данная смесь подается на обезвоживание по трубопроводам. А когда сырой осадок выгружается из первичных отстойников в аэробный стабилизатор, происходит большое количество выделения газов, которые и создают жуткий запах.

Сотрудники «Водоканала» все это время пытались решить проблему. Недавно были введены в эксплуатацию три новые воздуходувки. Четвертая станция также готова к эксплуатации, но произвести ее запуск пока невозможно из-за отсутствия специалистов, а точнее, ввиду их пребывания на самоизоляции.

Уровень фекальных ароматов снизился. Но, правда, не совсем. К примеру, депутат Городского Собрания Юрий ФРАЙ уверяет, что еще буквально пару недель назад старая часть города Обнинска утопала в тошнотворных запахах, а та самая роза ветров, на которую ссылаются сотрудники «Водоканала», в данном случае не что иное, как фантастика.

- У нас ветер в городе не может дуть в одну сторону. Я давно живу в Обнинске, и у меня много друзей в Старом городе, у кого-то есть дачи на Кончаловке, и все они подтвердят, что никогда такого не было. Ну не может город быть построен так, что страдает локально только одна его часть. Поэтому, когда эта проблема только возникла и поднималась на заседании Горсобрания, а я услышал про розу ветров как одну из главных причин распространения запаха, то сразу понял, что это несерьезный разговор, - комментирует Юрий Владимирович.

Что примечательно, новый комплекс линий очистных сооружений был запущен в 2016 году. Выходит, что агрегаты вышли из строя всего через три года?

- Загубить за три года четыре воздуходувки - это, конечно, серьезно, это финансовое преступление. И неважно, чей это бюджет, хотелось бы, чтобы этого не повторилось, - говорит Фрай.

Безусловно, нельзя не отметить, что уровень запаха в городе существенно снизился. Но зловоние не исчезло совсем. И когда именно это произойдет, пока точного ответа сотрудники «Водоканала» не дают.

Дарья ГУМЕРОВА

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