Снесут или не снесут?

Жители микрорайона «Мирный» платят за капремонт своих старых домов.

Не так давно мы писали о том, что жители микрорайона «Мирный» никак не могут дождаться переселения из своих старых «брусчаток» в новые дома, строительство которых застопорилось из-за того, что обанкротилась компания-подрядчик. Но, как выяснилось, проблема не только в том, что люди вынуждены проживать в некомфортных условиях. Оказывается, они и за капитальный ремонт платят.

КРЫШИ ТЕКУТ, ТРУБЫ ГНИЮТ, А ДЕНЕЖКИ УПЛЫВАЮТ

Напомним, что в «Мирном» всего 11 брусчатых домов. Аварийными они не признаны, но их планируют снести уже много лет. Именно с этой целью на улице Кутузова планировалось возвести шесть двадцатиэтажных жилых зданий. Об этом нас проинформировала начальник Управления архитектуры и градостроительства города Ольга ЛАПИНА. Однако, построили пока что один, в который переселили небольшую часть жителей микрорайона «Мирный».

При этом, как рассказывают жители, у нас самый высокий в городе тариф за ремонт и содержание жилья - 30 рублей за квадратный метр. А состояние этих жилых построек плачевное: где-то протекают крыши, где-то напрочь прогнили трубы. Понятно, что домам нужен капремонт. Но делать его не торопятся по понятной причине: а вдруг вскоре удастся решить вопрос с новым подрядчиком, возобновится строительство высоток, а эти неказистые домики и вовсе придется сносить. Но в то же время и оплату за капремонт с жильцов не снимают. Как они рассказывают, их просто задвинули в самый конец очереди. Дескать, переселят вас - хорошо, а не переселят, тогда через энное количество лет ремонт и получите. Вот только вопрос: а если все-таки переселят, деньги людям вернут?

НЕИЗРАСХОДОВАННЫЕ СРЕДСТВА ОБЕЩАЮТ ВЕРНУТЬ

Печально и то, что в администрации города так и не смогли сказать, когда же этот аукцион будет объявлен?

А недавно жительница одного из домов по улице Чехова рассказала нам, что лет 20 тому назад чиновники убедили ее приватизировать свою квартиру в старом доме. Иначе, как она вспоминает, пообещали, что жилье она сможет получить только во вторичном жилом фонде. А потом выяснилось, что в первый двадцатиэтажный дом переселили как раз-таки тех, у кого квартиры были муниципальными, а не наоборот. К тому же позже ей еще и за капремонт пришлось платить.

Мы попросили прокомментировать ситуацию пресс-секретаря Фонда капремонта Калужской области Нину БОРИСОВУ. С ее слов, взносы за капитальный ремонт общего имущества оплачивают все собственники помещений, если их многоквартирный дом включен в одноименную региональную программу. Утверждает и актуализирует этот документ (включает и исключает дома из программы, вносит иные изменения) правительство региона. Ответственными за данные вопросы являются Министерство строительства и ЖКХ Калужской области, а также органы местного самоуправления.

- По действующему, в том числе региональному, законодательству в программу не включаются аварийные многоэтажки и дома с количеством квартир менее пяти. Если жилая постройка признается аварийной, ее исключают из программы и собственники помещений прекращают уплату взносов. Об этом они информируются и , через получаемые квитанции. А до тех пор, пока дом не признан таковым, собственники продолжают уплату взносов, - пояснила Нина Митрофановна.

И вот что самое главное: в дальнейшем, опять же по информации Нины Борисовой, при признании дома аварийным, собранные жильцами за капремонт средства используются для его сноса. Но если после этого какие-то средства останутся неизрасходованными, то их вернут собственникам.

Теперь остается ждать, когда будет объявлен аукцион, когда начнется строительство новых высоток и когда старые дома в «Мирном» признают аварийными. Пожилые жители данного микрорайона надеются, что успеют застать это счастливое время.

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «Проблема»