09.04.2020

Маршрутки под контролем



В связи с карантином в нашем регионе и, в частности, в Обнинске произошли изменения и в работе общественного транспорта. К примеру, в Малоярославецком районе сократили число автобусных рейсов в сельскую местность. А о том, как сейчас функционируют маршруты в наукограде, мы попросили рассказать начальника Управления потребительского рынка, транспорта и связи городской администрации Анну ЕРЕМИНУ. 

 

ИЗМЕНИЛСЯ ТОЛЬКО ИНТЕРВАЛ ДВИЖЕНИЯ

В Обнинске в настоящее время работают все маршруты, сокращать их количество не стали. Но, как сказала Анна Валерьевна, у пассажироперевозчиков сейчас тяжелый период.

- С одной стороны, их деятельность не ограничена, а с другой, - пассажиропоток уменьшился в разы, - отметила Анна Валерьевна.

И в то же время от жителей города поступают в управление жалобы на отсутствие каких-то маршруток.

- На сегодняшний день, пока действует режим самоизоляции, граждане в основном должны находиться по месту проживания или пребывания,  и только в отдельных случаях могут выходить из дома. Поэтому общественный транспорт работает с учетом пассажиропотока в определенные часы. Мы провели совещание с перевозчиками, на котором уведомили их о возобновлении  работы отдельных предприятий города, и в связи с этим - о необходимости движения транспортных средств, как в утренние, так и в вечерние часы, - рассказала Еремина.

 

ТРЕБОВАНИЯ ВЫПОЛНЯЮТ ВСЕ

Жалобы от граждан в управлении принимают по телефону и через социальные сети. Сейчас многие горожане рассказывают журналистам о том, что общественный транспорт стал реже ходить в вечернее время. Но Анна Еремина уверяет, что изменился только интервал движения транспортных средств, а время работы осталось прежним. Она обещала разобраться по факту обращения в редакцию жителя, который уверяет, что ближе к девяти вечера практически невозможно дождаться маршрутку № 21. 

Но зато жители наукограда могут быть спокойны по поводу санитарного состояния маршруток. Сейчас их дезинфицируют регулярно, контролирует эту работу опять же управление потребительского рынка, транспорта и связи.

-  С руководителями автотранспортных организаций мы контактируем в ежедневном режиме. У всех пассажироперевозчиков есть понимание важности и необходимости проведения профилактических мероприятий. В ходе проверок разговаривали и с водителями. Все понимают ситуацию и выполняют необходимые  требования, - подчеркнула Анна Валерьевна.

 Инна ЕМЕЛИНА

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